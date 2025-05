Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Bari

Idealista ha analizzato il mercato immobiliare nel primo trimestre del 2025 rivelando quali sono i quartieri più richiesti e più costosi in Italia. Per calcolare la pressione della domanda sull’offerta considerando le richieste di contatto per gli annunci pubblicati, il portale ha ideato l’indice di domanda relativa. Più alto è questo parametro più il quartiere considerato è ambito da chi vuole comprare casa.

Carrassi-San Pasquale è il quartiere di Bari che ha l’indice più alto con 3,5. Si tratta dei primi due quartieri suburbani della città pugliese nati entrambi nei primi anni del Novecento. La zona ha vinto di un soffio questa particolare classifica considerando che Madonnella è secondo a 3,4 mentre San Nicola-Murat-Libertà ha un indice di domanda relativa di 3,3.

I quartieri più richiesti di Bari

La graduatoria per capire chi sono i quartieri più richiesti per comprare casa a Bari prosegue con Picone-Poggiofranco che arriva a 3,0. Al quinto posto il quartiere Japigia-Torre a Mare, mentre con 2,6 ci sono sia Santo Spirito-Palese che San Paolo-Stanic. Gli ultimi due posti sono rispettivamente di Marconi-San Girolamo-Fesca con un indice di domanda relativa di 2,3 e Carbonara-Ceglie-Loseto con 2,1. Questo è il quartiere meno ambito per chi vuole acquistare un immobile nella città di Bari.

Quartiere Indice di domanda relativa Carrassi-San Pasquale 3,5 Madonnella 3,4 San Nicola-Murat-Libertà 3,3 Picone-Poggiofranco 3,0 Japigia-Torre a Mare 2,8 Santo Spirito-Palese 2,6 San Paolo-Stanic 2,6 Marconi-San Girolamo-Fesca 2,3 Carbonara-Ceglie-Loseto 2,1

I quartieri più costosi di Bari

Considerando i prezzi medi al mq degli immobili in vendita, Idealista ha anche stilato la classifica dei quartieri più costosi di tutta l’Italia e ovviamente anche di Bari. A vincere è Madonnella, il secondo quartiere più richiesto, con 2.658 euro al mq come prezzo medio. Al secondo posto per soli 30 euro in meno c’è Picone-Poggiofranco mentre il podio è chiuso da Marconi-San Girolamo-Fesca con 2.277.

Al quarto posto si trova il quartiere più richiesto della città di Bari, Carrassi-San Pasquale. Per comprare una casa in questa zona il prezzo medio al mq è 2.207 euro. Quinto posto per Santo Spirito-Palese con 2.175 mentre Japigia-Torre a Mare si ferma a 2.082 euro. Sotto i 2000 euro troviamo San Nicola-Murat-Libertà dove per comprare casa il prezzo medio al mq è 1.953 euro. Ancora più basse le cifre a Carbonara-Ceglie-Loseto che nel primo trimestre del 2025 ha fatto registrare un prezzo medio al mq di 1.606. All’ultimo di questa particolare guaduatoria si trova San Paolo-Stanic con 1.553 euro al mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Madonnella 2.658 Picone-Poggiofranco 2.628 Marconi-San Girolamo-Fesca 2.277 Carrassi-San Pasquale 2.207 Santo Spirito-Palese 2.175 Japigia-Torre a Mare 2.082 San Nicola-Murat-Libertà 1.953 Carbonara-Ceglie-Loseto 1.606 San Paolo-Stanic 1.553

I quartieri meno costosi in Italia

Così come è stato possibile comprendere che il quartiere più costoso in Italia è il Centro Storico di Milano, è possibile capire anche nel primo trimestre del 2025 quali siano i quartieri meno costosi per comprare casa nel nostro Paese. All’ultimo posto si trova il Centro di Ragusa con 551 euro come prezzo medio al mq, un primato raggiunto di un soffio se si pensa che a Santa Maria di Gesù a Mazara del Vallo il prezzo è di 554 euro mentre a Tamburi-Lido Azzurro a Taranto è di 557 euro.