Fonte: iStock I quartieri più richiesti e costosi per comprare casa a Livorno

Uno studio di Idealista ha analizzato il mercato immobiliare in Italia nel primo trimestre del 2025. Dai dati estrapolati è stato possibile capire quali siano i quartieri più costosi per comprare casa in Italia e quelli più richiesti da chi desidera acquistare un immobile nel territorio nazionale. Andando più nello specifico, grazie all’indice di domanda relativa, si può conoscere la situazione di ogni città e capire l’andamento del settore.

Il parametro rappresenta la pressione della domanda sull’offerta considernado le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. Per quanto riguarda la città di Livorno il quartiere più ambito è Colline-Coteto con un indice di domanda relativa di 3,1, un dato ben più altro rispetto alle altre zone del capoluogo toscano.

I quartieri più richiesti di Livorno

Al secondo posto nella classifica dei quartieri più richiesti di Livorno ci sono due zone: Salviano-Scopaia-Collinaia e Sorgenti-Stazione-Porta a Terra. Entrambi i quartieri hanno indice di domanda relativa di 2,5 e sono seguiti da altri due quartieri, San Jacopo e Porta a Mare-Mazzini-Cappuccini. Questi ultimi due hanno un parametro di 2,3. La zona Ardenza-La Rosa-Stadio è al sesto posto con 2,1 superando così Marconi-Magenta-Ospedale fermo a 1,9 e San Marco-Garibaldi che registra un indice di 1,8.

Il Centro Storico di Livorno, se si considera anche Venezia Nuova, ha un indice di domanda relativa di 1,7 e supera di un soffio Fabbricotti a 1,6 e la coppia composta da Antignano-Banditella e Filzi-Shangay-Corea a 1,5. Chiude la graduatoria della città toscana Montenero-Quercianella con un bassissimo 0,9.

Quartiere Indice di domanda relativa Colline-Coteto 3,1 Salviano-Scopaia-Collinaia 2,5 Sorgenti-Stazione-Porta a Terra 2,5 San Jacopo 2,3 Porta a Mare-Mazzini-Cappuccini 2,3 Ardenza-La Rosa-Stadio 2,1 Marconi-Magenta-Ospedale 1,9 San Marco-Garibaldi 1,8 Centro Storico-Venezia Nuova 1,7 Fabbricotti 1,6 Antignano-Banditella 1,5 Filzi-Shangay-Corea 1,5 Montenero-Quercianella 0,9

I quartieri più costosi di Livorno

Come spesso accade la classifica dei quartieri più costosi ribalta tutte le posizioni. Anche nel caso di Livorno accade così e si scopre che la zona più costosa per comprare casa nella città toscana è Antignano-Banditella. Un primato indiscutibile considerando che il prezzo medio al mq è di 3.487 euro, 600 euro in più rispetto al quartiere presente in seconda posizione. Si tratta di Montenero-Quercianella che nel primo trimestre 2025 ha fatto registrare un prezzo medio al mq di 2.965 euro.

Al terzo posto di questa particolare classifica c’è Ardenza-La Rosa-Stadio con 2.810 euro al mq mentre al quarto posto c’è Salviano-Scopaia-Collinaia con 2.473 euro al mq. San Jacopo è subito sotto con 2.423 euro mentre Fabbricotti agguanta il sesto posto con 2.129 euro al mq. Colline-Coteto, il quartiere più richiesto per comprare casa a Livorno, ha fatto registrare un prezzo medio al mq di 2.013 euro.

Per soli 6 euro Porta a Mare-Mazzini-Cappuccini è ottavo superando però Sorgenti-Stazione-Porta a Terra che ha un prezzo medio al mq di 1.958 euro. Per comprare casa nel quartiere Marconi-Magenta-Ospedale bisogna considerare un prezzo medio al mq di 1.833 euro, nella zona Filzi-Shangay-Corea invece 1.783 euro al mq. Chiudono la classifica il Centro Storico-Venezia Nuova con 1.709 euro e San Marco-Garibaldi con 1.577 euro.