Woolrich, Todd Snyder a capo della Black Label

Fonte: Ufficio stampa Woolrich. Todd Snyder, il nuovo direttore creativo di Woolrich.

Woolrich ha annunciato che Todd Snyder, fondatore di Todd Snyder New York, è stato nominato direttore creativo della Woolrich Black Label. La nuova collezione, il cui nome ufficiale sarà Woolrich Black Label by Todd Snyder, è il connubio tra l’heritage di Woolrich e l’estetica contemporanea del designer americano.

«Ho sempre nutrito la più profonda ammirazione per i brand dal forte heritage americano e cerco di lavorare con i migliori – afferma Snyder – Da bambino indossavo capi Woolrich e successivamente ho spesso scelto i loro tessuti per le mie creazioni».

Due collezioni: Heritage e Technical

Snyder lavorerà a stretto contatto con i team di creativi di Woolrich in Italia, Giappone e Stati Uniti e fornirà l’ispirazione e la direzione creativa per due nuove collezioni all’interno di Woolrich Black Label by Todd Snyder: Heritage e Technical.

Heritage consiste in rivisitazioni sofisticate e lussuose di modelli iconici che sono parte integrante dei 190 anni di storia di Woolrich, tra cui la classica Buffalo Check Shirt in una versione in cashmere e una rivisitazione dell’Arctic Parka. Technical coniuga design innovativo e materiali ad alte prestazioni, con un tocco sartoriale.

«Collaborare con Todd ci è parso molto naturale, dato il suo talento unico nel creare un’estetica che incarna il meglio dello stile americano moderno – ha affermato Stefano Saccone, CEO di Woolrich -. Da brand con quasi 200 anni di tradizione alle spalle, Woolrich è una fonte inesauribile di ispirazione creativa ancorata alla realizzazione di capi funzionali, e non potrei essere più entusiasta di vedere la visione di Todd per Woolrich Black Label prendere vita».

Whoolrich a Pitti Uomo

Una preview della collezione Woolrich Black Label by Todd Snyder sarà presentata in passerella durante la sfilata di Todd Snyder del 9 gennaio a Firenze, in occasione di Pitti Immagine Uomo 105. All’inizio del mese è stato annunciato che Snyder sarebbe tornato in passerella su invito della fiera fiorentina come protagonista del Designer Showcase.

La collezione si sposterà poi a Milano e sarà presentata interamente il 13 gennaio durante Milano Moda Uomo. Woolrich Black Label by Todd Snyder sarà disponibile per l’acquisto dalla fall 2024.

Contestualmente, Andrea Cané, da tempo direttore creativo dell’azienda, assumerà il nuovo ruolo di creative advisor del brand. La collaborazione di Woolrich con Snyder è indicativa del desiderio del brand di continuare a ridefinire i codici dello stile moderno, onorando al contempo l’heritage, la qualità e la maestria artigianale.