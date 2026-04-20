Spotify ha pubblicato i dati sui ricavi degli artisti italiani nel 2025, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente e con un contributo sempre più importante dall'estero

ANSA Quanto guadagnano i musicisti italiani su Spotify

Spotify Italia ha pubblicato Loud & Clear, il rapporto con cui l’azienda leader dello streaming di musica rende noti i dati delle royalties che ha distribuito agli artisti del nostro Paese nell’ultimo anno. Nel 2025, i ricavi sono cresciuti del 10% raggiungendo i 165 milioni di euro, con ben 20 artisti oltre il milione di euro di guadagni annui.

Il rapporto ha sottolineato inoltre la crescita della componente estera degli ascolti. Sempre più ricavi provengono infatti da ascoltatori al di fuori dell’Italia, un dato che conferma la tendenza della musica a livello internazionale a superare sempre più spesso le barriere linguistiche. Un trend che avvantaggia gli artisti italiani, da sempre limitati proprio dalla diffusione relativamente limitata della nostra lingua nel mondo.

Spotify distribuisce 165 milioni di euro agli artisti italiani

Il rapporto Loud & Clear, che ha aggregato i dati del 2025, parte da un dato importante. Nell’ultimo anno Spotify ha distribuito, in royalties, circa 165 milioni di euro agli artisti italiani. Una cifra in crescita del 10% rispetto all’anno precedente, che sottolinea la vivacità del mercato musicale italiano.

Il 40% di questi ricavi, circa 66 milioni di euro, è andato alle etichette indipendenti. Questo, secondo il rapporto:

Conferma come le piattaforme digitali permettano alla nuova generazione di creativi di pubblicare, promuovere e monetizzare la propria musica senza passare necessariamente per canali tradizionali.

L’apporto dell’estero alla musica italiana

Un aspetto molto sottolineato nel rapporto è l’espansione verso l’estero della musica italiana. Spotify ha sottolineato come, negli ultimi anni, si stia verificando una “rivoluzione multilingue” nella musica. Sempre più artisti che cantano in lingue diverse dall’inglese stanno riscontrando successo anche in Paesi in cui la lingua delle loro canzoni non è parlata.

Una delle conseguenze di questa tendenza è stata il forte aumento della componente estera dei guadagni degli artisti italiani. Nel 2025 il 40% dei ricavi arrivava da ascoltatori all’estero. Adelechiara Nicoletti, Head of Artist & Label Partnerships in Sud ed Est Europa di Spotify, ha commentato:

Vent’anni fa è stata fondata Spotify, in un momento storico in cui l’industria musicale era in severa contrazione. Oggi, ce lo dicono i dati, sono sempre di più gli artisti che generano royalty significative, sempre più Paesi esportano la propria musica all’estero, sempre più lingue e culture raggiungono un pubblico globale. I dati mostrano che lo streaming non ha reso tutti famosi, ma ha certamente ampliato le opportunità rispetto al passato.

Quanto guadagna l'”élite” di Spotify

In Loud & Clear si specifica anche il numero di artisti che guadagnano oltre una certa soglia:

circa 20 artisti guadagnano più di 1 milione di euro all’anno;

circa 50 artisti guadagnano più di 500mila euro all’anno.

Questo significa (supponendo che nei 50 artisti che superano i 500mila euro annui non siano inclusi i 20 che guadagnano più di un milione) che i primi 70 artisti italiani per guadagni su Spotify ottengono almeno 45 milioni di euro, o il 27% del totale.

Il dato più aggiornato su quanti siano gli artisti italiani su Spotify risale al 2023, e parla di 196mila persone che caricano la propria musica sulla piattaforma. Questo significa che, anche ipotizzando una crescita zero del numero di artisti totali in tre anni, più di un quarto delle royalties totali nel 2025 è andata allo 0,035% dei musicisti italiani della piattaforma.

Il rapporto sottolinea però come la piattaforma abbia aiutato a creare una “classe media” di musicisti che guadagnano ogni anno tra i 50mila e i 100mila euro. Dal 2019, questi artisti sono più che raddoppiati.