Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Spighe Verdi 2026, i Comuni premiati.

Nel 2026 salgono a 97 i Comuni italiani premiati dal programma Spighe Verdi 2026. Le certificazioni per i territori che investono nella sostenibilità ambientale, nella valorizzazione del patrimonio rurale e in un modello di sviluppo sostenibile sono state distribuite in 15 Regioni italiane. Questa undicesima edizione, ha visto 10 nuovi ingressi e soltanto 3 uscite rispetto al 2025.

Spighe Verdi 2026, come sono scelti i Comuni

Le Spighe Verdi sono una certificazione ambientale destinata ai Comuni rurali italiani che si distinguono per la qualità delle proprie politiche di sostenibilità. Il progetto nasce nel 2015 dalla collaborazione tra FEE Italia e Confagricoltura e non è un semplice riconoscimento turistico, ma di una valutazione continua che coinvolge amministrazioni comunali, cittadini, imprese agricole, operatori economici e visitatori.

L’idea alla base è che la sostenibilità non debba limitarsi alla protezione della natura, ma diventare un elemento anche per lo sviluppo economico e turistico dei territori.

Come sottolineato dal presidente di FEE Italia, Claudio Mazza, l’aspetto più importante non è tanto il numero delle certificazioni quanto la scelta delle amministrazioni locali di intraprendere un percorso di miglioramento che richiede analisi delle criticità, pianificazione e interventi concreti.

Piemonte ancora leader nazionale

Anche nel 2026 il Piemonte si conferma la Regione con il maggior numero di Spighe Verdi. Sono infatti 22 i Comuni premiati, grazie anche a cinque nuovi ingressi:

Barolo;

Barone Canavese;

Caluso;

Candia Canavese;

Farigliano.

Esce invece Castiglione Falletto.

Le Regioni in maggiore crescita

Alle spalle del Piemonte si colloca la Calabria, che raggiunge 11 Comuni certificati grazie ai nuovi ingressi di:

Cariati;

Sellia Marina;

Villapiana;

Locri.

Con 9 Comuni troviamo invece, a pari merito Marche e Campania. Quest’ultima registra due nuovi ingressi, quali:

Conca della Campania;

Moio della Civitella.

Tra le altre Regioni premiate, con 8 Spighe Verdi figurano Umbria e Puglia. Seguono:

Lazio con 7 Comuni certificati, grazie anche al nuovo ingresso di Morro Reatino e al rientro di Pontinia;

con 7 Comuni certificati, grazie anche al nuovo ingresso di Morro Reatino e al rientro di Pontinia; Toscana con 6 Comuni premiati, pur perdendo Castellina in Chianti e Massa Marittima;

con 6 Comuni premiati, pur perdendo Castellina in Chianti e Massa Marittima; Liguria con 4 Comuni confermati;

con 4 Comuni confermati; Abruzzo e Sicilia con 3 Comuni ciascuna;

e con 3 Comuni ciascuna; Lombardia, Veneto e Basilicata con 2 Comuni.

In Emilia-Romagna viene confermata Parma, che continua a rappresentare l’unico Comune della Regione insignito della certificazione.

La mappa completa dei Comuni premiati, regione per regione

Ecco la lista completa dei comuni italiani insigniti del riconoscimento Spighe Verdi” nel 2026, suddivisi per regione e provincia:

Regione Provincia Comuni Numero Comuni Abruzzo Teramo L’Aquila Chieti Tortoreto Gioia dei Marsi San Salvo 3 Basilicata Matera Pisticci, Nova Siri 2 Calabria Cosenza



Catanzaro Reggio Calabria Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Santa Maria del Cedro, Villapiana, Crosia, Cariati Belcastro, Sellia Marina, Miglierina Locri 11 Campania Caserta Benevento Napoli Salerno Conca della Campania Foiano di Val Fortore Massa Lubrense Positano, Capaccio Paestum, Agropoli, Monteforte Cilento, Moio della Civitella, Ascea 9 Emilia-Romagna Parma Parma 1 Lazio Rieti Roma Latina Rivodutri, Morro Reatino Canale Monterano Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Gaeta 7 Liguria Genova Savona Imperia Lavagna Borgio Verezzi, Andora Sanremo 4 Lombardia Brescia Pavia Ome Sant’Alessio con Vialone 2 Marche Pesaro e Urbino Ancona Macerata Ascoli Piceno Mondolfo Senigallia, Sirolo, Numana Montecassiano, Montelupone, Matelica, Esanatoglia Grottammare 9 Piemonte Torino Cuneo



Asti Alessandria Barone Canavese, Candia Canavese, Caluso, Poirino, Carignano, Pralormo Guarene, Alba, Barolo, Monforte d’Alba, Bra, Cherasco, Narzole, Farigliano, Santo Stefano Belbo, Centallo, Chiusa di Pesio Canelli Acqui Terme, Gamalero, Gavi, Volpedo 22 Puglia Foggia Barletta-Andria-Trani Taranto Brindisi Lecce Troia Andria, Bisceglie Castellaneta, Maruggio Ostuni, Carovigno Nardò 8 Sicilia Ragusa Modica, Ragusa, Vittoria 3 Toscana Firenze Livorno Grosseto Gambassi Terme Bibbona, Castagneto Carducci Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello 6 Umbria Perugia Terni Gubbio, Deruta, Montefalco, Trevi, Todi, Scheggino, Norcia Montecastrilli 8 Veneto Padova Rovigo Montagnana Porto Tolle 2 TOTALE 97

Il turismo green vale già quasi un quinto del settore

Come spiegato durante la cerimonia di premiazione – che si è svolta il 25 giugno 2026 presso il Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) di Roma – il turismo rurale rappresenta oggi circa il 19% dell’intero comparto turistico italiano. Sempre più viaggiatori scelgano esperienze autentiche, lontane dalle grandi destinazioni di massa e maggiormente orientate al contatto con la natura. Secondo Mazza, l’Italia dispone di un enorme potenziale ancora in parte inespresso, che non ha nulla da invidiare ai principali concorrenti europei come Francia e Spagna.

Investire sulla sostenibilità significa quindi rendere più competitivi i territori anche sul piano turistico.