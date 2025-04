Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Funerali di Papa Francesco.

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile 2025 alle ore 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro. La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re e sarà trasmessa in diretta mondiale. La salma del Pontefice è esposta in Basilica già da martedì 23 aprile per l’omaggio dei fedeli.

Si prevede l’arrivo di oltre 200mila persone, tra cui più di 100 delegazioni internazionali. Per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza, Roma ha attivato un piano straordinario che coinvolge la Protezione Civile, le forze armate e il Ministero dell’Interno. In campo anche maxischermi, assistenza sanitaria potenziata e controlli speciali. Di seguito una guida su tutto ciò che c’è da sapere.

Quando e dove si svolge il funerale del Papa

Il funerale è in programma per sabato 26 aprile alle ore 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro. A presiedere il rito sarà il cardinale decano Giovanni Battista Re, come previsto dal protocollo per la morte di un Pontefice regnante. Dopo la funzione, la bara sarà traslata nella Basilica e poi nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione.

Ma perché il funerale si fa dopo tre giorni? La liturgia si celebra il terzo giorno dopo la morte per rispettare il tempo di esposizione pubblica della salma e consentire ai fedeli di rendere omaggio al Pontefice. È una prassi prevista dal cerimoniale vaticano.

Sicurezza rafforzata: disagi e piano speciale per i fedeli

Per il giorno dei funerali, il dispositivo di sicurezza prevede una no-fly zone su Roma, controlli ai varchi con metal detector, presenza di tiratori scelti, artificieri, cinofili, polizia fluviale sul Tevere e unità NBCR contro minacce chimiche e biologiche. Si attiverà anche un piano speciale per treni, bus e voli.

Sono attesi oltre 200.000 fedeli e circa 170 delegazioni ufficiali. Tutta l’area sarà blindata: sotto sorveglianza anche aeroporti, stazioni, caselli e hotel, in particolare nei quartieri che ospiteranno le autorità (come i Parioli, dove alloggerà Donald Trump).

Quante persone sono previste per il funerale?

Secondo il commissario per l’organizzazione Fabio Ciciliano, si attendono tra le 200mila e le 250mila persone, distribuite tra via della Conciliazione, piazza Pia, piazza Risorgimento e Castel Sant’Angelo.

In campo anche 2.500 volontari della Protezione Civile, 250 operatori sanitari extra, posti medici avanzati e il sistema It-Alert, pronto a inviare comunicazioni ai cittadini in caso di emergenza.

Chi parteciperà ai funerali del Papa?

Oltre a migliaia di pellegrini, parteciperanno capi di Stato, di governo e rappresentanti religiosi da tutto il mondo. Tra i presenti attesi: Donald Trump, che dovrebbe arrivare il giorno prima, e numerose delegazioni internazionali.

La lista (ridotta) di chi parteciperà:

Donald Trump;

Emmanuel Macron;

Javier Milei;

Luiz Inácio Lula da Silva;

Volodymyr Zelensky;

Frank-Walter Steinmeier;

Ursula von der Leyen;

Roberta Metsola;

Principe William, in rappresentanza di Re Carlo III.

Come vedere il funerale: TV e maxi schermi

Il funerale sarà trasmesso in diretta su Rai 1, TV2000 e su canali internazionali come BBC, CNN e France 24. Inoltre, sarà disponibile un live streaming ufficiale del Vaticano sul sito vatican.va e tramite piattaforme web delle emittenti.

Per chi sarà a Roma ma non riuscirà ad accedere a San Pietro, saranno installati maxi schermi: