Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Record di voli in Italia raggiunto.

L’aviazione civile italiana ha registrato un risultato che fotografa meglio di qualsiasi statistica la crescita della domanda di mobilità aerea. Il 26 luglio 2026, infatti, nei cieli italiani sono stati gestiti 8.446 voli in una sola giornata, il dato più alto mai raggiunto nel nostro Paese. Si tratta di un nuovo primato assoluto che supera il record precedente di 8.340 voli, stabilito appena un anno prima, nell’estate del 2025.

I numeri sono quelli certificati e comunicati da Enav, la società che gestisce i servizi di navigazione aerea civile e il controllo del traffico nello spazio aereo italiano.

Risultato storico per il traffico aereo italiano: i numeri del record

Il nuovo primato di voli gestiti non è stato improvviso, ma il risultato di una crescita progressiva osservata per tutta la stagione estiva. Nelle settimane precedenti, infatti, il record del 2025 era già stato superato più volte, e precisamente:

il 12 luglio 2026 con 8.350 voli;

il 17 luglio con 8.392 voli;

il 18 luglio con 8.430 voli.

Il nuovo massimo è arrivato poi il 26 luglio, quando sono stati raggiunti, appunto, 8.446 movimenti aerei. Il traffico estivo abbia mantenuto livelli elevati per diverse settimane consecutive, confermandosi non come un episodio isolato ma come una tendenza strutturale.

Anche il 2026 punta a battere il record annuale

Il record giornaliero si inserisce all’interno di una crescita che riguarda l’intero anno. Nel 2025, Enav ha gestito circa 2,4 milioni di voli nello spazio aereo italiano, un risultato già definito storico. Tuttavia, alla luce dei numeri registrati nei primi sette mesi del 2026, esistono concrete possibilità che questo primato venga superato entro la fine dell’anno.

L’aumento dei collegamenti internazionali, la crescita del turismo e la continua espansione della domanda di mobilità fanno infatti prevedere un ulteriore incremento del traffico complessivo.

La spinta del traffico internazionale

La crescita dei movimenti aerei gestiti da Enav rispecchia in modo diretto l’aumento del numero di viaggiatori che transitano negli aeroporti del Paese. Secondo il report Executive summary pubblicato da Enac (l’Ente nazionale di aviazione civile) a fare da traino a questo sviluppo sono soprattutto i collegamenti internazionali. Basti pensare che, solo nel 2025 i passeggeri internazionali hanno raggiunto quota 157,2 milioni, pari al 68% del traffico complessivo, con una crescita dell’8% su base annua.

A confermare l’incidenza decisiva del turismo estero anche nel 2026 ci sono poi i dati del ministero del Turismo, secondo i quali – nel mese di febbraio 2026 – la componente internazionale dei passeggeri aerei ha raggiunto il 68,5% del totale (oltre 9,7 milioni di viaggiatori), in crescita dell’8,85% rispetto allo stesso mese del 2025. Tale dinamica è stata supportata da una crescita complessiva degli arrivi stranieri in Italia che, sempre a febbraio 2026, ha registrato un +22,9% su base annua secondo i rilevamenti Istat.

Di contro, i passeggeri nazionali nel 2025 sono stati in totale 72,5 milioni, il 32% del totale. L’aeroporto di Roma Fiumicino si è confermato il primo hub nazionale, con circa 50,9 milioni di passeggeri, intercettando da solo il 22% del traffico totale italiano. Tuttavia, anche scali minori come Reggio Calabria, Rimini, Pescara e Trieste hanno mostrato incrementi percentuali significativi, sostenuti dalla progressiva espansione delle compagnie low-cost e dallo sviluppo della rete di Regional air mobility (Ram).