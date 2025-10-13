È morto nella sua casa nelle campagne di Civitanova Marche Cesare Paciotti, tra i più importanti stilisti e imprenditori del settore calzaturiero italiano

Nella serata del 12 ottobre 2025 è morto, nella sua casa nelle campagne di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, Cesare Paciotti, imprenditore e stilista del settore calzaturiero italiano. Aveva 67 anni ed era a capo di uno dei marchi più riconoscibili dell’alta moda italiana nel settore delle calzature.

Le scarpe di Paciotti sono state indossate da grandi volti americani dello spettacolo ed erano frutto di una tradizione artigianale che l’imprenditore aveva ereditato dai genitori, proprietari di un piccolo laboratorio proprio a Civitanova. Negli anni, Cesare Paciotti aveva trasformato questa realtà in un nome riconoscibile a livello internazionale.

Morto Cesare Paciotti

La famiglia Paciotti ha dato l’annuncio della morte nella primissima mattinata del 13 ottobre. Lo stilista, 67 anni, si sarebbe spento per un malore alle 19:30 del 12 ottobre. Cesare Paciotti è stato uno degli stilisti e imprenditori più importanti per il settore calzaturiero italiano. Il suo marchio, il pugnale, rappresenta la qualità di questo comparto italiano nel mondo e ha contribuito allo sviluppo di un intero distretto produttivo nelle Marche, la sua regione. L’azienda ha commentato in una nota:

Il dagger heels, diventato simbolo del brand, rimarrà nell’immaginario come una dichiarazione di identità e coraggio. Sarà ricordato per il suo stile seducente e la sua straordinaria generosità umana.

La causa della morte di Cesare Paciotti sarebbe stata un malore. La famiglia non ha comunicato la data del funerale.

Da laboratorio di famiglia a marchio di alta moda

Come ricorda l’azienda in molti suoi prodotti, il marchio Paciotti è stato creato nel 1948, non da Cesare, ma dai suoi genitori, Cecilia e Giuseppe. Furono loro che, in quell’anno, aprirono proprio a Civitanova Marche un piccolo laboratorio calzaturiero di scarpe fatte a mano.

Cesare Paciotti crebbe quindi ereditando, insieme alla sorella Paola, la passione per questo mondo. Dopo essersi laureato al Dams di Bologna ereditò l’attività di famiglia nel 1980. Da quel momento cominciò una trasformazione radicale, che avrebbe portato Paciotti a diventare uno dei marchi più importanti della moda italiana.

ANSA

Mentre Paola Paciotti gestiva la divisione operativa che avrebbe trasformato in un’azienda il piccolo laboratorio di famiglia, Cesare era diventato direttore creativo. Fu proficuo, negli anni ’80, soprattutto il rapporto con Gianni Versace, che si rivolse proprio a Paciotti per realizzare le scarpe del marchio.

I successi di Paciotti in tutto il mondo

L’azienda, di recente, ha vissuto anni difficili ed è stata rilanciata dal nipote di Cesare Paciotti, Marco Calcinaro. La rinascita è partita proprio dai modelli identitari dello stilista, che negli anni sono stati indossati da figure di spicco del cinema e dello spettacolo, in Italia ma soprattutto negli Stati Uniti.

Nel 2023, secondo lo stesso Calcinaro che è diventato amministratore delegato della società, il marchio Cesare Paciotti è tornato a fatturare 10 milioni di euro. Un risultato ottenuto puntando soprattutto sui giovani e sui mercati emergenti, con un’espansione non solo in Europa ma anche in Medio Oriente.

Negli anni, hanno indossato le calzature Cesare Paciotti Naomi Campbell, Beyoncé, Paris Hilton ed Eva Longoria. Più di recente anche i volti più famosi emersi negli ultimi anni nel panorama musicale italiano, come i Maneskin e Blanco, hanno scelto questo marchio per la sua distinta identità rock.