Haircare routine per lui: la guida definitiva per barba e capelli

Lunghezze vertiginose, ciuffi, volumi imponenti, wet look, frange asimettriche, scalature audaci, “vikig style”: i tagli di capelli uomo per la primavera/estate 2023 regalano delle sorprese che non si vedevano da un po’. Parola d’ordine: osare, se in lungo anche meglio. Ma al di là dei centimetri e della scelta dell’haircut, ormai anche per gli uomini a fare la differenza è la cura dei capelli.

Dalla cute sensibile fino all’eccessiva o alla scarsa produzione di sebo, ogni chioma ha bisogno di una haircare routine specifica e quotidiana per essere mantenuta forte, luminosa e in salute. I capelli non sono tutti uguali, infatti.

Ma come ci si deve davvero prendere cura dei propri capelli? Una vera e propria guida arriva da Barberino’s, la catena di barber shop italiana che sta rivoluzionando la professione del barbiere in Italia, e Getir, l’azienda pioniera della consegna ultraveloce della spesa. I due hanno appena siglato una partnership, che rafforza entrambi i brand.

Ecco dunque i suggerimenti per l’asciugatura, gli errori da evitare, e i prodotti da scegliere a seconda della propria tipologia di capello.

Cosa fare se si hanno capelli grassi

Avete i capelli grassi? Niente paura: probabilmente producete troppo sebo, magari per via dei vostri ormoni, oppure per fattori ambientali particolari o per via di qualche abitudine scorretta che sarebbe meglio correggere, come un’alimentazione non bilanciata, il fumo o l’utilizzo di prodotti per i capelli che contengono agenti aggressivi che sbilanciano l’equilibrio della pelle.

Cosa fare in questi casi? Meglio scegliere soluzioni delicate, ricche di principi attivi che aiutino a ripristinare il pH naturale del cuoio capelluto, come uno shampoo purificante a base di essenze naturali ad azione nutriente.

Oltre a una scelta corretta dei prodotti, bene anche evitare di spazzolare troppo i capelli e di utilizzare acqua o phone a temperature troppo elevate. E mi raccomando: il phon va tenuto ad almeno 30 centimetri dal cuoio capelluto.

Cosa fare se si hanno capelli secchi

Anche i capelli secchi possono essere il risultato di diversi fattori: può essere colpa dei vostri geni, oppure di un’alimentazione povera di vitamine e minerali, ma in molti casi sono causati da un’eccessiva esposizione al sole, in particolare questo accade d’estate e al mare.

In questo caso, la vera nemica da combattere è la disidratazione. Per questo, l’utilizzo scorretto e a temperature elevate di phon e acqua e prodotti con sostanze dannose o troppo aggressive non fanno che peggiorare la situazione.

Per prendersi cura dei capelli secchi meglio scegliere uno shampoo energizzante e rinforzante, meglio se con caffeina e mentolo, che nutre i capelli fragili e sfibrati rafforzando il cuoio capelluto e agendo come anticaduta.

Ottimo poi accompagnare il lavaggio con un delicato massaggio con i polpastrelli alla cute per attivare il microcircolo e garantire il giusto apporto di sostanze nutritive al cuoio capelluto e, di conseguenza, al bulbo.

Se siete poi davvero super attenti, potete completare il tutto con una maschera e qualche olio nutriente, come l’All-In-One Argan Oil, da applicare anche sui capelli asciutti e, in particolare, sulle punte, per chiuderle e sigillare l’idratazione all’interno del fusto.

Cosa fare se si ha la pelle sensibile e si fanno lavaggi frequenti

Se invece siete tra quegli uomini – non pochi – che hanno la pelle sensibile, oppure vi lavate spesso i capelli, magari perché fate spesso sport o un lavoro che vi porta a doverlo fare, è importante non stressare e preservare l’equilibrio del cuoio capelluto. Meglio quindi evitare l’uso di prodotti con agenti schiumogeni aggressivi e scegliere uno shampoo delicato pensato appositamente per l’uso quotidiano.

Quando asciugate, invece, evitate di frizionare eccessivamente i capelli o di usare il phon troppo caldo, che potrebbe sensibilizzare ancora di più la pelle, costringendovi magari poi a dover gestire fastidiosi problemi legati all’eccessiva o alla scarsa produzione di sebo.

Cosa fare se si hanno capelli “indisciplinati”

Anche gli uomini hanno i capelli crespi e indisciplinati? La risposta è sì, capita. Ma spesso dipende solo da un’errata routine, da una scarsa idratazione del capello, che porta le cuticole del fusto ad aprirsi per assorbire l’umidità presente nell’aria, o semplicemente da abitudini scorrette, ancora una volta l’alimentazione povera di grassi insaturi o lavaggi troppo frequenti.

Anche trattamenti come scoloriture, prodotti per lo styling seccanti e persino un taglio errato, che privilegia troppo lo sfoltimento o le scalature, non aiutano e peggiorano il crespo. Ci sono poi anche motivi legati allo stress termico e meccanico durante l’asciugatura, che può però essere facilmente evitato utilizzando subito dopo il lavaggio un panno in microfibra, che preserva l’acqua all’interno del capello, ma anche preferendo phon agli ioni e a basse temperature e usando spazzole con setole naturali e pettini in legno.

Al momento dello styling, invece, in soccorso arrivano creme e cere, che contribuiscono a sigillare le cuticole del capello trattenendo l’idratazione, e spray per chi necessita di una tenuta medio-forte (scegliete la Matt Paste), media (meglio la Matt Cream), o un look naturale e da spiaggia tutto l’anno (in questo caso la scelta obbligata è il Sea Salt Spray).

Cosa fare per barba e pelle del viso

Infine, la barba. Così come i capelli e il cuoio capelluto, anche la barba e la pelle del viso hanno bisogno di cure specifiche per essere forti e in salute. Non tutti sanno che i peli della barba hanno un pH diverso rispetto a quello dei capelli ed è quindi molto importante scegliere detergenti specifici, naturali e delicati che non abbiano un effetto occlusivo sui pori, per evitare l’insorgere di inestetismi (potete ad esempio provare il Clarifying Beard Shampoo).

La stessa cura va applicata al momento della rasatura, prediligendo una schiuma da barba con ingredienti naturali e adatta anche alle pelli più sensibili.

Per nutrire in profondità la pelle del viso e ridurre le irritazioni, infine, sarebbe davvero fantastico se utilizzaste maschere viso idratanti con estratti vegetali e marini: basta una volta la settimana, meglio dopo la rasatura o in caso di pelle secca.

Contenuto offerto da Barberino’s.