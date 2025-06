Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

I quartieri più costosi e più richiesti per comprare casa a Siracusa

Una delle città d’Italia più ricche di storia e di fascino è sicuramente Siracusa grazie ad un patrimonio archeologico e culturale che è stato riconosciuto anche dall’Unesco. Fondata dai Greci, è famosa in tutto il mondo per il Teatro Greco e le chiese barocche senza dimenticare il paesaggio che attira sempre più turisti. La qualità della vita attrae non solo residenti siciliani, ma anche acquirenti da altre regioni d’Italia e dall’estero, interessati a investimenti immobiliari, seconde case o trasferimenti definitivi. Il mercato immobiliare è diversificato, con offerte che vanno dagli appartamenti in centro storico alle ville in prossimità della costa.

Per questo l’analisi di Idealista diventa davvero interessante perché permette di capire quale sia il quartiere più richiesto per comprare casa a Siracusa e quale quello più costoso. Per farlo il portale ha stabilito una classifica facendo riferimento al prezzo medio al mq e un’altra graduatoria con l’indice di domanda relativa più grande. Si tratta di un parametro che calcola la pressione della domanda sull’offerta considerando gli annunci pubblicati nel primo trimestre del 2025.

I quartieri più richiesti di Siracusa

Tenendo conto quindi dell’indice di domanda relativa, Ortigia è il quartiere più richiesto per comprare casa nella città di Siracusa con un parametro di 1,5. Al secondo posto c’è Santa Lucia con 1,4, stesso punteggio del quartiere Fanusa-Arenella-Plemmirio. In terza posizione c’è la zona Cavadonna-Monasteri-Tivoli con 1,3 che supera di un soffio Cassibile-Fontane Bianche fermo a 1,0.

Gli ultimi posti della città siciliana vedono Tiche-Scala Greca con un indice di domanda relativa di 0,9 e ben quattro quartieri con lo stesso punteggio. Si tratta di Grottasanta, Epipoli, Acradina e Belvedere, tutti con un indice di domanda relativa di 0,8.

Quartiere Indice di domanda relativa Ortigia 1,5 Santa Lucia 1,4 Fanusa-Arenella-Plemmirio 1,4 Cavadonna-Monasteri-Tivoli 1,3 Cassibile-Fontane Bianche 1,2 Neapolis 1,0 Tiche-Scala Greca 0,9 Grottasanta 0,8 Epipoli 0,8 Acradina 0,8 Belvedere 0,8

I quartieri più costosi di Siracusa

Per quanto riguarda i quartieri più costosi di Siracusa anche in questo caso il primo posto è di Ortigia che ha un prezzo medio al mq di 2.583 euro. L’isola su cui è sorta la Siracusa antica è una zona iconica tra palazzi nobiliari, mercatini tipici e ristoranti sul mare. L’offerta immobiliare è ricca con immobili storici, molti ristrutturati e altre residenze secondarie che spesso vengono destinate ad affitti brevi. La domanda è anche internazionale e spiega così il prezzo medio.

Al secondo posto, molto distante, c’è il quartiere Fanusa-Arenella-Plemmirio con una cifra di 1.778 euro al mq, terza posizione invece per Cassibile-Fontane Bianche con 1.687 euro al mq. Fuori dal podio c’è Santa Lucia che ha un prezzo medio al mq di 1.217 euro, subito dietro c’è Neapolis 1.185 euro e Epipoli 1.173 euro al mq. Belvedere e Tiche-Scala Greca sono gli ultimi due quartieri di Siracusa ad avere prezzi medi sopra i 1.000 euro, mentre Grottasanta e Acradina si fermano al penultimo posto con 892 euro al mq. Chiude la classifica dei quartieri più costosi della città siciliana Cavadonna-Monasteri-Tivoli. In questa zona comprare casa costa come prezzo medio 888 euro al mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Ortigia 2.583 Fanusa-Arenella-Plemmirio 1.778 Cassibile-Fontane Bianche 1.687 Santa Lucia 1.217 Neapolis 1.185 Epipoli 1.173 Belvedere 1.144 Tiche-Scala Greca 1.084 Grottasanta 892 Acradina 892 Cavadonna-Monasteri-Tivoli 888

I quartieri più costosi in Italia

Nella classifica dei quartieri più costosi in Italia al primo posto c’è il Centro Storico di Milano con un prezzo medio di oltre 10.000 euro. Secondo, terzo e quarto posto sono ad appannaggio di Forte dei Marmi con prezzi medi che oscilllano dai 10.152 euro del Centro agli 8.895 euro di Vittoria Apuana. Presente anche Roma nella top 10 di questa particolare graduatoria e Arzechena con l’ambitissima area di Porto Cervo.