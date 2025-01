In una classifica dei supermercati preferiti dagli italiani, i discount vincono per convenienza dei prezzi, ma anche la qualità vuole la sua parte

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Supermercati più amati: la classifica

Non è vero che un supermercato vale l’altro. Per molti italiani, la scelta di dove acquistare i prodotti fa la differenza, non solo per le tasche, ma anche per la qualità del prodotto. Lo ha confermato Altroconsumo, che, attraverso un sondaggio, è riuscito a stilare la classifica dei supermercati e dei discount più amati dai consumatori. Molto amate soprattutto le insegne locali, ma anche quei supermercati dove si riesce ad acquistare un prodotto di qualità a un prezzo conveniente. Nelle classifiche finali ci sono alcune conferme, mentre alcune insegne hanno scalato verso l’alto rispetto allo scorso anno.

Osservando le quattro classifiche prodotte da Altroconsumo, emerge però un dato sopra gli altri: il consumatore sceglie la convenienza dei prezzi, e per questo svettano i discount. Ma qual è il più amato?

Iper e super più amanti: premiata la qualità

Altroconsumo ha intervistato oltre 12.000 persone e raccolto più di 41.000 esperienze d’acquisto differenti per elaborare le classifiche dei supermercati, ipermercati, discount e insegne locali preferite dai consumatori.

Per la categoria “iper e super nazionali”, moltissime insegne hanno ottenuto punteggi elevati, ma sul podio si confermano, a pari merito Esselunga, NaturaSì e Ipercoop.

La classifica si presenta con una media piuttosto alta, con un minimo di 60 punti e un massimo di 77:

Esselunga – 77

NaturaSì – 77

Ipercoop – 77

Coop – 74

Famiglia superstore / Iper famiglia – 73

Conad superstore/ Spazio Conad -72

Interspar – 71

Eurospar – 70

Familia – 70

Carrefour – 70

Iper familia market – 69

Conad – 68

Bennet – 68

CRAI – 68

Despar – 68

Conad City/Sapori e dintorni Conad – 67

Panorama – 66

Pam – 66

A&O – 65

Sigma – 64

Sisa – 64

Carrefour market – 63

Carrefour express – 63

In particolare, emerge NaturaSì, insegna votata all’alimentazione biologica e vegetale, con tante proposte vegetariane e vegane. È apprezzata per la qualità dei prodotti, ma anche per il ridotto tempo d’attesa alle casse e la qualità dei prodotti a marchio del supermercato.

Discount e insegne locali: vince il risparmio

Sono tante le ragioni che spingono un consumatore verso una o l’altra insegna, ma per la maggior parte si tratta di convenienza nei prezzi e vicinanza all’abitazione. Infatti 1 su 3 sceglie il supermercato per ragioni di vicinanza, mentre quasi 1 su 4 per la convenienza dei prezzi e solo il 17% per la qualità dei prodotti sullo scaffale.

Per questo motivo, i discount e le insegne locali sono molto apprezzate. Queste, infatti, non solo rappresentano il supermercato più vicino a casa per moltissimi italiani, ma sono anche sigle con prodotti buoni e a un prezzo ridotto.

La classifica dei discount:

Aldi

Eurospin

DiPiù

Md

Prix

Lidl

In’s

Todis

Penny Market

Le insegne locali con la media più alta, che superano il punteggio di 75, sono molte di più. Tra queste: Pewex, Toscano e Lando con 75, ma anche Mega, Rossetto e Dem in prima posizione a pari merito, con 76 punti.

È stata presa in considerazione anche la qualità della spesa online, basandosi su criteri quali facilità di navigazione del sito, disponibilità di prodotti, modalità con cui i prodotti arrivano al cliente, tempi e accuratezza nella consegna. Per la spesa online c’è una conferma: prima sul podio resta Esselunga, a seguire Eurospin e Coop.

Rispetto allo scorso anno, le classifiche sono piuttosto stabili. La maggior parte delle insegne sono rimaste nelle loro posizioni e solo in poche hanno registrato punti in più o in meno rispetto alla classifica 2023. A far cambiare la posizione, quando avviene, sono soprattutto i tempi di attesa alle casse e un minore apprezzamento per la qualità dei prodotti freschi.