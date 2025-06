Terrafino-Marcignana-Lucchese è il quartiere più ambito per comprare casa a Empoli ma non è il più costoso, l'analisi del mercato immobiliare della città toscana

Empoli, città situata nel cuore della Toscana e parte integrante dell’area metropolitana fiorentina, è da tempo considerata un centro residenziale strategico per chi desidera vivere in una zona ben collegata, con un buon equilibrio tra qualità della vita e accessibilità economica. Grazie alla sua posizione favorevole e alla vicinanza con Firenze, Empoli attrae sia famiglie in cerca di una prima casa, sia investitori interessati a immobili da mettere a reddito. Il suo centro storico, le aree verdi e la presenza di servizi scolastici e sanitari ben sviluppati contribuiscono a mantenerne alta l’attrattività.

Negli ultimi anni il mercato immobiliare empolese ha registrato un andamento stabile con segnali di crescita, soprattutto in alcune zone periferiche che stanno beneficiando di interventi di riqualificazione urbana e di un rinnovato interesse da parte degli acquirenti. I dati relativi al primo trimestre 2025 mostrano una forte dinamicità nelle richieste, con un incremento evidente della domanda in alcune aree specifiche della città.

I quartieri più richiesti di Empoli

Secondo l’analisi dei dati Idealista per il primo trimestre 2025, il quartiere più richiesto di Empoli è Terrafino-Marcignana-Lucchese, con un indice di domanda relativa pari a 1,7. Seguono Pozzale-Case Nuove-Monterappoli con 1,6 e, a pari merito, Pontorme-Cortenuova-Villanuova e il Centro Storico, entrambi con un indice di 1,4.

Altri quartieri con una domanda consistente includono la Zona Ospedale (1,3), San Rocco (1,2) e le Vicinanze Centro (1,1). Più contenuta risulta invece la domanda per la Zona Stazione e Ponzano-Carraia, entrambi con un valore di 0,7, e per la Zona Pretura (0,6).

Quartiere Indice di domanda relativa Terrafino-Marcignana-Lucchese 1,7 Pozzale-Case Nuove-Monterappoli 1,6 Pontorme-Cortenuova-Villanuova 1,4 Centro Storico 1,4 Zona Ospedale 1,3 San Rocco 1,2 Vicinanze Centro 1,1 Zona Stazione 0,7 Ponzano-Carraia 0,7 Zona Pretura 0,6

I quartieri più costosi di Empoli

Per quanto riguarda i prezzi al metro quadro, i quartieri più costosi di Empoli sono Zona Pretura (2.599 euro/mq), Ponzano-Carraia (2.570 euro/mq) e il Centro Storico (2.450 euro/mq). Segue a breve distanza la Zona Ospedale con un prezzo medio di 2.433 euro/mq.

Anche i quartieri Vicinanze Centro, San Rocco e Zona Stazione mostrano valori elevati, attestandosi rispettivamente su 2.330, 2.290 e 2.288 euro/mq. Al di sotto della media della città toscana troviamo Pontorme-Cortenuova-Villanuova (2.267 euro/mq), Terrafino-Marcignana-Lucchese (1.874 euro/mq) e Pozzale-Case Nuove-Monterappoli (1.762 euro/mq).

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Zona Pretura 2.599 Ponzano-Carraia 2.570 Centro Storico 2.450 Zona Ospedale 2.433 Vicinanze Centro 2.330 San Rocco 2.290 Zona Stazione 2.288 Pontorme-Cortenuova-Villanuova 2.267 Terrafino-Marcignana-Lucchese 1.874 Pozzale-Case Nuove-Monterappoli 1.762

I quartieri più costosi in Italia, spicca Forte dei Marmi

Empoli, pur mostrando prezzi in crescita e una domanda elevata in molte aree, non rientra nella classifica dei quartieri più costosi a livello nazionale. Basti pensare che il Centro Storico di Milano supera i 10.000 euro/mq, seguito da zone di Roma, Forte dei Marmi e altre località ad alta densità turistica e commerciale. Questo conferma che, rispetto a queste realtà, Empoli rappresenta ancora una città con margini di accessibilità per chi intende acquistare casa, anche in zone centrali o ben servite.