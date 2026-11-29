Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Nuove linee guida contro false recensioni online.

Per contrastare il fenomeno delle false recensioni online arrivano le linee guida approvate dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm). Le nuove disposizioni riguardano sia le imprese che raccolgono direttamente le valutazioni dei clienti sia le piattaforme che le ospitano e le rendono consultabili.

A essere interessate sono, in particolare, le strutture ricettive, le attività della ristorazione, gli stabilimenti termali e in generale chi offre sul territorio italiano servizi legati ad attrazioni turistiche.

False recensioni online: cosa prevedono le nuove linee

Il provvedimento dell’Agcm dà attuazione a quanto già stabilito dalla legge annuale sulle piccole e medie imprese (legge n. 34 dell’11 marzo 2026), chiariscono quali comportamenti sono considerati scorretti quando si tratta di recensioni online. È cioè considerato ingannevole e illecito:

dichiarare che le recensioni sono verificate senza reali controlli, chi gestisce una piattaforma o un’attività non può affermare che i commenti provengono da veri clienti se non adotta misure concrete e ragionevoli per accertarsi che l’acquisto o il soggiorno siano effettivamente avvenuti;

se non adotta misure concrete e ragionevoli per accertarsi che l’acquisto o il soggiorno siano effettivamente avvenuti; pubblicare giudizi finti o manipolati, sia direttamente che tramite agenzie o soggetti esterni. Tale divieto vale sia per le recensioni inventate che per i falsi apprezzamenti (come “like” o valutazioni gonfiate sui social media) con lo scopo di promuovere un servizio o una struttura.

Le critiche e i commenti negativi restano quindi pienamente legittimi, purché rispecchino un’esperienza reale. L’intento è trovare un giusto equilibrio tra il diritto dei clienti a esprimere la propria opinione, la tutela di chi prenota e la possibilità per le imprese di operare in un contesto di concorrenza leale.

Come verificare l’autenticità delle recensioni

Il nuovo regolamento non impone alle imprese un sistema unico di controllo per verificare l’autenticità delle recensioni, ma richiede l’adozione di misure ragionevoli e proporzionate, tenendo conto della natura del servizio offerto e delle dimensioni economiche dell’impresa.

Per un grande portale di prenotazioni alberghiere, ad esempio, possono essere disponibili sistemi tecnologici avanzati per verificare automaticamente le prenotazioni e individuare comportamenti sospetti. Per un piccolo b&b o un ristorante indipendente possono invece essere sufficienti procedure più semplici, purché efficaci.

In linea generale, le misure indicate dall’Agcm possono essere ricondotte a tre categorie:

la prima riguarda la verifica che il consumatore abbia effettivamente acquistato o utilizzato il servizio recensito. Tra gli strumenti utilizzabili rientrano la richiesta di documentazione fiscale o contabile, come uno scontrino o un estratto conto della carta di pagamento, oppure la verifica di un numero d’ordine o di prenotazione. Per legge, salvo prova contraria, si presume autentica la recensione online accompagnata da evidenze del rilascio di idonea documentazione;

che il consumatore abbia effettivamente acquistato o utilizzato il servizio recensito. Tra gli strumenti utilizzabili rientrano la richiesta di documentazione fiscale o contabile, come uno scontrino o un estratto conto della carta di pagamento, oppure la verifica di un numero d’ordine o di prenotazione. Per legge, salvo prova contraria, si presume autentica la recensione online accompagnata da evidenze del rilascio di idonea documentazione; la seconda categoria di misure riguarda la tracciabilità dell’autore della recensione. Le imprese possono utilizzare sistemi di registrazione degli utenti, inviare collegamenti di conferma all’indirizzo e-mail oppure effettuare controlli sull’indirizzo Ip dal quale proviene il commento;

dell’autore della recensione. Le imprese possono utilizzare sistemi di registrazione degli utenti, inviare collegamenti di conferma all’indirizzo e-mail oppure effettuare controlli sull’indirizzo Ip dal quale proviene il commento; la terza categoria comprende gli strumenti automatizzati per individuare eventuali attività fraudolente. I sistemi possono rilevare la pubblicazione di un numero anomalo di recensioni in un intervallo di tempo molto ristretto, la presenza di testi caratterizzati da schemi linguistici ripetitivi o l’utilizzo di profili che non sembrano riconducibili a consumatori reali.

Cosa non possono più fare hotel, b&b e ristoranti

Il Garante vieta poi le pratiche attraverso cui le imprese possono cercare di influenzare i giudizi dei clienti. Non è quindi possibile:

offrire un vantaggio economico o di altra natura in cambio di una valutazione positiva;

garantire uno sconto, un omaggio o un altro beneficio condizionato al commento positivo del cliente.

Allo stesso modo, gli operatori turistici devono evitare qualsiasi comportamento finalizzato a manipolare la percezione complessiva della propria reputazione online. Tra le pratiche da evitare rientrano:

la rimozione o l’occultamento delle recensioni negative;

il tentativo di scoraggiare i clienti dal pubblicare giudizi sfavorevoli;

l’attribuzione delle opinioni dei consumatori a contenuti diversi da quelli effettivamente recensiti;

la predisposizione di modelli precompilati di recensioni positive;

il coinvolgimento dei clienti nelle attività di moderazione con l’obiettivo di convincerli a modificare o cancellare valutazioni già pubblicate;

la presentazione di punteggi e valutazioni aggregate elaborati attraverso criteri non dichiarati o poco trasparenti.

Per una struttura ricettiva, ad esempio, non sarà corretto pubblicare soltanto i commenti positivi ricevuti e nascondere quelli che segnalano problemi relativi alla pulizia delle camere, alla qualità della colazione o all’organizzazione del soggiorno.

Dopo quanto tempo la recensione non è più valida

Per viaggiatori e operatori turistici viene confermato il limite temporale previsto dalla legge n. 34/2026. Di conseguenza, le recensioni online relative ai servizi compresi nell’ambito di applicazione della normativa sono lecite se pubblicate entro trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio.

Il termine non deve essere calcolato dal momento della prenotazione o del pagamento, ma dalla conclusione dell’esperienza che viene recensita.

Obblighi e doveri delle piattaforme, cosa cambia per i reclami

Le piattaforme che gestiscono le prenotazioni online dovranno continuare trattare in modo tempestivo e trasparente i reclami relativi alle recensioni pubblicate e rimuovere quelle che risultino illecite.

Le richieste di rimozione dovranno essere sufficientemente precise e motivate. Tuttavia, non potrà essere imposto a chi segnala una recensione di dimostrarne integralmente l’illiceità quando questa non sia supportata da documentazione adeguata. Solo quando la segnalazione non appare manifestamente infondata, dovrà essere consentito sia all’autore del commento sia al soggetto che ne contesta la legittimità di presentare elementi concreti a sostegno delle rispettive posizioni.