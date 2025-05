Non è una vendita, ma un'iniziativa di partenariato con i privati: il Demanio mette sul tavolo 383 immobili da Nord a Sud, a disposizione di chi abbia un'idea di sviluppo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fonte: ANSA L'Abbazia di San Cassiano di Narni è fra gli immobili che il Demanio offre agli investimenti dei privati.

Quasi 400 gioielli architettonici di proprietà dello Stato fra ville, castelli, palazzi storici ed ex edifici pubblici, che oggi sono sostanzialmente abbandonati o non adeguatamente valorizzati, potrebbero presto essere riaperti al pubblico sotto una nuova veste.

L’Agenzia del Demanio ha lanciato una nuova piattaforma digitale, “Crea valore, investi con noi“, pensata per attrarre investitori privati, italiani e internazionali, interessati a progetti di valorizzazione, recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.

Mappa interattiva con gli immobili del Demanio

La piattaforma mette a disposizione una mappa interattiva con 383 immobili distribuiti su tutto il territorio nazionale. Alcune strutture sono molto conosciute dal pubblico, dal momento che negli anni sono state aperte in occasione delle Giornate di Primavera promosse dal Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano.

Ogni immobile è corredato da schede informative dettagliate, immagini, dati su tipologia, dimensione, stato manutentivo e ubicazione, oltre a indicazioni sulle possibili destinazioni d’uso:

culturale-turistico;

social/senior housing;

residenze universitarie;

destinazioni miste.

Tra gli immobili di particolare rilievo figurano le Vele di Calatrava a Roma, l’Abbazia di San Cassiano in Umbria, l’Archivio di Stato di Napoli, le ex carceri di Vigevano e il Castello di Terrarossa in Toscana.

Le regioni con più immobili

Le regioni con il maggior numero di beni proposti sono:

Sicilia (67 immobili);

Lazio (54 immobili);

Lombardia (38 immobili).

L’obiettivo del progetto è chiaro: attivare forme innovative di collaborazione tra pubblico e privato, per trasformare immobili inutilizzati o degradati in motori di sviluppo economico, sociale e culturale.

Queste le parole di Alessandra dal Verme, direttore dell’Agenzia del Demanio:

“Il nostro obiettivo è dare centralità all’utenza. Nella valorizzazione dell’immobile pubblico, anche attraverso gli investimenti privati, si potrà potenziare la risposta agli obiettivi di sviluppo e ai fabbisogni dei territori. L’alleanza con gli enti del territorio permetterà di dare maggiori certezze agli investimenti anche di lungo periodo. La logica è di accompagnare investitore e territorio nelle opportunità e nell’esigenza di utilizzare gli immobili pubblici per eliminare qualsiasi forma di abbandono e degrado, per dargli nuove funzioni coerenti con il mutato contesto”.

La ricaduta attesa è quella della valorizzazione dell’immobile stesso, ma anche del territorio al fine di “creare valore economico, sociale, culturale e ambientale” diffuso. Ma anche l’occupazione nelle aree interessate ne trarrà giovamento.

Così dichiara Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze:

“Si tratta di un’operazione che aggiunge un ulteriore tassello al processo di digitalizzazione applicata al patrimonio immobiliare pubblico. Disporre di informazioni puntuali sull’ubicazione e sulle caratteristiche degli immobili contribuisce ad attrarre investimenti, sia da parte di soggetti pubblici che privati”.

Nel frattempo vanno avanti le attività condotte dalla Cabina di Regia sulla valorizzazione degli immobili pubblici, istituita presso il Mef, cui si sta lavorando proprio per aumentare la fruibilità dei dati sul patrimonio immobiliare pubblico.

L’Agenzia del Demanio ha lanciato anche due nuove piattaforme interattive:

“Immobili di proprietà ed in uso dello Stato”, per visualizzare l’intero patrimonio;

“Piani Città”, strumento di pianificazione condivisa con gli enti locali, volto a individuare le migliori soluzioni per la riqualificazione urbana.

Come partecipare

Gli interessati possono consultare la piattaforma, filtrare gli immobili in base alla tipologia o alla destinazione d’uso e compilare un modulo online per ricevere ulteriori informazioni e avviare il dialogo con l’Agenzia del Demanio.

Il percorso: sulla Home page del sito dell’Agenzia cliccare il box “Crea valore, investi con noi”. La piattaforma con l’elenco degli immobili comparirà in fondo alla pagina, basta attendere alcuni istanti.