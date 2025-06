Dopo una stagione di successi e un tour sold out nell'estate 2025, Cesare Cremonini ha annunciato 4 date evento: i biglietti per il Live26 sono in vendita dal 19 giugno

Finalmente disponibili dal 19 giugno per tutti i biglietti per il tour 2026 di Cesare Cremonini. L’ex Lùnapop, dopo una stagione di successi e l’inizio di un tour negli stadi che è già record – con il tutto esaurito in quasi tutte le date – ha annunciato 4 tappe per il prossimo anno che promettono di regalare ancora forti emozioni al suo vasto seguito.

Con 560mila biglietti venduti, il Live25 in corso è già una delle imprese musicali più apprezzate da critica e pubblico. Chi non riuscirà a vedere il cantautore bolognese dal vivo quest’anno, dovrà riuscire a conquistare un biglietto nelle prossime ore, prima dei nuovi prevedibili sold out.

Per ora le tappe del tour Live26 di Cesare Cremonini sono 4. Considerando le venue scelte, è difficile che vengano aggiunte altre date. Si tratta infatti di alcuni degli spazi con maggiore capienza d’Italia, una sfida che va oltre quella degli stadi anche per i professionisti più scafati:

6 giugno 2026 – Circo Massimo, Roma;

10 giugno 2026 – Ippodromo, Milano;

13 giugno 2026 – Autodromo, Imola;

17 giugno 2026 – Arena Visarno, Firenze.

Sono capaci di ospitare tra le 50mila e le 80mila persone. Anche nell’ipotesi di un contingentamento degli ingressi per ragioni di sicurezza e di un palco particolarmente grande che ridurrà ulteriormente la capienza, è possibile ipotizzare un mini-tour per 150mila o 200mila fan.

Quanto costano i biglietti

I biglietti per il Live26 sono disponibili dal 17 giugno 2025 per i possessori di carta di credito Mastercard su Ticketmaster e per tutti dal 19 giugno anche sugli altri circuiti come TicketOne.

IPA

Vediamo quanto costano i biglietti per i singoli concerti:

Tipologia Roma Milano Imola Firenze PIT Gold 80,50 euro 80,50 euro 80,50 euro 80,50 euro Posto Unico 63,25 euro 63,25 euro 63,25 euro 63,25 euro PIT Gold Early Entry 200,50 euro 200,50 euro 200,50 euro 200,50 euro PIT Gold VIP Lounge / Terrace 430,50 euro 430,50 euro 330,50 euro 330,50 euro

Per capire il perché dei prezzi esagerati dei due pacchetti Vip, basti sapere che:

il pacchetto Early Entry prevede un biglietto per il Pit Gold (più vicino al palco), ingresso anticipato 15 minuti prima dell’apertura dei cancelli e gadget del tour in esclusiva;

il pacchetto Lounge/Terrace prevede invece accesso al pre-show con musica, open bar con vino, birra e bevande e buffet, oltre al biglietto per il Pit Gold e gadget del tour in esclusiva.

Il grande successo del 2025

Insomma, anche l’anno prossimo potrebbe essere per Cesare Cremonini un anno di grandi successi. Questa estate festeggia i 25 anni di carriera con un tour appena partito che, come già detto, ha fatto il tutto esaurito ovunque, con grandi ospiti sul palco come Jovanotti (in video), Elisa e Luca Carboni (sul palco con lui a San Siro).

Tante anche le celebrità sottopalco, da Chiara Ferragni a Valentino Rossi, arrivando alla ex del cantautore stesso, Martina Maggiore, ripresa in lacrime (e aspramente criticata via social).

Con 13 date, circa 560mila biglietti venduti (dai 55 euro per i posti con poca visibilità fino ai quasi 300 dei pacchetti Vip), il Live25 è un evento per tutti i Millennial cresciuti con il mito di un giro su una Vespa Special tra i colli bolognesi. E che oggi sono diventati grandi, come il loro cantautore preferito, entrato ormai a pieno titolo nell’Olimpo della musica italiana.