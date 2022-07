Maneskin, concerto a rischio: l’appello dei medici per rinviarlo

Queste prime settimane estive del 2022 hanno fatto ripiombare l’Italia e l’intera Europa nell’incubo della risalita dei casi legati al coronavirus. Purtroppo tutti gli indicatori parlano di una crescita dei pazienti positivi: un trend che pare davvero difficile da arginare, soprattutto in virtù del fatto che buona parte delle restrizioni sanitarie in vigore fino alla scorsa primavera sono state gradualmente eliminate per decisione delle autorità competenti.

Tra il distanziamento preventivo sostanzialmente azzerato e l’obbligo di mascherina ormai ridotto solamente ad alcuni luoghi specifici, l’indice Rt è tornato a salire come non faceva dai periodi più difficili delle precedenti ondate, facendo registrare valori ben oltre la soglia di allerta di 1. In tutto questo, un fattore che senza dubbio ha contribuito al ripresentarsi di questa situazione è la grandissima quantità di eventi, manifestazioni e concerti che si stanno svolgendo in moltissime località italiane da Nord a Sud.

Concerto dei Maneskin a Roma, l’allarme dei medici e la richiesta di rinvio

E così l’ultima notizia che sta monopolizzando l’opinione pubblica riguarda l’appello lanciato dall’Ordine dei medici di Roma in merito al prossimo concerto dei Maneskin. In programma per il prossimo sabato 9 luglio, l’evento vedrà la partecipazione di oltre 70mila fans che – armati di bandane, cappellini e striscioni, certamente non di mascherine – invaderanno la Capitale e affolleranno il prato del Circo Massimo.

Come si può facilmente immaginare, si tratterà di un contesto ritenuto ad alto rischio per la diffusione del Covid-19, tanto da spingere i camici bianchi e le associazioni più rappresentative dei medici di base romani a chiederne il rinvio a quando l’emergenza non sarà più ritenuta così pericolosa (ad oggi i contagiati positivi presenti nel solo Lazio si aggirano tra i 175 e i 180 mila).

Sul web hanno già iniziato a circolare i primi commenti infastiditi per l’allarme dei dottori. Sono in molti a glissare con un laconico “Non è giusto”, mentre altri utenti si domandano come mai dovrebbero essere solamente i Maneskin ad annullare la data di Roma, quando nello stesso momento moltissimi altri artisti (in primis Lorenzo Jovanotti, che sta riscuotendo un grandissimo successo con il suo tour sulle spiagge italiane) continuano a svolgere concerti ed eventi nonostante la crescita dei casi.

Maneskin, il concerto al Circo Massimo e la positività di Giorgia Soleri

Nel caso specifico dei Maneskin, la richiesta di rinviare il prossimo concerto al Circo Massimo sarebbe dettata anche da un altro fattore da non sottovalutare, ossia la positività di Giorgia Soleri, la fidanzata del frontman Damiano, che proprio nelle ultime ore ha rivelato tramite i suoi canali social di essere risultata positiva al coronavirus. Tramite alcune stories postate nei giorni scorsi, la nota influencer ha comunicato sul suo profilo Instagram di aver contratto l’infezione e di aver dovuto rimandare alcuni impegni professionali in programma per il mese di luglio.

Un fattore di rischio in più per lo stesso cantante e per tutta la band. Rimandare la data di Roma sarebbe dunque un modo per invitare tutti al rispetto del rischio che in questo momento è tornato ad accompagnare gli italiani, oltre che una scelta per evitare che una splendida occasione di divertimento si trasformi in un contesto di facile diffusione per le nuove varianti.