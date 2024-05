Luis Figo: una nuova visione di moda maschile

Fonte: Ufficio Stampa Luis Figo, ex stella del calcio internazionale

Senza alcuna nostalgia per il calcio giocato il grande campione portoghese Luis Figo ex stella dell’Internazionale Milano, Barcellona, Lisbona e Real Madrid nonché vincitore nel 2000 del prestigioso “Pallone d’oro” guarda al futuro e al fashion con lo stesso entusiasmo e determinazione che lo hanno contraddistinto e accompagnato durante tutta la sua favolosa carriera sportiva, entrando in società con il manager della moda Gandolfo Albanese con precedenti esperienze in molte prestigiose maison tra le quali spiccano Dolce&Gabbana e Brunello Cucinelli, per dare vita insieme al socio ad un nuovo brand di moda luxury declinata al maschile, fondano una società con sede legale a San Marino che porterà le sue iniziale la “LF Luis Figo Srl” e aprono uno Showroom nella città di Milano, questi 2 elementi daranno ai cofondatori del marchio la possibilità di iniziare il lungo percorso di conquista alle preferenze di buyer e consumatori finali, attraverso capispalla raffinati e capi d’abbigliamento ispirati al gusto e alla sensibilità del calciatore, per un total look dedicato all’uomo contemporaneo.

Grazie alla notorietà del campione 51 enne Luis Figo, unita alla grande esperienza maturata nel settore del lusso del suo socio/manager e alla totale condivisione di valori, possiamo immaginare che questo nuovo brand maschile conquisterà notorietà e quote di mercato in pochissimo tempo, attraverso un posizionamento mirato sul target di riferimento è una distribuzione capillare sul mercato della loro collezione di ”menswear”.

Durante la presentazione della collezione Autunno-Inverno 2024/25 a Milano. abbiamo incontrato Gandolfo Albanese, Amministratore Delegato e mente strategica del brand per farci raccontare dettagli e curiosità su questo nuovo marchio maschile.

Cosa l’ha portata a lanciare un brand di moda con un campione di calcio come Luis Figo?

La nostra amicizia, la passione di entrambi per la moda e l’eleganza, la condivisione dei valori, non dimentichiamo che il nome di Luis è amato e rispettato in tutto il mondo.

Quali sono le caratteristiche della collezione autunno/inverno 2024-25?

La collezione si compone di 220 referenze, un total look completo di accessori come cinture, portafogli, zaini e borse, oltre a due modelli di sneaker. Insieme alle proposte stagionali, abbiamo una linea di continuativi che potranno essere acquistati tutto l’anno, già presenti nel nostro e-commerce, che stiamo via via arricchendo con nuovi capi, Il capospalla riveste un ruolo importante: proponiamo una quindicina di modelli, in particolare cappotti tecnici e reversibili, realizzati con materiali leggeri ma molto caldi.

Quali sono invece i capi di riferimento e i tessuti per questa stagione primavera/estate?

Il punto di forza è concentrato sul progetto Outwear con capi leggeri reversibili, over shirt dai tessuti morbidi, uno sguardo verso il mondo tecnico con field jacket, rain coat, pikot con nastrature in tono termo saldate. Come nelle collezioni precedenti uno sviluppo molto ampio per quanto riguarda il progetto maglieria in filati pregiati, cotone-seta, cotoni crepe, cotoni dall’aspetto serico e morbido. Sviluppo della camicia in jersey e l’abbinamento di jersey + maglia per un nuovo concetto di polo e t-shirt, sviluppo del progetto felpa logata in contrapposizione al progetto felpa bi materico (tessuto tecnico + felpa).

Chi è il vostro uomo di riferimento?

“The new chicwear” per un uomo con target di riferimento tra i 35 e i 55 anni, con uno stile di vita cosmopolita e alto, una vita dinamica con valori radicati come la famiglia.

Avere come socio un personaggio famoso del settore calcistico vi ha aiutato nel lancio del brand?

Si moltissimo, soprattutto il rispetto che tutti sportivi e non, hanno nei confronti di Luis, oltre ad essere un famoso sportivo è un uomo di grande spessore morale.

Parteciperete al Pitti Immagine di giugno?

No, al momento abbiamo altre priorità commerciali importanti.

In tema di sostenibilità come vi state muovendo?

La sostenibilità è per noi un discorso molto importante, ci adoperiamo ad utilizzare tessuti riciclati e cotoni organici certificati dai nostri fornitori.

Quali sono i vostri mercati di riferimento?

Europe, South America, Russia and ex Russian (Cis) e anche il Medio Oriente.

Chi disegna le vostre collezioni?

Siamo un team di creativi dove ognuno porta il proprio valore e know how basato principalmente sui gusti di Luis, abbiamo appositamente scelto di non avere un designer per rappresentare al meglio lo stile nostro e del cliente di riferimento.

Qual è il vostro colore per questa stagione?

La palette colori si differenzia nei temi della collezione che sono clear sand e route dal bianco a colori caldi come il pearl e il beige che rimandano alla sabbia fino a tonalità come il navi il blu, ma anche militare, lavanda e il rosa.

Pensate in futuro di creare anche una collezione prettamente dedicata al mondo del calcio?

Sicuramente ci saranno collaborazioni importanti di co-marketing e capsule per il mondo del calcio, come quelle per lo sci, il golf ed il tennis.

Il vostro prodotto è Made in Italy?

Si, totalmente Made in Italy, massima attenzione alla produzione e ai materiali per garantire la qualità alta che ricerchiamo.