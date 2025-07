Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa ad Anzio

Anzio rappresenta una delle località più ambite del litorale laziale per chi cerca una casa vicina al mare, con prezzi ancora accessibili rispetto ad altre zone costiere del Lazio. La città attira sia famiglie in cerca di una prima casa sia investitori interessati a immobili per vacanze o affitti brevi.

Secondo l’indagine condotta da Idealista nel primo trimestre del 2025, è possibile identificare i quartieri più richiesti e quelli con i prezzi più elevati per l’acquisto di un immobile ad Anzio. L’analisi si basa sull’indice di domanda relativa, un indicatore che misura il numero medio di contatti per annuncio pubblicato, utile per capire dove la richiesta è maggiore rispetto all’offerta disponibile.

I quartieri più richiesti di Anzio

I dati raccolti indicano che il quartiere più ricercato è Lido dei Pini, con un indice di domanda relativa pari a 3,0. Seguono Cincinnato-Villa Claudia e Sacro Cuore-Colonia, entrambi con un valore di 2,1. Subito dopo si trovano Lido di Lavinio-Lido di Enea con 2,0 e il Centro con 1,9, mentre le aree di Lavinio, Marechiaro-Colle Cocchino e Santa Teresa-Anzio Due mostrano indici inferiori, rispettivamente pari a 1,6, 1,3 e 1,2. Questi valori evidenziano come le zone più vicine al mare e con maggiore offerta di servizi siano quelle maggiormente apprezzate dagli acquirenti.

Quartiere Indice di domanda relativa Lido dei Pini 3,0 Cincinnato-Villa Claudia 2,1 Sacro Cuore-Colonia 2,1 Lido di Lavinio-Lido di Enea 2,0 Centro 1,9 Lavinio 1,6 Marechiaro-Colle Cocchino 1,3 Santa Teresa-Anzio Due 1,2

I quartieri più costosi di Anzio

Per quanto riguarda i prezzi medi al metro quadro, il Centro di Anzio è la zona più cara con 2.837 euro/mq, grazie alla posizione strategica e alla presenza di numerosi servizi, attività commerciali e collegamenti diretti con Roma. Seguono Marechiaro-Colle Cocchino (2.095 euro/mq) e Lido di Lavinio-Lido di Enea (2.048 euro/mq), due aree residenziali ben servite e a ridosso del mare. Anche Sacro Cuore-Colonia e Cincinnato-Villa Claudia presentano prezzi simili, intorno ai 1.866-1.867 euro/mq.

I quartieri più economici risultano essere Santa Teresa-Anzio Due, con un valore medio di 1.722 euro/mq, Lavinio (1.594 euro/mq) e Lido dei Pini, che si attesta su 1.321 euro/mq, nonostante sia la zona più ricercata in assoluto.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro 2.837 Marechiaro-Colle Cocchino 2.095 Lido di Lavinio-Lido di Enea 2.048 Sacro Cuore-Colonia 1.867 Cincinnato-Villa Claudia 1.866 Santa Teresa-Anzio Due 1.722 Lavinio 1.594 Lido dei Pini 1.321

I quartieri più costosi in Italia e il confronto con Anzio

Anzio rappresenta una buona opportunità per chi desidera investire in un immobile sul mare a costi più contenuti rispetto ad altre località del Lazio. Alcuni quartieri, come Lido dei Pini, mostrano una domanda molto alta a fronte di prezzi relativamente bassi, indicando un potenziale interessante in termini di rivalutazione. La vicinanza con Roma, i collegamenti ferroviari e le ampie spiagge rendono la città appetibile sia per residenti che per chi cerca una seconda casa.

Rispetto ai quartieri più costosi in Italia, Anzio ha dei prezzi medi decisamente più bassi. Al primo posto in classifica c’è il Centro Storico di Milano con un prezzo medio di oltre 10.000 euro. Sul podio sia al secondo che terzo posto due quartieri di Forte dei Marmi.