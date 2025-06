Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Taranto

Il portale Idealista ha analizzato il mercato immobiliare in Italia nel primo trimestre del 2025, una fotografia di quali sono i quartieri più richiesti per comprare casa e quali soprattutto quelli più costosi. Per farlo si è scelto di puntare sull’indice di domanda relativa, un dato che rappresenta quanto la pressione della domanda abbia pesato sull’offerta e cioè quante richieste di contatto sono arrivate per gli annunci pubblicati. Invece per capire quale zona è la più costosa ci si è ovviamente soffermati sul prezzo medio al mq. Per quanto riguarda la città di Taranto le due classifiche vedono al primo posto San Vito-Lama-Carelli.

I quartieri più richiesti di Taranto

Questo quartiere è il più richiesto per chi vuole comprare casa nella città pugliese ed è anche quello più costoso. San Vito-Lama-Carelli ha un indice di domanda relativa di 3,1, nettamente superiore rispetto alle altre zone della città. Al secondo posto troviamo Città Vecchia-Borgo con 2,4 mentre in terza posizione c’è Salinella con 2,1. La classifica dei quartieri più richiesti per comprare casa a Taranto prosegue con Talsano-Palumbo-San Donato che si ferma a 2,0 seguito dalla coppia Solito-Corvisea e Italia-Montegranaro entrambi a 1,8.

Il quartiere di Paolo VI ha un indice di 1,7 mentre Tre Carrare-Battisti di 1,6. Chiude la classifica la zona Tamburi-Lido Azzurro, la meno richiesta della città di Taranto con un indice di domanda relativa di 1,5.

Quartiere Indice di domanda relativa San Vito-Lama-Carelli 3,1 Città Vecchia-Borgo 2,4 Salinella 2,1 Talsano-Palumbo-San Donato 2,0 Solito-Corvisea 1,8 Italia-Montegranaro 1,8 Paolo VI 1,7 Tre Carrare-Battisti 1,6 Tamburi-Lido Azzurro 1,5

I quartieri più costosi di Taranto

Come detto anche nei quartieri più costosi vince con San Vito-Lama-Carelli. Per acquistare una casa in questa zone il prezzo medio al mq nel primo trimestre del 2025 era di 1.207 euro. Di poco più basso quello del quartiere Salinella, secondo in classifica, che si ferma a 1.199 euro al mq. Al terzo posto c’è invece Talsano-Palumbo-San Donato con un prezzo medio al mq di 1.089 euro. Si scende sotto i 1000 con Solito-Corvisea (996 euro al mq) e così via con Italia-Montegranaro con 973 euro e Città Vecchia-Borgo, settimo in classifica con un valore di 904 euro al mq.

Le ultime posizioni vedono un ulteriore abbassamento dei prezzi. Nel quartiere di Paolo VI il prezzo medio al mq per comprare casa è di 790 euro, trenta euro in più rispetto a Tre Carrare-Battisti. Chiude la classifica dei quartieri più costosi di Taranto la zona Tamburi-Lido Azzurro dove la cifra scende notevolmente arrivando a 557 euro al mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) San Vito-Lama-Carelli 1.207 Salinella 1.199 Talsano-Palumbo-San Donato 1.089 Solito-Corvisea 996 Italia-Montegranaro 973 Città Vecchia-Borgo 904 Paolo VI 790 Tre Carrare-Battisti 760 Tamburi-Lido Azzurro 557

Il caso Taranto

Nel 2024 Taranto si è confermata come l’unica città capoluogo più economica della Puglia e soprattutto l’unica della regione dei valori medi sono inferiori ai 1000 euro al mq. Bari è la provincia più cara con 1601 euro al mq per comprare casa, secondo posto per Brindisi che sfiora i 1.500 euro e poi è il turno di Barletta-Andria-Trani con 1.404 euro al mq. Sotto la media regionale ci sono Lecce, Foggia e anche Taranto.