Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Mappa degli autovelox più pericolosi in estate.

Gli autovelox potrebbero rovinare le vacanze estive di molti. Anche se rispetto allo scorso anno ci sono molti meno dispositivi attivi per il rilevamento della velocità (risultano attivi 3.305 dispositivi conformi), a questi si devono poi aggiungere gli autovelox mobili e gli altri sistemi di rilevamento.

Per questo motivo, anche per l’estate 2026 restano un possibile ostacolo economico all’inizio della vacanza o una triste sorpresa alla conclusione delle ferie. Durante l’alta stagione, tra giugno e settembre, i controlli su strade statali e provinciali aumentano. Inoltre, proprio in estate è più semplice incappare in multe per eccesso di velocità perché si finisce per circolare più facilmente su strade poco conosciute. Grazie ai dati dei Comuni che hanno incassato di più lo scorso anno, è possibile creare un elenco degli autovelox più “pericolosi” dell’estate 2026.

Autovelox fissi: dove sono

Con l’approvazione del nuovo decreto ministeriale cambiano le regole per l’installazione degli autovelox sulle strade urbane ed extraurbane. Per esempio, è vietata l’installazione di un autovelox nelle “Zone 30” o su strade che già presentano limiti inferiori a 50 km/h.

È stata prestata maggiore attenzione anche alla segnaletica, con il cartello che annuncia la presenza dell’autovelox che deve essere posizionato non prima di 200 metri di distanza sulle strade a scorrimento veloce e ad almeno 75 metri su quelle urbane.

È possibile visionare l’elenco dei dispositivi autovelox, sia fissi che mobili, sul database delle forze dell’ordine. Questo viene aggiornato settimanalmente con i sistemi attivi in ogni regione e su un determinato tratto stradale.

Dove sono gli autovelox fissi in Autostrada

Qui l’elenco degli autovelox fissi (ultimo aggiornamento 25 luglio):

Regione Autostrada Comune Direzione Piemonte Traforo del Frejus (T4) Bardonecchia (TO) Francia-Italia Piemonte Tangenziale Nord (A55) Collegno (TO) Nord Piemonte Tangenziale Sud (A55) Nichelino (TO) Sud Veneto Torino-Trieste (A4) Noventa di Piave (VE) Ovest

​ Veneto Torino-Trieste (A4) Meolo (VE) Ovest ed Est Veneto Torino-Trieste

​(A4) Quarto d’Altino (VE) Est Toscana Milano-Napoli

​(A1) Bagno a Ripoli (FI) Nord Toscana Milano-Napoli (A1) Civitella in Val di Chiana (AR) Sud Toscana Firenze-Pisa Nord (A11) Serravalle Pistoiese (PT) Ovest Toscana Firenze-Pisa Nord (A11) Lucca Est Toscana Livorno-Rosignano (A12) Rosignano Marittimo (LI) Nord e Sud Toscana Parma-La Spezia (A15) Berceto (PR) Nord Marche Bologna-Taranto (A14) Pesaro (PU) Sud Marche Bologna-Taranto (A14) Potenza Picena (MC) Nord Marche Bologna-Taranto (A14) Campofilone (FM) Nord Marche Ascoli-Mare (RA11) Ascoli Piceno Est Campania Avellino-Salerno Solofra (AV) Nord Campania Avellino-Salerno Cesinali (AV) Nord

​ Campania Avellino-Salerno Montoro (AV) Sud Campania Avellino-Salerno Serino (AV) Sud Campania di Benevento (RA9) Benevento Nord e Sud Umbria Raccordo Autostradale Bettolle-Perugia (RA6) Perugia Est Puglia Bologna-Taranto (A14) Bitritto (BA) Sud Puglia Bologna-Taranto (A14) Sannicandro di Bari (BA) Nord

Dove sono gli autovelox fissi nella viabilità ordinaria

Qui l’elenco degli autovelox fissi (ultimo aggiornamento 25 luglio):

