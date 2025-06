L’estate e il caldo sono arrivati per cui la voglia di trascorrere una giornata o una vacanza al mare cresce sempre di più. I costi sono diventati però proibitivi in quanto tra ombrellone, ristorante e parcheggio si può spendere anche una fortuna. Con qualche accorgimento intelligente e con una pianificazione attenta, però, si potrà risparmiare e godere del mare, del sole e del relax senza dover rinunciare al comfort. Ecco quindi come gestire al meglio ogni fase senza appesantire troppo il portafoglio.

Risparmiare al mare

È possibile risparmiare al mare, sia che si decida di trascorrere una sola giornata che più giorni. Bisogna solo dotarsi di ingegno e seguire alcuni consigli su:

come scegliere la località balneare;

come scegliere gli stabilimenti-lidi;

quando conviene optare per la spiaggia libera;

perché preferire la colazione a sacco;

come scegliere il parcheggio;

come scegliere l’alloggio;

quali prodotti acquistare.

Estate al mare: come risparmiare 🌴 Località balneare Preferire mete meno turistiche e pianificare le vacanze nei giorni infrasettimanali 🏝️ Stabilimenti balneari Scegliere mezza giornata, fasce promozionali o prenotazioni online in app può ridurre la spesa fino al 40% 🏖️ Spiaggia libera Soluzione gratuita o economica, soprattutto se attrezzata, particolarmente indicata per famiglie e anziani 🥜 Pranzo a sacco Consente di risparmiare oltre 20 euro a persona rispetto ai ristoranti turistici 🚗 Parcheggio Utilizzare Google Maps per individuare parcheggi gratuiti o a tariffa ridotta

Raccomandati partenze anticipate e car sharing 🏠 Alloggio Optare per affitti anticipati, ostelli, campeggi e soggiorni prolungati

Utile portare con sé prodotti da casa 👜 Prodotti essenziali Acquistare anticipatamente ombrellone, creme solari, giochi e borse frigo per evitare rincari

Località balneare

Per risparmiare sulla vacanza al mare, sia essa breve o lunga, la prima cosa da fare è scegliere la località balneare giusta.

Quelle più frequentate hanno prezzi più alti per cui si dovrebbe optare per posti meno di richiamo che sono comunque belli e ben attrezzati ma costano di meno. Spesso, infatti, tali luoghi offrono delle tariffe migliori e poi sono meno affollati.

Per contenere i costi, inoltre, se si ha la possibilità, si potrebbe prendere in considerazionel’ipotesi di recarsi in tali località di mare in giorni infrasettimanali.

Non bisognerà poi dimenticare che alcuni comuni danno la possibilità di accedere al mare gratuitamente. Spesso, però, per trovare posto è necessario prenotare con un certo margine di anticipo.

Stabilimenti balneari

Un’altra voce che fa impennare il proprio budget giornaliero per la giornata al mare sono gli stabilimenti balneari. Questo ultimi sono molto gettonati perché offrono molti comfort come il lettino, l’ombrellone e la possibilità di accedere al bar o al ristorante.

Il costo, però, può anche superare i 50 euro. Per risparmiare si potrebbe:

optare per la mezza giornata se non si è amanti delle ore più calde, il risparmio in questo caso può essere anche del 40% rispetto al prezzo giornaliero;

preferire le fasce orarie promozionali come quella delle ultime ore della giornata;

optare per la bassa stagione come settembre o ottobre in quanto il flusso turistico è minore;

prenotare online in quanto molti stabilimenti danno la possibilità di ottenere degli sconti extra.

Si potranno anche utilizzare delle app come Spiaggie.it, che è tra le più votate dagli utenti, per scegliere a quale stabilimento balneare recarsi e risparmiare.

Tale applicazione contiene infatti un’ampia banca dati di tutti i lidi presenti sul territorio nazionale. Grazie a filtri molto avanzati, poi, è possibile scegliere anche la struttura che meglio risponde alle proprie esigenze. È possibile infatti selezionare servizi come docce, parcheggio e verificare anche la presenza di strutture accessibili alle persone con disabilità o che accolgono animali domestici.

L’app permette inoltre di:

prenotare direttamente il proprio posto sulla mappa;

ordinare da mangiare direttamente sotto l’ombrellone;

gestire e condividere il proprio ombrellone stagionale, si può infatti rendere disponibile il proprio posto in spiaggia quando non lo si utilizza ricevendo in cambio degli sconti o delle consumazioni gratuite.

Per le famiglie con i bambini, l’opzione lido potrebbe essere la scelta migliore se la spiaggia libera non è attrezzata in quanto si avrà la certezza di poter contare su servizi essenziali come le docce, gli ombrelloni e a volte anche dell’animazione.

Anche per i turisti senza l’auto, l’opzione stabilimento balneare potrebbe convenire in quanto si potrà prenotare e non si dovrà perdere tempo per cercare un posto.

Spiaggia libera o quella libera attrezzata

Le soluzioni migliori per risparmiare sono sicuramente le spiagge libere, anche se attrezzate. L’ideale, per godere appieno del mare, sarebbe recarsi presso tali luoghi la mattina presto anche perché essendo libere sono molto frequentate.

Le spiagge libere attrezzate potrebbero essere l’opzione ideale per le famiglie con bambini che non possono spendere molto e per gli anziani. Il motivo è che sono presenti servizi igienici e spesso anche punti di ristoro.

Sono tra le soluzioni più convenienti anche perché, molte volte, è possibile anche noleggiare gli ombrelloni o i lettini ma giornalmente in quanto non si può prenotare o stipulare un abbonamento.

Pranzo a sacco

Un altro suggerimento per risparmiare al mare è quello di portare il pranzo al sacco invece di optare per il ristorante. Quelli vicino al mare tendono ad avere dei costi più alti e dei menù turistici che spesso superano i 20 euro a persona per un semplice pasto. Portare un panino o un’insalata di pasta, invece, aiuterà ad abbattere i costi.

Nel caso ci si rechi in uno stabilimento balneare, però, è sempre meglio informarsi prima se l’introduzione di cibo dall’esterno è ammessa. Nonostante molte associazioni dei consumatori e avvocati continuino a ribadire che consumare cibo portato da casa sotto l’ombrellone è un diritto riconosciuto dalla legge, molti stabilimenti balneari continuano ad esporre cartelli che ne vietano l’introduzione. Per evitare problemi e tempo, il consiglio è quello di controllare con anticipo.

Parcheggio

Anche il parcheggio fa lievitare i costi per una vacanza o una giornata al mare. Informarsi con anticipo sulla possibilità di eventuali aree gratuite o con tariffa ridotta può infatti fare la differenza.

A tale scopo si può utilizzare Google Maps inserendo la propria destinazione. Si dovrà poi selezionare la voce “indicazioni stradali” e in basso quella “parcheggio”. Comparirà una lista di tutti quelli presenti nel tragitto che si farà sia gratuiti che a pagamento, alcuni anche con recensioni degli utenti.

Per risparmiare si potrà inoltre valutare l’opzione del car sharing con amici o familiari per dividere le spese. In ogni caso, il consiglio è quello di partire la mattina presto in quanto, oltre a trovare posto più facilmente, si eviterà di stare in auto nelle ore più calde. Inoltre, spesso si può approfittare di tariffe orarie più basse per le prime ore del giorno.

L’alloggio

Chi deve trascorrere più giorni al mare deve ovviamente sostenere anche le spese per l’alloggio che incidono molto sul proprio bilancio familiare.

Gli appartamenti in affitto prenotati con largo anticipo sono tra le soluzioni più economiche insieme agli ostelli turistici e ai campeggi. I primi, però, consentono di risparmiare di più in quanto ci si può autogestire. Si può consumare quello che si vuole e scegliere dove fare la spesa.

Anche restare nella stessa località per più tempo permette di abbattere i costi in quanto si possono ridurre quelli per gli spostamenti. È possibile risparmiare anche portando da casa prodotti da bagno, detersivi o generi alimentari che spesso non si trovano nei piccoli negozi delle località turistiche dove spesso i prezzi sono molto alti.

Prodotti da acquistare

Se si vuole risparmiare al mare sia per un giorno che per più giorni si dovrebbero acquistare con anticipo almeno questi prodotti:

ombrellone;

creme solari;

giochi per bambini;

borse frigo.

Acquistando tali articoli con anticipo, infatti, si potrà approfittare degli sconti e delle offerte dei supermercati nonché online.

Bisognerebbe invece evitare di acquistare prodotti in spiaggia o nei negozi turistici perché il costo è spesso più alto.

Infine, sarebbe utile stilare una lista ben strutturata di quello che potrebbe servire in quanto essa aiuterà a non dimenticare di acquistare oggetti fondamentali. In questo modo si ridurrà la necessità di effettuare delle spese improvvisate e spesso costose.