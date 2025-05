Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Maggio si apre con un clima caldo e mite, inaspettato dopo un aprile gelido e piuttosto piovoso. La mente così va all’estate, e molti italiani si chiedono quando apriranno gli stabilimenti balneari. Quest’anno il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha ufficializzato, tramite un question time alla Camera, un calendario unico nazionale: la stagione balneare 2025 inizierà nella terza settimana di maggio e si concluderà nella terza settimana di settembre​.

In particolare il Comando generale delle Capitanerie di porto ha stabilito l’inizio per il 17 maggio (terzo sabato) e la fine per il 21 settembre (terza domenica)​. Durante questo periodo gli stabilimenti balneari dovranno garantire la presenza dei bagnini e dei servizi di sicurezza in mare. Al di fuori di queste date è comunque consentita l’attività (ad esempio ristorazione o solarium), con obbligo di segnalare la mancata sorveglianza​.

Le nuove regole per gli stabilimenti balneari quest’anno

La grande novità, al netto del punto fermo della questione degli indennizzi balneari, è appunto l’armonizzazione delle date di apertura e chiusura in tutta Italia​. Per uniformare il servizio di salvataggio, la Capitaneria di porto richiede la sorveglianza continuativa dal 17 maggio al 21 settembre​.

A livello locale, tuttavia, restano possibili ordinanze comunali e regionali di dettaglio. Ad esempio la Regione Calabria ha deliberato che la “stagione balneare” 2025 copre l’intero anno solare, promuovendo la destagionalizzazione del turismo​. Anche in Sardegna e in altre aree meridionali, dove il clima mite lo consente, si stanno valutando aperture più lunghe. Tra le altre novità, è stata introdotta una cartellonistica uniforme (multilingue) e fasce di bandiera per segnalare la balneabilità.

Date di apertura regione per regione

In attesa di ordinanze locali definitive, ecco le aperture ufficiali o previste nelle principali località balneari: