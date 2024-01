Peter Do per At.Kollektive: nasce una nuova linea genderless

Fonte: Ufficio stampa. Trench dalla collezione Peter Do per At.Kollektive.

Popolarissimo per i suoi modelli innovativi e per la meticolosa attenzione ai dettagli, Peter Do è senza dubbio una delle stelle nascenti più brillanti della moda. Lo stilista vietnamita-americano, ha una delle storie più avvincenti della moda. È cresciuto in Vietnam in una piccola fattoria a un’ora da Ho Chi Minh City, prima di trasferirsi a 14 anni nei sobborghi di Philadelphia, dove ha scoperto la moda.

Dal Vietnam al concept di uniforme generazionale

Peter ha fondato il suo marchio omonimo nel 2018, a soli 26 anni. Da allora ha creato quella che definisce “un’uniforme moderna per la mia generazione” e che American Vogue ha descritto come essenzialità chic per una nuova era.

Dal successo del suo marchio omonimo alla direzione del leggendario brand Helmut Lang, Do non mostra segni di voler rallentare la sua ascesa. È stato uno degli stilisti che At.Kollektive ha scelto per creare la collezione del suo terzo lancio.

At.Kollektive, l’origine del nome

At.Kollektive è una proposta radicalmente nuova per la creazione di moda, interni e articoli di lusso, voluta dal fornitore di pelli danese Ecco Leather. Oltre alla new entry Peter Do, At.Kollektive riunisce un gruppo di nomi noti nel panorama della moda contemporanea: Natacha Ramsay-Levi, alla sua prima collezione dopo aver lasciato il ruolo di direttrice creativa di Chloé; Isaac Reina, collaboratore di Hermès; Kostas Murkudis, coinvolto nel team di Helmut Lang e Bianca Saunders, stilista emergente vincitrice del premio Andam.

Ciascuna collezione comprende una gamma composta da nove pezzi chiave per designer e ogni articolo è realizzato con lo stesso materiale di alta qualità, le più recenti innovazioni provenienti dai tessuti Ecco Leather.

Il nome At.Kollektive rimanda alla nozione di collettivo, i creativi coinvolti contribuiscono al progetto portando ciascuno proprie idee uniche, background, referenze, interessi ed eredità. Il gruppo Ecco possiede e gestisce ogni aspetto della filiera, dalla produzione di pelle e scarpe, alla vendita all’ingrosso e al dettaglio finale.

“Sfidiamo il rapporto tradizionale tra produttori, designer e clienti. Siamo una piattaforma di scambio creativo tra i leader del design, che li mette in contatto attraverso l’eccellenza dei materiali e l’innovazione della pelle. Aprendo le porte di una delle concerie più innovative del mondo, sosteniamo la creatività dei designer e li invitiamo a esplorare. Ogni collezione viene elaborata in una gamma mirata di pezzi chiave e ogni articolo è realizzato con lo stesso materiale di alta qualità”.

L’estetica di Peter Do

La nuova collaborazione segna la fusione dell’estetica tipica di Do con l’approccio sperimentale e innovativo di At.Kollektive al design. Con il supporto della conceria ECCO, Do ha prodotto borse, scarpe e capi di abbigliamento in pelle di alta qualità.

La sua capacità di infondere modernità nei modelli classici si allinea perfettamente con la missione dell’iniziativa di superare i confini della moda. “Ho potuto essere di nuovo un designer, creativo al 100%. Mi sono sentito incredibilmente supportato da ECCO e dal team di At.Kollektive”, spiega Do.

La terza collezione di At.Kollektive non solo sfida i preconcetti del fashion design, ma stabilisce un nuovo standard per la couture moderna. La collaborazione promette di essere una testimonianza del potere delle partnership creative nel mondo della moda in continua evoluzione. Con il suo debutto in At.Kollektive, Peter ha voluto creare una collezione tipicamente newyorkese. Questo si è tradotto in pezzi senza genere, pensati per la vita frenetica cittadina. Peter Do ha inserito nella sua collezione proprio quella versatilità che è diventata la sua firma.