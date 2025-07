Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Reggio Calabria

Con un contesto urbano ricco di storia e paesaggi naturali suggestivi, Reggio Calabria è una città ricca di fascino che attira tanti turisti italiani e stranieri. Pur mantenendo prezzi contenuti rispetto ad altre grandi città italiane, il mercato immobiliare reggino mostra segnali di dinamicità grazie alla domanda crescente in alcune aree della città. Per comprendere meglio l’andamento del mercato, Idealista ha analizzato il primo trimestre del 2025 individuando i quartieri più richiesti e quelli con i prezzi al metro quadro più elevati.

Per capire quali erano le zone più ambite per comprare casa è stato utilizzato l’indice di domanda relativa. Si tratta di un dato che si basa sul numero medio di contatti per annuncio e quindi la pressione della domanda sull’offerta. Un modo per capire il grado di interesse dei potenziali acquirenti per ciascuna zona.

I quartieri più richiesti di Reggio Calabria

Il quartiere Centro è risultato il più ricercato, con un indice di domanda relativa pari a 2,6. Seguono Santa Caterina-San Brunello-Vito con 2,4 e Reggio Nord con 2,0. Le zone più centrali attraggono per la presenza di servizi, scuole, attività commerciali e la vicinanza al lungomare, uno dei simboli più apprezzati della città.

Quartieri come Reggio Sud, San Giorgio-Modena-San Sperato e Rione Ferrovieri-Stadio-Gebbione, pur con indici più contenuti (1,4), mostrano comunque un discreto interesse. Le aree Tremulini-Eremo e Sbarre (1,3) evidenziano una domanda stabile, mentre Trabocchetto-Condera-Spirito Santo e Reggio Est chiudono la graduatoria con valori inferiori.

Quartiere Indice di domanda relativa Centro 2,6 Santa Caterina-San Brunello-Vito 2,4 Reggio Nord 2,0 Reggio Sud 1,4 San Giorgio-Modena-San Sperato 1,4 Rione Ferrovieri-Stadio-Gebbione 1,4 Tremulini-Eremo 1,3 Sbarre 1,3 Trabocchetto-Condera-Spirito Santo 1,2 Reggio Est 0,8

I quartieri più costosi di Reggio Calabria

In termini di prezzi al metro quadro, il Centro della città calabrese è l’area più costosa con una media di 1.150 euro/mq. Seguono Tremulini-Eremo (958 euro/mq) e Trabocchetto-Condera-Spirito Santo (846 euro/mq). La vicinanza al mare, l’offerta culturale e la presenza di immobili di pregio rendono queste zone particolarmente apprezzate.

I quartieri Reggio Nord (835 euro/mq) e Santa Caterina-San Brunello-Vito (823 euro/mq) si attestano su valori intermedi, mentre le zone più economiche risultano essere Reggio Est (699 euro/mq), Rione Ferrovieri-Stadio-Gebbione (724 euro/mq) e Sbarre (750 euro/mq).

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro 1.150 Tremulini-Eremo 958 Trabocchetto-Condera-Spirito Santo 846 Reggio Nord 835 Santa Caterina-San Brunello-Vito 823 Reggio Sud 793 San Giorgio-Modena-San Sperato 762 Sbarre 750 Rione Ferrovieri-Stadio-Gebbione 724 Reggio Est 699

I quartieri più costosi in Italia

Se confrontiamo i prezzi medi di Reggio Calabria con quelli delle città più care d’Italia, emerge un notevole divario. Il Centro Storico di Milano tocca i 10.286 euro/mq, seguito dal Centro di Forte dei Marmi con 10.152 euro/mq e da Roma Imperiale (10.109 euro/mq) altro quartiere della città toscana. Anche località turistiche come Porto Cervo (7.281 euro/mq) o Marina di Pietrasanta (6.108 euro/mq) mostrano valori molto più elevati.

In questo scenario Reggio Calabria si presenta come un mercato accessibile con margini di crescita e potenzialità di investimento soprattutto per chi cerca una prima casa in un contesto urbano tranquillo e ricco di bellezze naturali.