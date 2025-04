Aumenta il prezzo dei voli per chi ha intenzione di partire durante il Ponte del 25 aprile, con alcune mete più care di altre. Viaggiare in Italia costa invece meno

Fonte: 123RF Partire il 25 aprile in aereo costa tanto.

Con l’avvicinarsi del ponte del 25 aprile, chi ha programmato un viaggio all’estero si sarà accorto di un’amara sorpresa: i prezzi dei voli sono più alti rispetto a un qualsiasi altro week end (non festivo) dell’anno.

Per capire meglio qual è la situazione, utilizzando i principali motori di ricerca, abbiamo confrontato le tariffe per le mete più gettonate (sia all’estero che in Italia), con partenza da diverse città italiane (Catania, Milano, Roma).

I prezzi rilevati sono medi e, come sempre, soggetti a oscillazioni. Perché è probabile che più si avvicinino le date di partenza e più tendano ad aumentare.

Aumenti per chi vuole andare all’estero

Tra le mete considerate per i viaggi durante il ponte del 25 aprile, ovvero con partenza giovedì 24 e rientro lunedì 28, abbiamo monitorato i prezzi dei biglietti aerei per le principali capitali europee.

Nel dettaglio, per chi parte da Catania, il costo del viaggio (andata e ritorno) si aggira intorno ai 180 euro per destinazioni come Parigi, Barcellona, Madrid. Ancora più alto è se si considerano altre mete come Siviglia (200 euro in media) e Londra (sui 190 euro andata e ritorno).

Volare da Milano è più conveniente, poiché le tariffe si aggirano intorno ai 100/110 euro per le tratte Milano-Barcellona o Milano-Parigi, mentre le stesse salgono intorno ai 170 euro se si parte da Roma, possibilmente Fiumicino.

Si spende di più invece per destinazioni come Siviglia e Madrid, dove i prezzi medi dei voli con partenza da Milano e Roma sono di 170/180 euro andata e ritorno. Più conveniente è la tratta Milano/Roma verso Londra, con costi medi di 110/120 euro. Lo stesso prezzo si spende per volare invece da Milano a Parigi, mentre sale (sui 170 euro andata e ritorno) se si parte da Rom.

In ogni caso, però, le tariffe sono più alte rispetto ad altri periodi. Per chi organizza un week-end lungo fuori in un altro periodo (non festivo), ad esempio tra il 3 e l’8 aprile, le differenze di prezzo sono notevoli. Da Catania, un volo per Parigi costa 95 euro (contro i 180 per il ponte), mentre per Londra si pagano 100 euro (rispetto ai 190 del festivo). Da Roma invece si può volare a Barcellona con soli 68 euro e a Parigi con 100 euro. Da Milano, le tariffe sono ancora più basse: per volare a Parigi ci sono voli a partire da 50 euro, da 58 euro per Londra e da 85 euro per Madrid.

Viaggiare in Italia costa meno

La buona notizia è che chi non vuole rinunciare a partire per il ponte del 25 aprile e vuole evitare i rincari sui voli, visti gli aumenti per hotel e B&B, può scegliere una destinazione italiana, con prezzi più contenuti. Da Catania a Bologna, Salerno o Roma i voli per esempio restano sotto i 100 euro, mentre per Venezia, Milano o Napoli si aggirano sui 100-120 euro.

Da Milano si può volare invece in Sardegna (Alghero e Cagliari) con meno di 100 euro, così come per Napoli e Pescara.

Da Roma si trovano infine voli per Bari o Brindisi a 50 euro, mentre per la Sicilia, Milano, Alghero e Cagliari si resta sotto i 100 euro.

Il quadro è quindi chiaro: per il ponte del 25 aprile volare in Europa costa molto di più rispetto ad altri periodi. Anche se i rincari colpiscono soprattutto chi parte dal Sud, anche i viaggiatori in partenza da Milano e Roma devono fare i conti con tariffe comunque superiori alla media.

Chi non vuole spendere troppo può optare per mete nazionali, dove i prezzi restano più contenuti. Conviene quindi prenotare con largo anticipo o, se possibile, scegliere periodi meno gettonati per evitare di pagare il doppio o il triplo per lo stesso volo.