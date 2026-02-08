ANSA L'effetto di Milano-Cortina su voli e turismo

Milano-Cortina 2026 inizia già a produrre effetti tangibili sull’economia del turismo e dei trasporti. I primi segnali arrivano dal traffico aereo: le prenotazioni dei voli verso il Nord Italia sono in forte crescita e gli aeroporti di riferimento (Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio) registrano un deciso aumento della capacità, soprattutto sulle rotte internazionali.

Questo, come è facile intuire, si tradurrà in nuovi introiti anche per i settori correlati, come ristorazione, servizi, hotel e strutture ricettive.

Quanto vale il giro d’affari per il turismo

Secondo uno studio congiunto di The Data Appeal Company e Mabrian, società specializzate in travel e location intelligence e controllate da Almawave (Gruppo Almaviva), l’effetto Olimpiadi si tradurrà in oltre un milione di visitatori e in 291 milioni di euro di introiti turistici, tra alloggi, ristorazione e trasporti.

Numeri che, di fatto, portano l’impatto economico complessivo a sfiorare la soglia dei 300 milioni di euro, considerando anche l’indotto.

La quota maggiore della spesa, pari al 68%, sarà assorbita dal comparto hospitality, che comprende hotel, strutture extra-alberghiere, affitti brevi e altre soluzioni ricettive. Il dato riflette l’elevata domanda di pernottamenti nelle città olimpiche e nelle aree limitrofe, ma anche la tendenza a soggiorni più lunghi rispetto al turismo leisure tradizionale.

Il 27% della spesa sarà invece destinato alla ristorazione, con benefici diretti per ristoranti, bar, catering ed esercizi commerciali. In questo caso l’effetto Olimpiadi si estende anche alle filiere agroalimentari locali, valorizzando produzioni tipiche e offerta gastronomica del territorio.

Boom di voli verso Milano e il Nord Italia

Lo studio analizza anche l’andamento del traffico aereo, registrando un’accelerazione evidente nelle settimane immediatamente precedenti l’avvio dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

In particolare, si registra un deciso aumento della capacità aerea dai Paesi esteri verso gli aeroporti lombardi, con Malpensa in prima linea come hub internazionale, affiancato da Linate e Orio al Serio.

Nel dettaglio, i voli di lungo raggio diretti su Milano crescono di circa il 20%, mentre la capacità complessiva dei principali scali coinvolti dall’evento aumenta del 6%.

A trainare la crescita sono soprattutto le rotte internazionali: il medio raggio segna un aumento del 13,7%, il lungo raggio arriva a 19,6%. Le Olimpiadi, stando a quanto emerso, non sono riusciti a intercettare solo i viaggiatori europei, ma anche quelli provenienti da Nord America, Asia e Medio Oriente.

Questo trend non riguarda soltanto la Lombardia. Anche l’aeroporto di Venezia Marco Polo, altro snodo strategico, registra una crescita del 5,6%, con un incremento del 6% sulle rotte internazionali e del 3,9% su quelle domestiche.

Saturazione delle Ota in forte crescita

Un altro indicatore chiave riguarda le online travel agency (Ota). Nelle città direttamente coinvolte dai Giochi, i livelli di saturazione delle piattaforme di prenotazione oscillano tra il 40% e il 55%, con un aumento di circa 15 punti percentuali rispetto a febbraio 2025.

Un dato che segnala come una parte significativa della capacità ricettiva sia stata prenotata con largo anticipo.

Dal punto di vista economico, però, questo ha due effetti:

garantisce maggiore certezza di ricavi agli operatori turistici;

esercita una pressione al rialzo sui prezzi, soprattutto nelle settimane di punta.

Da una recente indagine di Federconsumatori, infatti, è emerso che in alcuni casi i costi degli alloggi sono saliti addirittura del 162%. Un dato positivo per chi vuole guadagnare con la propria casa.