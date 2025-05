Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Catania

Borgo-Sanzio è il quartiere più richiesto e più costoso per comprare casa a Catania. A stabilirlo è un’indagine di Idealista che ha analizzato l’andamento del mercato immobiliare in Italia nel primo trimestre 2025. Dai dati emerge che nella città siciliana una zona in particolare è quella che attrae di più. Per comprenderlo si è fatto riferimento al cosiddetto indice di domanda relativa, un parametro che analizza la pressione della domanda sull’offerta tenendo conto delle richieste di contatto per gli annunci pubblicati.

Questo dato consente così di capire quale quartiere è il più ambito quando si vuole comprare un immobile. Per la città di Catania, Borgo-Sanzio è anche la zona dove le case costano di più, un primato evidenziato dal prezzo medio al mq che sfiora 1.600 euro. Un plebiscito che nell’indagine di Idealista è apparso raramente, infatti quasi sempre il quartiere più richiesto di una città coincide con quello che ha i prezzi più bassi.

I quartieri più richiesti di Catania

Nella classifica dei quartieri più richiesti di Catania, al secondo posto c’è Barriera-Canalicchio con 3,2 mentre la terza posizione è di Ognina-Picanello con 3,0. Più staccato il Centro con 2,5 che è leggermente più richiesto dei quartieri Trappeto-Cibali e Monte Po-Nesima entrambi con un indice di domanda relativa pari a 2,4. Altra coppia di quartieri è quella di San Giovanni Galerno e San Giuseppe la Rena-Zia Lisa, infatti anche in questo caso il parametro è lo stesso, 2,2.

Nelle ultime due posizioni ci sono San Leone-Rapisardi con 1,6 e San Giorgio-Librino che fa registrare un indice di domanda relativa di solo 1,4.

Quartiere Indice di domanda relativa Borgo-Sanzio 3,5 Barriera-Canalicchio 3,2 Ognina-Picanello 3,0 Centro 2,5 Trappeto-Cibali 2,4 Monte Po-Nesima 2,4 San Giovanni Galermo 2,2 San Giuseppe la Rena-Zia Lisa 2,2 San Leone-Rapisardi 1,6 San Giorgio-Librino 1,4

I quartieri più costosi di Catania

Come detto Borgo-Sanzio è anche il quartiere più costoso di Catania e si mette alle spalle Ognina-Picanello dove per comprare casa il prezzo medio al mq è di 1.438 euro. Terzo posto per Barriera-Canalicchio con 1.355 euro, mentre Trappeto-Cibali è quarto con 1.308 euro. Per il Centro si scende sotto i 1.300 euro, infatti un immobile in quella zona ha un prezzo medio al mq di 1.246 euro. La cifra scende ancora di più per gli ultimi cinque quartieri della classifica. Una casa a San Leone-Rapisardi ha un prezzo medio al mq di 1.087 euro, San Giovanni Galerno di 1.012 euro.

Sotto 1.000 euro ci sono Monte Po-Nesima che si ferma a 943 euro, San Giorgio-Librino con 871 euro e infine all’ultimo posto San Giuseppe la Rena-Zia Lisa con 807 euro di prezzo medio al mq. Si tratta di cifre di tutt’altro peso rispetto a quelle dei quartieri più costosi in Italia dove a primeggiare è il Centro Storico di Milano e Forte dei Marmi che addirittura ha quattro quartieri nella top 5 del nostro Paese.