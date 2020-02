Evasione fiscale in Ue, la classifica dei Paesi più furbetti

Il monito è di quelli destinati a far discutere per molto tempo. Anche perché le parole, molto dure, arrivano dal segretario generale dell’Ocse, José Ángel Gurría, e sono state pronunciate durante l’ultimo summit di Davos. Secondo Gurría uno dei principali problemi dell'economia mondiale è rappresentato dai contribuenti che evadono le tasse portando il loro denaro nei paradisi fiscali in giro per il mondo. "Dobbiamo rafforzare i controlli", ha chiosato il segretario generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo.