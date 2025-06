Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Lucca

Famosa per il centro storico ben conservato e per il suo patrimonio architettonico, Lucca è una città toscana che attrae residenti e investitori per la qualità della vita e le opportunità immobiliari. Situata in una posizione strategica tra Pisa, Firenze e la costa, offre un mercato vivace che unisce tradizione e modernità. Inoltre la città consente spostamenti rapidi sia verso le località turistiche della Versilia sia verso i principali centri urbani

Nel primo trimestre del 2025, il mercato immobiliare ha registrato segnali di fermento, con un aumento dell’interesse in diverse aree urbane. I dati raccolti da Idealista mostrano un’elevata concentrazione di richieste in alcuni quartieri, secondo l’indice di domanda relativa. Questo indicatore misura il numero medio di contatti per ogni annuncio, offrendo una panoramica sull’attrattività delle singole zone.

I quartieri più richiesti di Lucca

Nel periodo considerato l’area più ricercata è San Marco-San Filippo, con un indice di 2,0. A seguire ci sono Sant’Anna-San Donato (1,8), San Concordio (1,7) e San Pietro-Antraccoli (1,7). Queste zone si distinguono per la presenza di servizi, la prossimità al centro e la buona accessibilità. Meno richieste, invece, risultano le aree periferiche come San Macario-Nozzano (1,1), Cappella-Monte San Quirico e il Centro Storico (entrambi con 1,0), Vicopelago-Santa Maria del Giudice (0,9) e Moriano-Brancoli (0,7).

Quartiere Indice di domanda relativa Area San Marco-San Filippo 2,0 Area Sant’Anna-San Donato 1,8 Area San Concordio 1,7 Area San Pietro-Antraccoli 1,7 Area San Macario-Nozzano 1,1 Area Cappella-Monte San Quirico 1,0 Centro Storico 1,0 Area Vicopelago-Santa Maria del Giudice 0,9 Area Moriano-Brancoli 0,7

I quartieri più costosi di Lucca

Per quanto riguarda i prezzi al metro quadro, il Centro Storico di Lucca risulta l’area più costosa con una media di 3.712 euro/mq. Si tratta di una zona particolarmente apprezzata per il valore storico-artistico, l’accesso a negozi, ristoranti e attrazioni culturali. Seguono Cappella-Monte San Quirico (2.353 euro/mq) e Vicopelago-Santa Maria del Giudice (2.291 euro/mq), che coniugano residenzialità e paesaggi verdi.

San Concordio (2.257 euro/mq) e San Marco-San Filippo (2.236 euro/mq) mantengono valori sopra la media grazie alla prossimità al centro e alla presenza di numerosi servizi. San Pietro-Antraccoli (1.952 euro/mq) e Sant’Anna-San Donato (1.819 euro/mq) offrono invece soluzioni interessanti per chi cerca una casa ben collegata a prezzi più contenuti. Le zone più economiche risultano essere San Macario-Nozzano (1.759 euro/mq) e Moriano-Brancoli (1.470 euro/mq).

Nel confronto con altre città toscane, Lucca si conferma una destinazione accessibile per chi cerca una casa in un contesto vivibile, ben collegato e con un centro storico di grande valore. I margini di crescita del mercato e l’interesse crescente da parte di acquirenti italiani e stranieri ne fanno un mercato immobiliare da osservare con attenzione nei prossimi mesi.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro Storico 3.712 Area Cappella-Monte San Quirico 2.353 Area Vicopelago-Santa Maria del Giudice 2.291 Area San Concordio 2.257 Area San Marco-San Filippo 2.236 Area San Pietro-Antraccoli 1.952 Area Sant’Anna-San Donato 1.819 Area San Macario-Nozzano 1.759 Area Moriano-Brancoli 1.470

I quartieri più costosi in Italia

Rispetto ad altre città italiane, i valori immobiliari di Lucca si collocano in una fascia media. Il Centro Storico presenta quotazioni elevate, ma ancora lontane dai valori riscontrati nel Centro Storico di Milano che ad oggi è il quartiere più costoso in Italia. Sopra i 10.000 euro al mq anche i prezzi del Centro e di Roma Imperiale, due zone di Forte dei Marmi. Per comprare casa nel Centro di Roma invece bisogna considerare un prezzo medio al mq di 7.500 euro. A Firenze invece nel primo trimestre del 2025 il prezzo medio era di 5.330 euro al mq.