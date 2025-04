Oltre 600 euro per volare da Milano a Brindisi sotto le feste, fino a 360 euro per un viaggio di sola andata in treno da Torino a Reggio Calabria. La guida su come risparmiare

Fonte: 123RF Tariffe stellari per aerei, treni e pullman

Il fenomeno del caro-trasporti torna come ogni anno, con un’impennata delle tariffe per aerei, treni e pullman in occasione delle festività di Pasqua e dei numerosi spostamenti degli italiani. A denunciarlo è Assoutenti, che ha pubblicato un report sui prezzi dei biglietti per coloro che viaggeranno da nord a sud Italia per trascorrere le festività in famiglia.

I prezzi degli aerei

Le tariffe più alte si registrano per chi vola dallo scalo milanese di Linate. Secondo l’associazione, un biglietto per Brindisi, con partenza il 18 aprile e ritorno il 22, costa oggi almeno 619 euro, più di un volo andata e ritorno per New York nelle stesse date (a partire da 571 euro con scalo). Per voli di andata e ritorno da Linate a Catania servono almeno 518 euro, mentre per Palermo si spendono 499 euro, e 460 euro per Cagliari. Ecco i biglietti degli aerei con partenza tra il 18 aprile e ritorno il 22:

Milano Linate-Brindisi: da 619 euro;

Milano Linate-Catania: da 518 euro;

Milano Linate-Palermo: da 499 euro;

Milano Linate-Cagliari: da 460 euro;

Genova-Catania: da 401 euro;

Torino-Lamezia Terme: da 398 euro;

Pisa-Catania: da 346 euro;

Venezia-Catania: da 331 euro;

Torino-Catania: da 326 euro;

Roma-Lamezia Terme: da 307 euro;

Trieste-Palermo: da 306 euro;

Bologna-Palermo: da 294 euro;

Orio al Serio-Catania: da 290 euro;

Pisa-Brindisi: da 278 euro;

Milano Malpensa-Catania: da 275 euro;

Milano Malpensa-Palermo: da 264 euro;

Orio al Serio-Palermo: da 262 euro;

Torino-Brindisi: da 258 euro;

Verona-Lamezia Terme: da 245 euro;

Milano Malpensa-Brindisi: da 238 euro;

Venezia-Brindisi: da 220 euro;

Roma-Catania: 220 euro;

Roma-Palermo: da 201 euro.

Quanto costano i treni

Anche chi acquista biglietti per il treno durante le festività non va incontro a una situazione migliore, segnala Assoutenti. I pochi posti disponibili sono venduti a prezzi elevatissimi. Per un biglietto solo andata da Torino a Reggio Calabria il 18 aprile, si parte da 195 euro per i collegamenti più lenti, arrivando fino a 360 euro per le soluzioni più rapide. La tratta Milano-Reggio Calabria varia da 104,4 euro per i collegamenti più economici a 345 euro per quelli veloci. Ecco i prezzi dei treni per chi vuole partire il 18 aprile:

Torino-Reggio Calabria: da 195 a 360 euro;

Milano-Reggio Calabria: da 104,4 a 345 euro;

Genova-Lecce: da 171,9 a 338,3 euro;

Milano-Lecce: da 159,8 a 320,4 euro;

Torino-Lecce: da 195 a 311,3 euro;

Milano-Salerno: da 56,4 a 310 euro;

Torino-Bari: da 295,9 euro;

Genova-Salerno: da 201,9 a 257,9 euro;

Bologna-Salerno: da 47,4 a 245 euro;

Torino-Napoli: da 77,5 a 180 euro;

Roma-Reggio Calabria: da 63,5 a 167 euro;

Roma-Lecce: da 63,5 a 100,7 euro.

Il pullman conviene? Tutti gli aumenti

Anche i pullman registrano aumenti significativi. Ecco i prezzi dei bus per chi vuole partire il 18 aprile:

Milano-Reggio Calabria: da 123 euro;

Torino-Reggio Calabria: da 122 euro;

Milano-Lecce: da 104 euro;

Torino-Bari o Lecce: da 102 euro;

Milano-Salerno: da 76 euro;

Roma-Reggio Calabria: da 56 euro;

Roma-Lecce: da 51 euro.

I consigli su come risparmiare

In vista di Pasqua e dei ponti primaverili, RimborsoAlVolo offre una guida per risparmiare sui voli. Per esempio

Acquistare i biglietti con largo anticipo, permettendo di risparmiare fino al 30% rispetto a prenotare vicino alle festività;

Volare da aeroporti secondari come Bergamo o Bologna che può ridurre significativamente i costi;

Monitorare frequentemente le offerte e iscriversi alle newsletter delle compagnie aeree per accedere a promozioni esclusive;

Verificare che l’aeroporto di arrivo non sia troppo lontano dalla destinazione finale, per evitare spese aggiuntive di trasporto;

Conoscere le regole sul bagaglio per evitare sorprese e costi extra;

Fare il check-in online per risparmiare tempo in aeroporto e evitare lunghe code;

Conoscere i propri diritti in caso di disagi, con la possibilità di ricevere rimborsi e compensazioni fino a 600 euro.

Inoltre, per risparmiare sui voli, è consigliabile evitare di partire nei giorni di maggiore richiesta, come il venerdì e il sabato, quando i prezzi tendono ad essere più alti. Volare durante la settimana, preferibilmente martedì o mercoledì, può comportare un risparmio significativo. Inoltre, prenotare pacchetti che combinano volo e hotel rappresenta un altro modo per abbattere i costi, semplificando anche la gestione della vacanza. Infine, RimborsoAlVolo consiglia di scegliere una destinazione meno turistica, in modo da ridurre le spese senza compromettere la qualità dell’esperienza di viaggio.