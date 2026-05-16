Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Prezzi in calo per viaggiare in Italia.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero del Turismo, nel 2026 viaggiare in Italia costa meno rispetto agli anni passati. In particolare, durante i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, il prezzo medio delle strutture ricettive italiane è risultato inferiore. Per questo motivo il comparto continua a registrare numeri positivi sia sul fronte della domanda interna sia su quello internazionale, con un incremento degli arrivi turistici, un aumento delle presenze e una connettività aerea in forte espansione.

Quanto sono scesi i prezzi per chi viaggia in Italia

Secondo i dati dell’Ufficio statistica del ministero del Turismo, i flussi turistici stanno mostrando un’ottima tenuta, contribuendo a mantenere i prezzi competitivi per chi viaggia, in media inferiori del 7% rispetto al 2025.

Il tasso di occupazione nel settore è invece rimasto sostanzialmente stabile. Nel 2026 l’Italia è riuscita a mantenere alta la domanda turistica pur abbassando il costo medio del soggiorno. In particolare, risultano in crescita sia in primavera sia in estate le intenzioni di viaggio dei turisti americani verso l’Italia.

Le ricerche online mostrano che il nostro Paese intercetta il 7,6% della domanda Usa verso l’Europa. Per il comparto turistico italiano, il viaggiatore americano rappresenta un target ad alto valore per la sua spesa media elevata, la permanenza più lunga e il forte interesse per turismo culturale, enogastronomico e luxury.

Arrivi e presenze in crescita

I dati raccolti attraverso la piattaforma Alloggiati Web mostrano che tra gennaio e marzo gli arrivi turistici sono aumentati del 5,5%, mentre le presenze – cioè il numero complessivo di notti trascorse nelle strutture ricettive – sono cresciute del 6,8%.

Analizzando il trimestre nel dettaglio:

gennaio ha segnato una crescita del 4,3% negli arrivi e del 6,1% nelle presenze;

ha segnato una crescita del 4,3% negli arrivi e del 6,1% nelle presenze; febbraio ha migliorato ulteriormente la performance, con un +6,5% negli arrivi e un +6,1% nelle presenze;

ha migliorato ulteriormente la performance, con un +6,5% negli arrivi e un +6,1% nelle presenze; marzo è stato il mese più dinamico, con un aumento del 5,6% negli arrivi e un robusto +7,9% nelle presenze.

Se il primo trimestre e la primavera sono un indicatore affidabile, l’estate 2026 potrebbe essere particolarmente positiva. Il rischio, semmai, sarà gestire bene i flussi, evitando fenomeni di overtourism nelle città d’arte più note come Roma, Venezia e Firenze.

Aumentano i voli: +10,6% di connettività aerea

Un altro elemento che sta alimentando la crescita del turismo è l’aumento dei collegamenti aerei verso l’Italia. Nel 2026 la connettività aerea è prevista in crescita del 10,6% su base annua.

L’aumento riguarda tutte le tipologie di rotte, ovvero:

corto raggio (+10,8%);

medio raggio (+11,2%);

lungo raggio (+7,3%).

Anche i voli interni hanno registrato un aumento dell’11,7% contribuendo, anche in questo caso, a garantire maggiore accessibilità, tariffe più competitive e possibilità di distribuire meglio i flussi turistici sul territorio.

Da dove vengono i turisti stranieri che scelgono l’Italia

Tra i 20 principali mercati per capacità di posti aerei, alcuni Paesi mostrano una crescita particolarmente marcata. In particolare, è cresciuto il numero di turisti stranieri, con incrementi superiori al 20%, provenienti da:

Polonia;

Albania;

Romania;

Danimarca.

Trend positivo anche per:

Spagna (+10,7%);

Stati Uniti (+11,1%);

Grecia (+12,2%);

Egitto (+14,7%);

Ungheria (+12,4%).

I mercati tradizionalmente forti – come Germania, Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Belgio – crescono invece a ritmi più moderati, anche se restano fondamentali per il turismo italiano.