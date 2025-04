Prezzi alle stelle per una stanza in zona San Pietro, ma ci sono alternative economiche per soggiornare durante il funerale del pontefice senza spendere un occhio della testa

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Hotel fino a 2.500 euro a notte.

Manca poco al funerale di Papa Francesco, previsto per sabato 26 aprile alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro e Roma si prepara ad accogliere oltre 200mila persone tra fedeli, capi di Stato e delegazioni da tutto il mondo. Sarà una delle giornate più complesse dell’anno per logistica e sicurezza.

Intanto, c’è un altro dato che fa discutere: quello dei prezzi per dormire. Gli hotel della Capitale, specialmente nella zona del Vaticano, stanno registrando aumenti vertiginosi. Le tariffe, secondo i monitoraggi, sono in alcuni casi arrivate fino a 2.500 euro per una sola notte, rendendo il soggiorno inaccessibile a molti.

Prezzi alle stelle: dove costa di più

I primi segnali sono arrivati subito dopo l’annuncio della data delle esequie. Secondo il Codacons, i rincari sono stati immediati, soprattutto nei quartieri più vicini alla Basilica. In zona Prati o nelle immediate vicinanze di San Pietro, un appartamento può arrivare a costare anche 2.500 euro per notte.

Se si cerca qualcosa di “più economico” non va molto meglio: le opzioni più accessibili non scendono sotto i 190 euro e stanno rapidamente scomparendo. L’associazione dei consumatori teme che l’aumento della domanda porterà a ulteriori rialzi a ridosso del 26 aprile. Per chi arriva da fuori, trovare una stanza a buon prezzo è già diventata una corsa contro il tempo.

Un quadro confermato anche da Federalberghi Roma. Il presidente Giuseppe Roscioli ha spiegato che, dopo un primo momento di disdette, le prenotazioni sono tornate a salire: “Al momento il saldo è positivo, ma non abbiamo ancora visto l’ondata di pellegrini che ci aspettavamo”.

Secondo Roscioli, i prezzi ufficiali sono in linea con lo scorso anno, ma è la domanda straordinaria legata al funerale a far salire i costi. “Roma è già sotto pressione per il Giubileo e altri eventi religiosi – aggiunge – il boom arriverà nei prossimi giorni”.

Alternative più economiche

Esistono alternative per alloggiare e risparmiare, ma bisogna cercarle in fretta. Le case per ferie della Chiesa sono meno costose e offrono soluzioni sobrie, ma sono già quasi tutte piene. Anche su Airbnb e piattaforme simili la disponibilità comincia a scarseggiare.

Per chi vuole risparmiare qualcosa, conviene guardare fuori dal centro, nelle zone dei quartieri ben collegati al Vaticano, ma meno esposti alla speculazione, come:

EUR;

Ostiense;

Monteverde;

San Paolo.

Un altro consiglio sarebbe quello di evitare di soggiornare tra il 25 e il 27 aprile, quando i prezzi saranno al massimo, se l’obiettivo non è seguire il funerale del pontefice.

Viaggio in autobus

Un’altra soluzione arriva da Brescia, dove un’agenzia ha organizzato un viaggio notturno in pullman, con partenza venerdì 25 alle 23 e ritorno il giorno stesso, nel pomeriggio del 26 aprile. Il tutto a 130 euro a persona, guida spirituale inclusa.

“Un pernottamento a Roma è troppo costoso, per molti è addirittura impossibile trovare una stanza”, ha spiegato la direttrice Barbara Chiodi. Per questo motivo si è scelta una formula in giornata, che consente ai fedeli di partecipare al funerale senza dover affrontare spese eccessive né disagi logistici.

Sconto per chi sceglie il treno

Chi preferisce viaggiare andata e ritorno nella stessa giornata (grazie anche al piano di rafforzamento dei mezzi), c’è un’opportunità concreta di risparmio. Trenitalia ha attivato uno sconto del 40% per tutti i viaggi da/per Roma tra il 23 e il 27 aprile, valido su Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte.

Per accedere alla promozione è sufficiente:

selezionare il viaggio;

scegliere l’offerta;

inserire il codice promozionale ROMA (in maiuscolo) e cliccare su “Verifica”

Lo sconto è valido anche per gruppi da almeno 10 persone, rivolgendosi direttamente agli Uffici Gruppi Trenitalia.