Regione Viabilità ordinaria Comune Direzione Lombardia dell’Aeroporto di Malpensa (SS 336) Cardano al Campo (VA) Ovest Lombardia dell’Aeroporto di Malpensa (SS 336) Lonate Pozzolo (VA) Est Lombardia dell’Aeroporto di Malpensa (SS 336) Inveruno (MI) Ovest Lombardia dell’Aeroporto di Malpensa (SS3 36) Mesero (MI) Est

​ Friuli Venezia Giulia SR 463 San Vito al Tagliamento (PN) Dx e Sx Friuli Venezia Giulia SR 464 Spilimbergo (PN) Dx e Sx Friuli Venezia Giulia SR 251 Claut (PN) Sx Friuli Venezia Giulia SR 251 Erto e Casso (PN) Dx Umbria Terni-Ravenna (SS 3 Bis) Perugia Nord e Sud Umbria Terni-Ravenna (SS 3 Bis) Todi (PG) Nord e Sud Umbria Viterbo-Terni (SS 675) Narni (TR) Sud Marche Fano Grosseto (SS 73) Colli al Metauro (PU) Est Marche Fano Grosseto (SS 73) Cartoceto (PU) Ovest Marche Della Valle d’Esino (SS 76) Jesi (AN) Ovest Marche Foligno-Civitanova Marche (SS 77) Corridonia (MC) Est Marche Venezia-Otranto (SS 16) Ancona Nord Campania del Vesuvio (SS 268) Nola (NA) Sud Campania del Vesuvio (SS 268) Sant’Anastasia (NA) Nord Campania Potenza-Melfi (SS 658) Potenza Nord Campania Appia (SS 7) Ceppaloni (BN) Ovest Campania Sannitica (SS 87) Torrecuso (BN) Nord Campania Telesina (SS 372) Torrecuso (BN) Nord Campania Telesina (SS 372) Solopaca (BN) Sud Puglia Venezia-Otranto (SS 16) Chieuti (FG) Nord Basilicata Potenza-Melfi (SS 658) Potenza Nord Calabria Reggio Calabria-Taranto (SS 106)

Le strade dove è più facile prendere una multa

Alcune strade sono particolarmente insidiose e rischiano di far prendere una multa anche ai guidatori più prudenti. Questo perché spesso si trovano su percorsi alpini, dove i cambi di limite di velocità sono dovuti anche al tipo di paesaggio.

Proprio per evitare che il posizionamento degli autovelox possa incidere negativamente sull’inizio o sulla fine delle vacanze, di seguito trovate un elenco delle strade più insidiose, alle quali prestare la massima attenzione per evitare multe per eccesso di velocità.

Per i tratti montani:

SS51 di Alemagna e SS48 delle Dolomiti che collegano mete turistiche come Cortina, Canazei e Dobbiaco;

Valle del Gran San Bernardo in valle d’Aosta;

SS36 Lago di Como.

Per le strade costiere:

Aurelia (SS1) tra Livorno e Grosseto;

Statale Adriatica (SS16) in Romagna per Rimini e Ravenna;

Domitiana (SS7 quater).

Fuori dall’elenco, perché fresco di installazione, c’è il dispositivo sulla Paullese, in particolare all’altezza dello svincolo di Spino Est in direzione Cremona (km 19+6) e in direzione Milano (km 20+3). Fa una media di 450 verbali al giorno e dal 30 aprile ha staccato un totale di 31.896 sanzioni per eccesso di velocità con un solo autovelox.

Le città che hanno incassato di più

Un altro aspetto da non sottovalutare sono le multe per eccesso di velocità in città. È possibile elencare le città che hanno incassato di più con le multe grazie ai rendiconti pubblicati dal ministero dell’Interno.

I primi 15 capoluoghi di provincia che hanno incassato di più sono:

Firenze;

Bologna;

Milano;

Padova;

Genova;

Palermo;

Ravenna;

Modena;

Treviso;

Venezia;

Ferrara;

Roma;

Potenza;

Rieti;

Verona.

Se invece si allarga lo sguardo a tutti i comuni, non solo i capoluoghi di provincia, dove fare più attenzione sono i seguenti: