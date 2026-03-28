Uno studio rivela come lo scioglimento dei ghiacci influenzi la rotazione del pianeta e la durata dei giorni, mettendo a rischio Gps e internet

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Si allungano le giornate a causa del cambiamento climatico.

Le giornate si allungano, ma non a causa del passaggio dall’ora solare alla legale. No, è colpa del cambiamento climatico che starebbe rallentando la rotazione del pianeta a un ritmo che gli esperti definiscono “senza precedenti” negli ultimi 3,6 milioni di anni. E se già dal 2000 al 2020 la durata delle nostre giornate si era allungata di 1,33 millisecondi a causa di fattori legati al clima, un nuovo studio scopre ora che questo fenomeno è in rapido aumento.

Gli scienziati hanno quindi avvertito che le nostre giornate si allungheranno, ma non è qualcosa di positivo. Diversi gli effetti collaterali, soprattutto sulle nostre tecnologie basate su calcoli precisi. A rischio è internet, ma anche il Gps.

La crisi climatica allunga la durata dei giorni

Quando per scherzo diciamo che ci vorrebbe una giornata di 26 ore per fare tutto quello che dobbiamo, di certo non ci aspettiamo che questa cosa diventi reale. Eppure nel tempo le nostre giornate si stanno facendo più lunghe e non a causa di un cambio dell’orario sui nostri orologi. Gli scienziati da anni studiano gli effetti del cambiamento climatico e, oltre ai più evidenti come quelli atmosferici e di inquinamento, ci sono anche degli effetti collaterali meno espliciti.

Difficile infatti percepire un allungamento delle giornate di pochi millisecondi, ma è quello che sta accadendo. Il cambiamento climatico sta rallentando la rotazione del pianeta e le nostre giornate si stanno allungando.

Il ritmo di questo fenomeno è “senza precedenti” per gli scienziati, almeno rispetto agli ultimi 3,6 milioni di anni.

Cosa sappiamo sul rallentamento della rotazione?

Da precedenti ricerche ormai sappiamo che il cambiamento climatico ha degli effetti collaterali di forte impatto, come lo scioglimento delle calotte polari e dei ghiacciai montani che, di conseguenza, innalza il livello del mare. Ma pochi sanno che il cambiamento climatico porta come conseguenza anche il rallentamento della rotazione terrestre.

Infatti, quando l’acqua di disgelo si diffonde dai poli verso l’equatore, l’effetto è quello di rallentare la rotazione. Mostafa Kiani Shahvandi, del dipartimento di meteorologia e geofisica dell’Università di Vienna, ha dichiarato che rimaneva poco chiaro se ci fossero stati dei periodi precedenti in cui il clima avesse aumentato la durata del giorno a un ritmo altrettanto rapido.

Ora arriva la risposta proprio dall’Università di Vienna e dal Politecnico di Zurigo, che hanno ricostruito le fluttuazioni delle durate dei giorni utilizzando i resti fossili di organismi marini unicellulari.

Di quanto si allungano le giornate?

Grazie a questi studi, si erano già dimostrati allungamenti delle giornate pari a 1,33 millisecondi per secolo a causa di fattori legati al clima.

Ora il nuovo studio, pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Solid Earth, ha dimostrato che l’allungamento delle giornate è in rapido aumento e che non ci sono stati precedenti simili negli ultimi 3,6 milioni di anni.

Secondo il professore di Geodesia, Benedikt Soja, l’attuale aumento della durata del giorno è da attribuire all’influenza umana.

Le conseguenze di giornate più lunghe

L’allungamento delle giornate non è senza conseguenze e sono proprio gli scienziati e i ricercatori dietro al nuovo studio ad avvertire su cosa si rischia.

Intanto i cambiamenti climatici andranno a influenzare sempre di più la durata del giorno in modo ancora più significativo entro la fine del secolo e, anche se questi cambiamenti aggiungono pochi millisecondi, non sono impercettibili per le nostre tecnologie quanto lo sono per noi.

In un mondo dominato dalla tecnologia, con misurazioni temporali molto accurate come quelle del Gps e della navigazione spaziale, l’allungamento delle giornate rischia di stravolgere i calcoli.

Per quanto sia improbabile che questi cambiamenti abbiano un effetto sulla biologia umana nel breve periodo, ci potrebbero però essere impatti indiretti dovuti a problemi di: