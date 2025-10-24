Il gioco di carte dell’Inps al Lucca Comics, come Magic ma con le pensioni

L’Inps torna al Lucca Comics 2025 con uno stand informativo e card da collezione per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e del welfare

Foto di Mirko Ledda

Mirko Ledda

Editor e fact checker

Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Pubblicato: 24 Ottobre 2025 14:03

Il gioco di carte dell’Inps al Lucca Comics, come Magic ma con le pensioni
Inps
Alcune carte del TCG dell'Inps fatto per il Lucca Comics 2025

L’Inps parla ai giovani nella fiera del fumetto e del cosplay più importante d’Italia. L’Istituto, per il secondo anno consecutivo, conferma la sua partecipazione al Lucca Comics & Games 2025 e lo fa con una rinnovata veste nerd. Tanti i gadget per i visitatori della fiera, tra cui carte da collezione ideate per scoprire il mondo delle pensioni e del lavoro.

Con la sua presenza a Lucca, l’Inps sceglie di appropriarsi di un importante spazio in uno degli eventi culturali che è ormai un’istituzione europea per gli appassionati di manga e comic, gaming e serie tv.

Lo scopo è quello di avvicinare i ragazzi ai temi del welfare e della previdenza, sdoganando linguaggi nuovi che sempre più si allontanano dal burocratese e dallo stile degli atti della Pubblica Amministrazione – a dire il vero già abbandonati da tempo, con comunicazioni sempre più a portata di cittadino anche sui canali ufficiali.

Lo stand informativo Inps al padiglione Carducci

Dal 29 ottobre al 2 novembre, i visitatori del Lucca Comics potranno incontrare i rappresentanti dell’Istituto presso lo stand Inps all’interno del padiglione Carducci, una delle aree più frequentate del festival.

L’obiettivo è rafforzare il dialogo con il pubblico più giovane, offrendo informazioni e consulenze personalizzate su servizi e prestazioni.

Gli esperti della Direzione provinciale di Lucca saranno a disposizione per fornire chiarimenti su:

  • estratto conto contributivo e stato delle pratiche;
  • pensioni e prestazioni a sostegno del reddito, come Naspi e Dis-Coll;
  • bonus e agevolazioni per famiglie e giovani, tra cui Assegno unico, Bonus psicologo e Bonus asilo nido.

Le carte da gioco Inps al Lucca Comics

Ma è attraverso le carte da collezione, nel perfetto stile dei TGC più famosi, come Magic: The Gathering e i più pop (ma non meno amati) Pokémon e Yu-Gi-Oh!, che l’Inps farà sicuramente breccia nella fauna tipica del Lucca.

Tra le card presenti nel comunicato dell’Istituto si vedono quella del congedo parentale, dell’estratto conto contributivo e del fenomeno dei Neet (Not in Education, Employment or Training, i giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione).

Non è chiaro se siano giocabili, né quali siano le dinamiche di battaglia. Ma potrebbe essere interessante vedere combattere le misure dell’Inps, dipinte in stile fantasy, a colpi di incantesimi e armi magiche.

L’Inps per i giovani: l’incontro a Lucca

Tra gli appuntamenti principali è previsto l’incontro L’Inps per i giovani, in programma il 31 ottobre alle ore 10:30 presso la Chiesetta dell’Agorà, nel centro storico di Lucca.

All’evento interverranno Giuseppe Conte (non è l’ex premier, ma il Direttore Centrale Risorse Umane), Maurizio Emanuele Pizzicaroli (Direttore Regionale Toscana), Salvatore Santangelo (Capo Ufficio Stampa) e Pierpaolo Sarnari (Dirigente Ufficio Comunicazione).

Lucca Comics & Games 2025: orari e biglietti

L’edizione 2025 del Lucca Comics & Games, come già accennato, si terrà da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre. La fiera sarà aperta dalle 9:00 alle 19:00, ma il programma include anche eventi serali e iniziative collaterali.

Il biglietto giornaliero costa dai 25 ai 32 euro, a seconda della giornata, anche se è possibile risparmiare acquistando i pacchetti per più giorni consecutivi. Alcune aree del festival saranno accessibili anche senza ticket o braccialetto:

  • il Family Palace;
  • la Self Area e l’Area Pro;
  • la passeggiata sulle mura urbane (esclusi i padiglioni nei baluardi);
  • la IMT Library – Game Science;
  • il Giardino degli Osservanti, con il Community Village, le aree cosplay e i set tematici di 501° Italica Garrison, Rebel Legion, Umbrella Italian Division e Gotham Shadows;
  • il palco di Piazzale Verdi;
  • alcune delle mostre ufficiali.

Già dal 18 ottobre, inoltre, sono disponibili mostre e campfire collegati all’evento, e si protrarranno fino al 2 novembre.

INPS