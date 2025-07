L’estate old money è firmata Paul & Shark, Formentera protagonista in una veste nuova

Ufficio stampa Juvia a Formentera si veste Paul & Shark

Per l’estate 2025, Paul & Shark rinnova la collaborazione con Juvia, il ristorante più suggestivo di Formentera, trasformandolo ancora una volta in un luogo dove moda e lifestyle si incontrano sul mare. Dopo il successo dello scorso anno, il brand italiano torna nel cuore di Es Pujols, dando nuova vita a uno dei progetti più amati della stagione estiva: la customizzazione delle località balneari più esclusive.

Affacciato su acque cristalline e avvolto dai profumi salmastri dell’isola, Juvia si conferma come un hub creativo e sensoriale, un rifugio elegante dove ogni elemento racconta un’estate infinita. Non solo ristorante, ma concept contemporaneo che riflette il gusto italiano attraverso un’anima mediterranea, Juvia è il risultato della visione di un imprenditore italiano da anni attivo nella ristorazione, capace di fondere design, cucina e identità in un solo spazio.

Design naturale, spirito marino

In questa cornice, il tocco di Paul & Shark è evidente in ogni dettaglio: dagli arredi in legno chiaro che evocano la sabbia e la salsedine, ai tessili in cotone naturale firmati dal brand, tutto è pensato per celebrare uno stile raffinato e autentico. Il celebre dehor sul mare si veste ancora una volta della cifra stilistica della maison: linee pulite, colori neutri e una mise en place elegante che esalta la semplicità del lusso.

Un’estetica sofisticata ma minimale, che parla la lingua del brand fondato a Varese nel 1976 da Paolo Dini, e che da quasi cinquant’anni porta avanti un’eredità di qualità, innovazione e passione per il mare. Giunto ormai alla quarta generazione, Paul & Shark è molto più di un brand: è un universo fatto di heritage, ricerca e design senza tempo.

Juvia: dove il mare detta il ritmo

La magia di Juvia è anche gastronomica. Aperto dal pranzo alla cena, il locale propone una cucina mediterranea contemporanea che fonde i sapori di Italia e Spagna, offrendo piatti freschi e autentici da gustare con vista sulle acque trasparenti dell’isola. Il chiringuito esterno diventa il luogo perfetto per sorseggiare cocktail d’autore mentre il sole si tuffa nel mare, regalando tramonti indimenticabili.

La collaborazione tra Paul & Shark e Juvia è molto più di una partnership: è un vero e proprio progetto emozionale che si riconferma punto di riferimento dell’isola. Un luogo dove il tempo rallenta, dove la natura guida ogni scelta e dove ogni estate è una nuova storia da vivere.