Podio super ricco? Quanto guadagnano i vincitori del Festival di Sanremo

Come ogni anno si è conclusa la kermesse canora dal palco dell’Ariston. Il Festival di Sanremo 2022 è finito con la vittoria di Mahmood e di Blanco, un inedito duo composto dall’ex vincitore del 2019, che ha conquistato il grande pubblico italiano ed europeo con la sua “Soldi” e dal giovane trapper che nell’ultimo anno ha scalato le classifiche digitali. A seguire, sul podio, anche la cantautrice Elisa, che non calcava il palco da ben 21 anni, dalla sua vittoria con “Luce (Tramonti a Nord Est)” e, al terzo posto, il veterano Gianni Morandi, che all’Ariston è stato negli anni sia concorrente che padrone di casa.

Festival di Sanremo 2022, Amadeus ter colpisce tutti: poche polemiche, vince la musica

L’edizione del Festival di Sanremo del 2022 non ha portato con sé le consuete polemiche, nonostante i costumi particolarmente appariscenti dei concorrenti, i monologhi di Checco Zalone e di Drusilla Foer e l’invasione del FantaSanremo, un gioco simile al Fantacalcio promosso da Sky, che ha fatto pronunciare ai cantanti in gara la parola “papalina”, gli ha fatto salutare “Zia Mara” (Venier) e li ha costretti a fare aerobica sul palco insieme al direttore artistico e conduttore Amadeus.

Insomma, a parte la polemica sulla pubblicità sulla Liguria con Elisabetta Canalis, l’Amadeus ter, come è stato rinominato scherzosamente dalla stampa, usando un linguaggio rubato alle istituzioni e al politichese, rimarrà nella storia. Sicuramente come il Sanremo della fluidità di genere, dei discorsi sull’inclusività e sulla breve durata delle serate, almeno rispetto agli standard della manifestazione. Ma soprattutto delle belle canzoni, che hanno incontrato i gusti di tutti i telespettatori.

Festival di Sanremo 2022: tutti i premi e i vincitori, dal podio alle menzioni speciali

La domanda che più circola sul web è quanto e cosa vincono i partecipanti e soprattutto i tre artisti sul podio. Questa è la lista dei premi e dei titoli vinti dai cantanti (e dal conduttore!) della kermesse ligure.

Podio

Vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo a Mahmood e Blanco per la canzone “Brividi”.

Secondo classificato: Elisa con “O forse sei tu”.

Terzo classificato: Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”.

Eurovision Song Contest

Rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino: Mahmood e Blanco con una nuova versione inedita della canzone “Brividi”.

Altri premi

Premio della critica Mia Martini a Massimo Ranieri per la canzone “Lettera al di là del mare”.

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Fabrizio Moro per la canzone con “Sei tu”.

Premio della sala stampa Lucio Dalla a Gianni Morandi per la canzone “Apri tutte le porte”.

Premio Lunezia per il valore musical-letterario a Giovanni Truppi per la canzone “Tuo padre, mia madre, Lucia”.

Premio Giancarlo Bigazzi alla miglior composizione musicale a Elisa per la canzone “O forse sei tu”.

Premio Città di Sanremo alla carriera ad Amadeus.

Premio come miglior cover a Gianni Morandi e Jovanotti per il loro medley di vecchi successi.

Podio super ricco: quanto guadagnano davvero i vincitori del Festival di Sanremo

Insomma, i tre artisti (quattro considerando il duo di vincitori) sul podio hanno portato a casa importanti riconoscimenti da parte degli addetti ai lavori e del pubblico. Non tutti sanno però che si tratta solo di statuette e targhe, a cui non corrisponde un premio in denaro. Infatti tutti i partecipanti al Festival di Sanremo 2022 hanno ricevuto un rimborso spese lievemente inferiore ai 50 mila euro, come spiegato qua.

I premi del Festival di Sanremo sono statuette realizzate dal maestro orafo Michele Affidato. Il primo premio è il Leone della città di Sanremo in oro, il premio della critica Mia Martini è una scultura in oro e argento, con un leone appoggiato a una chiave di violino e con alla base fiori d’argento con topazi incastonati.

La partecipazione al Festival di Sanremo è molto ambita però anche per i ricchi introiti che ne conseguono, considerando che il palco dell’Ariston è un’importante occasione per promuovere il proprio singolo davanti a tutta Italia. Specie quando Amadeus fa il record di ascolti (e di introiti pubblicitari), come vi abbiamo spiegato qua. Insomma, un utile strumento per guadagnare i posti più alti della classifica. Spesso con risultati imprevisti.

Non in questo caso, però, visto che Mahmood e Blanco sono gli artisti più ascoltati e la loro “Brividi” ha il record come canzone più riprodotta in streaming in sole 24 ore in Italia, e sta raggiungendo importanti risultati all’estero. Dopo la clamorosa vittoria dei Måneskin all’Eurovision Song Contest, infatti i riflettori del mondo sono puntati sulla musica italiana. E chissà che lo strano duo non porti a casa un’altra vittoria all’ESC, diventando un nuovo fenomeno globale.