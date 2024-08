Le migliori zone per investire in una seconda casa al mare: i costi di una settimana d'affitto in alta e in bassa stagione nelle varie località

Fonte: 123RF Acquisto casa al mare: dove conviene

Comprare una casa al mare e affittarla si rivela sempre un buon investimento. Studiando la zona, le relative tendenze del mercato immobiliare e le richieste di case vacanze si può massimizzare il proprio utile. Secondo l’ultima rilevazione della Fiaip (Federazione di agenti immobiliari) nel 2023 sono state vendute 285.000 seconde case. Per chi abbia capitali, le località di mare rappresentano un’ottima opportunità per investire. Qualche esempio: a Capri affittare per un settimana in alta stagione una casa con 4 posti letto costa fino a 4.200 euro. Per Forte dei Marmi si parla di 4.000 euro. A Porto Rotondo si arriva a 3.500 euro. Ma anche località meno gettonate e prestigiose garantiscono entrate interessanti.

Comprare casa al mare per affittarla

Nel 2023 le vendite di seconde case sono aumentate del +2,5%. Le stime per il 2024 indicano che il trend di crescita è ancora in corso. Il dato va in controtendenza, rispetto al complessivo calo delle vendite nel mercato immobiliare. Il dato può essere parzialmente spiegato con il fatto che chi compra una seconda casa gode di una solidità economica superiore alla media e dunque non ricorre al mercato dei mutui ed è indifferente all’altalena dei tassi di interesse.

Secondo i dati di Fiaip, è pari al 28% l’aumento degli acquisti finalizzati ad una rendita da locazione breve. Tale tipologia di contratti sono cresciuti del +5% su base annua. Per il 2024 viene stimata una crescita del +8%: il trend viene alimentato soprattutto dall’arrivo di turisti stranieri.

I turisti dotati di ampio budget privilegiano l’affitto di ampie case indipendenti di medio/grandi dimensioni o di ampi appartamenti preferibilmente con terrazze vivibili e ingresso autonomo. L’aumento della domanda spinge al rialzo i canoni di locazione per il terzo anno consecutivo (+7% rispetto all’estate 2023). In Italia si toccheranno le 460 milioni di presenze turistiche complessive nel 2024 (nel 2023 ci si è fermati a quota 451 milioni).

Quanto rende una casa vacanze al mare

Si ipotizzi di mettere in affitto una casa vacanze da 60 metri quadri per 10 settimane in alta stagione e per 10 settimane in bassa stagione. Ecco una simulazione di quanto si potrebbe incassare:

per una casa a Capri si spenderebbero 600.000 euro per incassarne 58.000 l’anno;

si spenderebbero per incassarne l’anno; per una casa a Monterosso si spenderebbero 312.000 euro per incassarne 45.000 l’anno;

si spenderebbero per incassarne l’anno; per Viareggio si spenderebbero 258.000 euro per incassarne 30.000 l’anno;

si spenderebbero per incassarne l’anno; per Alassio si spenderebbero 384.000 euro per incassarne 40.000 l’anno;

si spenderebbero per incassarne l’anno; per Arzachena si spenderebbero 360.000 euro per incassarne 32.000 l’anno.

Quanto costa affittare una casa al mare

Qui sotto una tabella con le varie località di mare e la spesa per una settimana d’affitto di una casa vacanza in alta e in bassa stagione: