Seconda tranche di rincari sui tabacchi: +30 centesimi a pacchetto per Camel e Benson & Hedges da oggi. Previsti aumenti nel 2027 e 2028

ANSA Seconda tranche di rincari sui tabacchi: +30 centesimi a pacchetto

Brutte notizie per i fumatori italiani. Da oggi, venerdì 13 febbraio 2026, scatta la seconda tranche di aumenti sui tabacchi lavorati. Dopo i rincari di gennaio che avevano interessato marchi come Marlboro, Philip Morris e Chesterfield, questa volta tocca ad altri big del settore: Camel, Winston e Benson & Hedges sono solo alcuni dei nomi finiti nel mirino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’incremento è di 30 centesimi a pacchetto. Una cifra che può sembrare contenuta ma che, moltiplicata per il consumo quotidiano di milioni di italiani, inciderà pesantemente sulle tasche e gonfierà le casse dello Stato con un gettito stimato di quasi 1 milione di euro solo per il 2026.

Gli aumenti

Questi rincari non sono una sorpresa. Sono il frutto del meccanismo di adeguamento delle accise previsto dalla Legge di Bilancio 2026, varata dal governo Meloni. Un provvedimento che ha introdotto aumenti scaglionati nel tempo: dopo gennaio, altre due ondate sono già state calendarizzate per il 2027 e il 2028. Nei prossimi due anni, infatti, le sigarette subiranno un ulteriore incremento di 10-12 centesimi nel 2027 e di 13-14 centesimi nel 2028. Complessivamente, rispetto al 2025, un pacchetto potrebbe arrivare a costare fino a 1,50 euro in più.

Lo scorso 16 gennaio si erano registrati i primi aumenti: la Philip Morris aveva rincarato fino a 30 centesimi a pacchetto. Ad esempio le Marlboro (pacchetto rigido) erano passate da 6,50 a 6,80 euro a pacchetto.

I nuovi prezzi marca per marca

Non solo sigarette. La stangata coinvolge anche sigari, sigaretti e tabacco trinciato. Ecco le marche che saranno colpite da un aumento di 30 centesimi dal 13 febbraio:

Marca Confezione Nuovo prezzo in euro Winston Red astuccio da 20 pezzi 5,80 Winston Silver astuccio da 20 pezzi 5,80 Winston Red cartoccio da 20 pezzi 5,50 Camel Yellow astuccio da 20 pezzi 6,30 Camel Yellow cartoccio da 20 pezzi 5,80 Winston Blue astuccio da 20 pezzi 5,80 Camel Orange astuccio da 20 pezzi 6,30 Camel Blue astuccio da 20 pezzi 6,30 Benson & Hedges Gold astuccio da 20 pezzi 6,80 Camel Silver astuccio da 20 pezzi 6,30 Camel Blue cartoccio da 20 pezzi 5,80 Winston White astuccio da 20 pezzi 5,80 Winston Blue cartoccio da 20 pezzi 5,50 Winston Red 100s astuccio da 20 pezzi 5,80 Winston Blue 100s astuccio da 20 pezzi 5,80 American Spirit Original Yellow astuccio da 20 pezzi 6,80 Winston Blue Super Line astuccio da 20 pezzi 5,80 Winston Silver Super Line astuccio da 20 pezzi 5,80 Camel White astuccio da 20 pezzi 6,30 Glamour Pinks astuccio da 20 pezzi 6,50 Glamour Blues astuccio da 20 pezzi 6,50 American Spirit Original Orange astuccio da 20 pezzi 6,80 Camel Essential Blue astuccio da 20 pezzi 6,00 Winston Silver 100s astuccio da 20 pezzi 5,80 Benson & Hedges Red astuccio da 20 pezzi 5,50 Benson & Hedges Blue astuccio da 20 pezzi 5,50 Benson & Hedges Red 100s astuccio da 20 pezzi 5,50 Benson & Hedges Blue 100s astuccio da 20 pezzi 5,50 Benson & Hedges Yellow astuccio da 20 pezzi 5,50 Benson & Hedges White astuccio da 20 pezzi 5,50 Benson & Hedges Red cartoccio da 20 pezzi 5,50 Benson & Hedges Blue cartoccio da 20 pezzi 5,50 Benson & Hedges Yellow 100s astuccio da 20 pezzi 5,50 Benson & Hedges White 100s astuccio da 20 pezzi 5,50 Benson & Hedges Blue Super S astuccio da 20 pezzi 5,50 Benson & Hedges Yellow Super S astuccio da 20 pezzi 5,50 Winston White Super Line astuccio da 20 pezzi 5,80 Winston Compact astuccio da 20 pezzi 5,50 Winston Expand astuccio da 20 pezzi 5,50 Camel Compact astuccio da 20 pezzi 6,00 Winston Short Blue astuccio da 20 pezzi 5,50 Camel Senso Gold astuccio da 20 pezzi 5,80 Winston Just Blue astuccio da 20 pezzi 5,50 Winston Just Red astuccio da 20 pezzi 5,50

Con questi rincari, alcune marche si avvicinano pericolosamente alla soglia psicologica dei 7 euro a pacchetto. Già oggi, marchi come Dunhill International raggiungono quota 7 euro, mentre Marlboro Gold, Marlboro KS, Muratti Ambassador e Kent Surround si attestano a 6,80 euro.