LEGO e IKEA lanciano BYGGLEK, il set per giocare in ordine

Si chiama BYGGLEK e, come lascia intendere il nome, si tratta di un nuovo prodotto che a partire da ottobre sarà possibile trovare all’interno di uno dei superstore IKEA presenti in Italia. E, pur trattandosi di un complemento d’arredo, non si tratta di uno “soliti” mobili IKEA dotati di istruzioni chilometriche e da montare in casa, senza l’aiuto di nessuno. La peculiarità della linea BYGGLEK, però, è un’altra: la sua progettazione e la sua realizzazione è avvenuta in collaborazione con LEGO, altro colosso mondiale con sede in un Paese nordico (Danimarca per LEGO, Svezia per IKEA).

Che cos’è BYGGLEK e a cosa serve

La linea BYGGLEK nasce da un’esigenza molto sentita dagli appassionati dei celebri mattoncini-gioco prodotti da LEGO. Riuscire a metterli in ordine e, allo stesso tempo, averli sempre a portata di mano. Si tratta, infatti, di scatole-organizzatori all’interno dei quali poter riporre i mattoncini, i personaggi LEGO e, ovviamente, qualunque altro oggetto che si voglia.

“Quello che per gli adulti è disordine», commenta Andreas Fredriksson, designer di Ikea, «per i più piccoli è un ambiente creativo ricco di stimoli. Bygglek lancia un ponte tra questi due punti di vista, promuovendo il gioco creativo nelle case di tutto il mondo. Non solo. La collezione è perfettamente coordinabile con altri prodotti Ikea: in questo modo la creatività dei piccoli diventa un originale elemento decorativo per la casa”.

Il design di BYGGLEK unisce i canoni stilistici IKEA e quelli tipici dei mattoncini LEGO. Si tratta di scatole-contenitori dalle linee minimal, caratterizzate però da un piano che i più piccoli – ma anche i genitori – possono utilizzare per montare le loro costruzioni. Una volta terminata la “sessione ludica”, i mattoncini potranno essere riposti all’interno della scatola, oppure lasciati in bella vista sul contenitore stesso.

La collezione BYGGLEK si compone di tre diversi set: il primo formato da tre contenitori piccoli (9,95 euro), il secondo da due contenitori più grandi (15 e 13 euro) e l’ultimo da una scatola di mattoncini Lego da 201 pezzi (15 euro).

Quando si potranno comprare gli organizztori BYGGLEK di LEGO e IKEA

I prodotti nati dalla collaborazione LEGO e IKEA sono stati annunciati già da qualche mese e ora presentati in maniera ufficiale. Per comprarli, però, sarà necessario aspettare ancora qualche settimana. Come detto, verranno messi in vendita – sia nei superstore sia sul portale web – a partire dal prossimo 2 ottobre. Insomma, gli appassionati LEGO dovranno armarsi di pazienza prima di poter mettere le mani su uno degli organizzatori prodotti da IKEA.