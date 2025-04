I visitatori sono stimati in crescita dell’1,1%, con una spesa turistica pro capite pari a 275,5 euro. L’alloggio è la voce di spesa più importante per chi arriva in città

Fonte: IPA Il Salone del Mobile 2025 si conferma un evento di vitale importanza per Milano.

Milano è in fermento in vista del Salone del Mobile 2025, uno degli eventi più attesi dell’anno. La città si prepara a ospitare una manifestazione che dal punto di vista economico sarà importantissima: secondo le stime del Centro Studi di Confcommercio Milano, Monza e Brianza e Lodi, basate su dati di Banca d’Italia, Aefi ed EuroFair Statistics, l’indotto del Salone supererà i 278 milioni di euro, con un incremento dell’1,1% rispetto allo scorso anno. L’afflusso di visitatori crescerà anch’esso dell’1,1%, raggiungendo quota 320.870, di cui il 64,1% italiani e il 35,9% provenienti dall’estero.

Numeri in aumento per la Design Week

I numeri dipingono un quadro di una città in fermento, come sottolinea Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico del capoluogo lombardo:

Ci aspettiamo 320 mila presenze per la parte fieristica, in aumento rispetto alle 300mila del 2024, mentre gli aeroporti milanesi, già lo scorso anno, hanno registrato oltre 1 milione di passeggeri in una sola settimana.

Tuttavia, il vero cuore della Design Week va ben oltre lo stesso Salone del Mobile, come ricorda la rappresentante della Giunta.

Sono oltre 1.650 gli eventi in calendario, spalmati in 18 quartieri cittadini, dal centro alle periferie.

Un’espansione che testimonia il continuo trend di crescita degli ultimi anni, confermato anche dai dati del Comune:

Nel palinsesto ufficiale sono state inserite 230 iniziative, con un incremento del 21% rispetto all’edizione 2024, mentre gli eventi complessivi sono in crescita del 20,5%.

Come spendono i soldi i visitatori

Il business del Salone del Mobile si sviluppa su due fronti distinti:

visitatori stranieri, che contribuiranno con una spesa di 202,1 milioni di euro (+5,8% rispetto all’anno precedente), il 73% del totale;

italiani, che spenderanno 75,9 milioni (-9%).

La spesa turistica pro capite sarà di 275,5 euro. Le voci principali di spesa rimarranno:

alloggio (41,4%);

ristorazione (30,4%);

shopping (23,6%).

Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, spiega:

Nonostante le tensioni internazionali, la stima dell’indotto della manifestazione è ancora in leggera crescita grazie soprattutto alla capacità di spesa dei visitatori stranieri. In calo, invece, la spesa turistica italiana penalizzata dalla fase di incertezza della nostra economia. Il Salone del Mobile quindi, con i tanti eventi diffusi del Fuorisalone, si conferma tra principali poli attrattivi di Milano.

Alloggi tutti sold-out a Milano

Il picco di visitatori a Milano città si registrerà mercoledì 9 aprile, con gli hotel che raggiungeranno l’83,9% di occupazione, secondo i dati al 30 marzo elaborati dalla piattaforma Iodah – Intelligence on Destination and Hospitality. Di seguito i dati giorno per giorno:

7 aprile (vigilia dell’inaugurazione) – 81%;

8 aprile – 83,6%;

9 aprile – 83,9%;

10 aprile – 79,1%;

11 aprile – 74,7%;

12 aprile – 71,9%.

Anche gli alloggi extra-alberghieri, con affitti brevi di case e B&B, vedranno un’occupazione del 75% lo stesso giorno, sulla base dei dati al 31 marzo da PriceLabs e Rescasa.

Per quanto riguarda i costi, Iodah ha stimato che le tariffe per 2 persone, per le opzioni alberghiere, variano dai 367 ai 603 euro, mentre per le sistemazioni extra-alberghiere vanno dai 470 ai 546 euro – già molto alti, dunque, è in linea con gli aumenti del Ponte del 25 aprile.