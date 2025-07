In via Manzoni Drumohr ci presenta l’eleganza sensoriale dell’estate

Con il debutto di Massimiliano Giornetti alla direzione creativa, il brand britannico ridefinisce il concetto di sofisticatezza quotidiana. Presentati i capi della SS26 con uno speciale evento nel cuore di Milano, capi preziosi e bollicine al Rocco Forte House di via Manzoni.

BertelliPigola Collezione SS26 Drumohr

Essere eleganti senza apparire. Sentirsi leggeri senza rinunciare allo stile. Vivere l’estate come uno stato d’animo, più che una stagione. È questa la visione che Massimiliano Giornetti ha portato da Drumohr, firmando la sua prima collezione Spring/Summer 2026 e inaugurando un nuovo capitolo per lo storico marchio fondato nel 1770. Un debutto che non tradisce il DNA sartoriale della maison, ma lo rilegge con una sensibilità più personale, fatta di contrasti bilanciati, dettagli da scoprire nel tempo e una nuova idea di contemporaneità poetica.

Tessuti nobili e layering sensoriale

La collezione è pensata come un viaggio interiore, una “vacanza mentale” tra geometrie essenziali, atmosfere sospese e tessuti che si fanno racconto. Cotone, lino e maglieria sono protagonisti assoluti, trattati con lavorazioni raffinate e un’attenzione estrema alla qualità sensoriale. Le celebri righe Drumohr, segno distintivo del brand, dialogano con quadri “finestra”, dando vita a sovrapposizioni visive che giocano con la profondità e il layering.

BertelliPigola

Ma il vero cuore della collezione è il suo vocabolario tessile, un lessico fatto di rete, trafori, ajour, piccole trecce e jacquard, che si alternano con fluidità tra capi maschili e femminili. I materiali più nobili: lino, lana e cashmere vengono interpretati in chiave estiva: le tele lavate e i panama di lino diventano giacche-camicia destrutturate, blazer leggeri, pantaloni rilassati e working jacket dal gusto rilassato ma impeccabile.

La novità di questa stagione è anche l’apertura a un linguaggio più universale, che non spezza la coerenza della collezione maschile/femminile ma ne amplia la portata. Crêpe impalpabili, seta floreale e righe che giocano con i pieni e i vuoti evocano immagini delicate: papaveri mossi dal vento, riflessi sulla sabbia, carezze marine. I capi iconici si rinnovano: gonne plissé, top cropped, pantaloni a vita alta. Il risultato è un’estetica che unisce heritage e modernità con eleganza sobria, da indossare ogni giorno.

Una palette cromatica che racconta la luce

La palette cromatica racconta un’estate filtrata dalla luce: ecru, sabbia, panna, verde oliva, rosa cipria, gialli delicati, azzurri profondi, corallo e turchese compongono una sinfonia visiva in cui le ombre fresche sotto un ombrellone di tela si fondono ai cieli limpidi dei pomeriggi più dolci. Le texture oscillano tra opacità e trasparenze, invitando alla stratificazione e alla scoperta.

BertelliPigola

La nuova eleganza secondo Drumohr

Con la SS26, Drumohr non presenta solo una collezione: propone un nuovo modo di vivere l’eleganza. Più che una moda, un pensiero. Dove la misura è valore, la semplicità è bellezza, il dettaglio è potere. E l’estate è finalmente qualcosa da sentire sulla pelle, ma anche dentro.