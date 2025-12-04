Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Puntuale come ogni anno, Spotify Wrapped racconta l’anno musicale di oltre 700 milioni di utenti in tutto il mondo. Ogni dicembre, i dati di ascolto raccolti dalla piattaforma diventano un ritratto collettivo di gusti, tendenze e fenomeni culturali. Il 2025 è stato segnato dal ritorno del rap italiano nelle classifiche e dal peso del true crime nei podcast. Bad Bunny, protagonista dell’halftime show del Super Bowl 2026 (la perfomance sarà l’8 febbraio), domina la classifica mondiale. In casa il primato va a Sfera Ebbasta.

L’analisi degli stream è anche un’importante bussola economica che rivela quanti soldi girano attorno alla musica, anche nella Penisola. Il valore generato dagli ascolti, con le stime dei ricavi lordi calcolati da siti specializzati, va oltre ogni aspettativa. E attesta un mercato in salute, almeno per i big e le case discografiche – che cozza contro una realtà, quella della musica digitale, che è invece sinonimo di sfruttamento e lavoro artistico sottopagato per la maggior parte degli artisti.

Gli artisti più ascoltati in Italia nel 2025

Wrapped 2025 attesta la centralità del rap nel Belpaese, tra nomi ormai sdoganati nelle classifiche radiofoniche (anche grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo) e altri noti solo agli appassionati del genere e ai più giovani – che evidentemente non usano più i supporti fisici per ascoltare la musica.

Sfera Ebbasta Shiva Guè Geolier Marracash Tony Boy Olly Lazza Artie 5ive Kid Yugi

Da segnalare il sovranismo artistico delle nuove generazioni, che premiano solo artisti italiani, e la totale assenza di donne in classifica. Spotify ha stilato anche una classifica al femminile, in cui sono presenti però ben quattro grandi nomi internazionali – tra loro anche Rihanna (che, salvo alcuni singoli incisi per promuovere dei film, non è attiva musicalmente da ben 9 anni).

ANNA Elodie Rose Villain Taylor Swift Lady Gaga Annalisa Elisa Billie Eilish Giorgia Rihanna

Le canzoni più ascoltate

La top 10 italiana è un mix di hit sanremesi, rap, pop d’autore e brani latini. Olly, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, è protagonista assoluto della classifica, con ben tre canzoni (in coppia con Juli, suo produttore storico).

Olly e Juli – Balorda nostalgia Achille Lauro – Incoscienti Giovani Sfera Ebbasta e Shiva – Neon W Sound 05 (Beéle and Ovy On The Drums) – La Plena Bad Bunny – Dtmf Giorgia – La cura per me Cesare Cremonini – Ora che non ho più te Olly e Juli ft. Angelina Mango – Per due come noi Fedez – Battito Olly e Juli – Scarabocchi

Gli artisti italiani più ascoltati all’estero

Se in patria è il rap a farla da padrone, nella top ten dei nostri connazionali all’estero appare solo un rappresentante del genere (l’italomarocchino Baby Gang). Esportiamo pop, adult pop, musica elettronica. I Måneskin, nonostante i due anni di pausa dalle scene come gruppo, dominano le classifiche.

Måneskin Gabry Ponte Ludovico Einaudi Damiano David Laura Pausini Meduza Eros Ramazzotti Andrea Bocelli Gigi D’Agostino Baby Gang

Gli artisti più ascoltati nel mondo nel 2025

A livello globale, il Wrapped 2025 è dominato da un equilibrio tra pop, urban latino e star internazionali.

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Le canzoni più ascoltate nel mondo

Niente sorprese invece per i tormentoni dell’anno.

Lady Gaga ft. Bruno Mars – Die With A Smile Billie Eilish – Birds of a Feather Rosé e Bruno Mars – Apt. Alex Warren – Ordinary Bad Bunny – Dtmf sombr – back to friends Huntr/x – Golden (dal film evento Netflix KPop Demon Hunters) Kendrick Lamar ft. Sza – Luther Gracie Abrams – That’s So True Billie Eilish – Wildflower

Come funziona realmente Spotify Wrapped

Spotify ha spiegato in un documento tecnico come vengono calcolate le sue statistiche. Wrapped si basa su dati raccolti dal 1° gennaio alla metà di novembre, per garantire uno spazio operativo sufficiente prima del lancio.

Vengono considerati solo gli ascolti reali, al netto di rumori di fondo (come rumore bianco e suoni per concentrarsi o dormire), le Top Song si basano sul numero di riproduzioni, i Top Artisti in base ai minuti di ascolto attribuiti all’artista principale di un brano.

L’obiettivo è quello di restituire un ritratto fedele, coerente e confrontabile delle abitudini musicali di ogni singolo utente, oltre che un dato aggregato che ben disegna gli ascolti mondiali.

Quanto guadagnano gli artisti più ascoltati?

Per capire il valore economico degli streaming, è possibile guardare alle stime di Chartmasters, che calcola le royalties lorde mensili prodotte dal catalogo di ogni artista – su ogni piattaforma, quindi sono conteggiati anche Apple Music, YouTube Music e Amazon Music, tra gli altri.

Attenzione: si tratta di ricavi complessivi ipotetici basati sul numero di ascolti e devono poi essere divisi tra etichette, distributori, piattaforme, editori, produttori e co-autori. Non rappresentano dunque ciò che l’artista incassa personalmente, quanto il valore delle sue canzoni.

A ogni modo, mediamente, ogni stream genera circa 0,003 o 0,005 dollari statunitensi su Spotify. L’importo finale che va all’artista cambia molto in base a etichetta, accordi, Paese e quota di diritti d’autore e di edizione.

Ricavi stimati degli artisti più ascoltati in Italia

Secondo Chartmasters, in un mese, i 5 artisti più ascoltati nel 2025 in Italia generano questi ricavi lordi stimati:

Sfera Ebbasta – 328.981 euro Shiva – 287.336 euro Guè – 218.826 euro Geolier – 219.791 euro Marracash – 219.093 euro

Ricavi stimati degli artisti più ascoltati al mondo

Per quanto riguarda la top 5 globale, invece, a dominare sono Drake e Taylor Swift:

Drake – 10.598.491 euro Taylor Swift – 10.559.491 euro The Weeknd – 4.158.969 euro Bad Bunny – 3.053.874 euro Billie Eilish – 3.015.124 euro