Le star piangono Lorenzo Riva, dall’alta moda agli abiti da sposa

Fonte: IPA Lorenzo Riva.

Grave lutto nel mondo della moda per la scomparsa di uno degli stilisti più amati, Lorenzo Riva, le cui creazioni hanno fatto sognare intere generazioni. Nato a Monza il 3 ottobre 1938, si è spento all’ospedale San Gerardo, nella città brianzola in cui era nato, a 85 anni. Riva è stato tra i grandi creatori di alta moda e nome di riferimento per il mondo degli abiti da sposa.

La mente creativa dello stilista nel corso degli anni ha ideato abiti per personaggi famosi del jet set e dello spettacolo come Isabella Rossellini, Penelope Cruz, Emmanuelle Seigner, Whitney Houston, Jerry Hall, Chiara Mastroianni e Ivana Trump.

Dalle origini al successo

Riva sin da bambino si interessa di moda, seguendo la madre, una mannequin amante della sartoria. Il futuro stilista a 18 anni apre il suo primo atelier e vi coinvolge la madre e le tre sorelle come modelle delle sue prime creazioni.

Ispirandosi a grandi artisti come Enrico Baj, Lucio Fontana e Mimmo Rotella, nel 1972 presenta la prima collezione a Palazzo Pitti a Firenze. L’inizio della sua ascesa internazionale.

Un successo enorme che lo catapulta subito in una dimensione internazionale, grazie alla classe dei suoi modelli e quel gusto tutto italiano del bello. Le sue successive collezioni vengono così presentate non soltanto nel nostro Paese, ma anche in Messico e in Spagna.

A darne la notizia su Facebook è stato il suo storico braccio destro ed ex-compagno, Luigi Valietti, che in un commovente post ha scritto: “Ciao Lo con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato. Non ti potrò mai dimenticare”.

Il legame con Balenciaga

Nei primi anni ’80 la maison Balenciaga gli chiede di diventare il suo direttore artistico, ma nel 1984 Riva decide di tornare in Italia dove apre due nuovi atelier insieme a Luigi Valetti. Il suo lavoro fatto di sapiente artigianalità nel 1991 lo porta a debuttare sulle passerelle romane dell’alta moda e nel 1995 sfila per la prima volta con una linea di prêt-à-porter sulle passerelle milanesi.