Moda, il piano da 250 milioni per il rilancio: per Urso è una priorità

Dalle riunioni tecniche alle misure per eco-design e certificazione di legalità: un percorso avviato nel 2023 per supportare la moda italiana

ANSA Piano da 250 milioni per il rilancio della Moda.

Il Piano Italia Moda dovrà rispondere alle esigenze della filiera, tra transizione e crescita del settore. Questo il risultato del dialogo con le principali rappresentanze del settore: un percorso iniziato nel gennaio 2023 e che si concretizza con misure a sostegno della moda Made in Italy.

A Palazzo Piacentini, dove il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso ha presieduto il Tavolo nazionale della Moda, si è parlato anche della trattativa in corso sui dazi. “Sono ore decisive, noi non ci arrendiamo a chi già evoca misure di ritorsione. Occorre scongiurare la guerra commerciale”, commenta. Per il settore della moda, infatti, una mancata intesa avrebbe gravi ripercussioni.

Il piano Italia Moda: gli obiettivi

37 riunioni tecniche, 5 incontri del Tavolo della Moda e lavori durati oltre un anno e mezzo per confezionare un piano per il settore della moda. Un lavoro che ha portato a un dispositivo legislativo per la certificazione della sostenibilità e legalità della filiera e misure a sostegno del design e della realizzazione dei nuovi campionari.

Un quadro teso a salvaguardare e sostenere il settore della moda, ma anche a farlo crescere durante una fase di importante transizione. Urso ha spiegato:

Il piano Italia Moda risponde all’esigenza di consolidare la filiera delle Pmi e degli artigiani, priorità strategica per il Made in Italy, nella convinzione che occorra sostenere la crescita e l’aggregazione per rafforzarne competitività, coesione e continuità.

Misure per la moda Made in Italy

Per perseguire tali obiettivi, da diversi anni si lavora a una serie di misure per il rilancio del settore della moda in crisi. Tra queste:

contratti di sviluppo;

mini-contratti di sviluppo;

fondo centrale di garanzia per le Pmi;

nuova Sabatini;

credito d’imposta ideazione artistica.

E una serie di misure per accompagnare la transizione ecologica e digitale, per esempio attraverso la valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo.

Ci sono poi gli obiettivi di contrasto agli illeciti, che ledono la reputazione del comparto. Un esempio in questa direzione è la certificazione di legalità, che passa attraverso verifiche preventive ad hoc sul marchio e tutta la sua filiera.

Credito d’imposta per il design

Per sostenere il design e la realizzazione dei nuovi campionari, invece, si è deciso di puntare alla stesura di un’edizione aggiornata del credito d’imposta. Questo dovrebbe ammontare a 250 milioni di euro.

In materia di ammortizzatori sociali, è stata ripresa l’approvazione del decreto-legge per l’estensione della cassa integrazione straordinaria per tutto il 2025 per le imprese artigiane con massimo 15 dipendenti.

Verso una moda Italia più green

Infine c’è l’aspetto della produzione a basso impatto ambientale. Il tavolo tecnico ha esaminato le richieste europee in merito ed è stato confermato un decreto per l’introduzione della responsabilità estesa del produttore.

Il decreto deve essere ancora ultimato, ma dovrebbe permettere alle imprese di ridurre l’impatto ambientale della produzione e della gestione dei rifiuti dai prodotti tessili. Allo stesso tempo, incentiverà il riuso, il riciclo e il corretto smaltimento.

Il tutto responsabilizzando i produttori, perché saranno loro ad adottare strategie di eco-design e utilizzare materiali più sostenibili.