Ecco la masseria da sogno di Ronn Moss: com’è fatta

L’Italia è un vero e proprio paese delle meraviglie per investitori e celebrità che decidono di puntare forte sulla Penisola per dare vita ai propri progetti. L’ultimo a riuscirci, spinto dal grande amore per il Bel Paese, è Ronn Moss. L’attore americano, famoso in tutto il mondo per aver interpretato Ridge Forrester in “Beautiful”, ha infatti acquistato una masseria extralusso in Puglia, rilanciando in maniera decisa il turismo nella zona.

Ronn Moss, dov’è la masseria che ha acquistato

Innamorato della Puglia, tanto da richiedere la residenza a Fasano, il 70enne americano Ronn Moss ha deciso di acquistare un’antica masseria nella zona di Monopoli. L’attore, che nel territorio aveva già cominciato a produrre vino, il “Wine Moss” (qui la classifica dei migliori vini d’Italia nel 2022), è rimasto rapito dal luogo nella zona del Canale di Pirro e insieme ai soci Giuseppe e Angelo Di Mola e al suo manager Tiziano Cavaliere ha deciso di dare vita all’investimento.

La struttura si trova a ridosso della Valle d’Itria e si tratta di una masseria secolare che nel corso del tempo verrà riadattata e sistemata per poter accogliere sempre più ospiti. Al momento sono 15 le camere già attive e cinque suite che saranno pronte per il prossimo anno. L’obiettivo di Moss è quello di creare una vera e propria macchina del turismo, con la masseria che si presta ad ospitare eventi e ricevimenti di ogni tipo.

La Masseria Paretano, questo il nome, ha stregato la star che ha dichiarato: “È la sintesi di tutto quello che amo della Puglia, dove la valorizzazione delle radici diventa volano per costruire il futuro. Questo posto mi ricorda un po’ la mia amata Los Angeles, con qualcosa in più. Mi hanno fatto sentire immediatamente a casa”.

Ronn Moss, chi è l’attore-imprenditore

Classe 1952, di recente ha compiuto 70 anni, Ronn Moss è uno degli attori del piccolo schermo maggiormente apprezzati in tutto il mondo. Nato a Los Angeles, la sua lunga carriera non si è limitata solo alla recitazione, ma si è sviluppata trasversalmente anche con la musica.

La sua carriera è iniziata proprio come bassista in un gruppo americano, i Player, che nel 1977 produssero il successo “Baby Come Back”. Dieci anni dopo, con tanti brani alle spalle, arrivò la chiamata del piccolo schermo e della fama vera e propria che oggi associa Ronn Moss a una delle soap più longeve della storia della televisione.

I guadagni milionari di “Beautiful”

Il volto dell’attore americano Ronn Moss è infatti divenuto noto al mondo per aver recitato nei panni di Ridge Forrester in “Beautiful” dal 1987 al 2012. Assoluto record man della soap, col primato di maggior puntate recitate sino ad oggi, Moss grazie a “Beautiful” ha conquistato 7 nomination ai Soap Opera Digest Award e ha vinto numerosi riconoscimenti. Ma non solo.

Infatti dall’esperienza durata 25 anni con la fiction, Moss ha potuto guadagnare milioni di dollari (oggi si ritira dalla Nazionale italiana Giorgio Chiellini, sai quanto ha guadagnato?). Si stima che grazie alla partecipazione a “Beautiful” abbia guadagnato oltre 12 milioni di dollari. Il compenso, a oggi, è il più alto mai ricevuto nel cast dello storico programma, col solo Jack Wagner capace di avvicinarsi con i suoi 9,8 milioni.