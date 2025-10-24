L’Inps torna al Lucca Comics 2025 con uno stand informativo e card da collezione per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e del welfare

L’Inps parla ai giovani nella fiera del fumetto e del cosplay più importante d’Italia. L’Istituto, per il secondo anno consecutivo, conferma la sua partecipazione al Lucca Comics & Games 2025 e lo fa con una rinnovata veste nerd. Tanti i gadget per i visitatori della fiera, tra cui carte da collezione ideate per scoprire il mondo delle pensioni e del lavoro.

Con la sua presenza a Lucca, l’Inps sceglie di appropriarsi di un importante spazio in uno degli eventi culturali che è ormai un’istituzione europea per gli appassionati di manga e comic, gaming e serie tv.

Lo scopo è quello di avvicinare i ragazzi ai temi del welfare e della previdenza, sdoganando linguaggi nuovi che sempre più si allontanano dal burocratese e dallo stile degli atti della Pubblica Amministrazione – a dire il vero già abbandonati da tempo, con comunicazioni sempre più a portata di cittadino anche sui canali ufficiali.

Lo stand informativo Inps al padiglione Carducci

Dal 29 ottobre al 2 novembre, i visitatori del Lucca Comics potranno incontrare i rappresentanti dell’Istituto presso lo stand Inps all’interno del padiglione Carducci, una delle aree più frequentate del festival.

L’obiettivo è rafforzare il dialogo con il pubblico più giovane, offrendo informazioni e consulenze personalizzate su servizi e prestazioni.

Gli esperti della Direzione provinciale di Lucca saranno a disposizione per fornire chiarimenti su:

estratto conto contributivo e stato delle pratiche;

pensioni e prestazioni a sostegno del reddito, come Naspi e Dis-Coll;

bonus e agevolazioni per famiglie e giovani, tra cui Assegno unico, Bonus psicologo e Bonus asilo nido.

Le carte da gioco Inps al Lucca Comics

Ma è attraverso le carte da collezione, nel perfetto stile dei TGC più famosi, come Magic: The Gathering e i più pop (ma non meno amati) Pokémon e Yu-Gi-Oh!, che l’Inps farà sicuramente breccia nella fauna tipica del Lucca.

Tra le card presenti nel comunicato dell’Istituto si vedono quella del congedo parentale, dell’estratto conto contributivo e del fenomeno dei Neet (Not in Education, Employment or Training, i giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione).

Non è chiaro se siano giocabili, né quali siano le dinamiche di battaglia. Ma potrebbe essere interessante vedere combattere le misure dell’Inps, dipinte in stile fantasy, a colpi di incantesimi e armi magiche.

L’Inps per i giovani: l’incontro a Lucca

Tra gli appuntamenti principali è previsto l’incontro L’Inps per i giovani, in programma il 31 ottobre alle ore 10:30 presso la Chiesetta dell’Agorà, nel centro storico di Lucca.

All’evento interverranno Giuseppe Conte (non è l’ex premier, ma il Direttore Centrale Risorse Umane), Maurizio Emanuele Pizzicaroli (Direttore Regionale Toscana), Salvatore Santangelo (Capo Ufficio Stampa) e Pierpaolo Sarnari (Dirigente Ufficio Comunicazione).

Lucca Comics & Games 2025: orari e biglietti

L’edizione 2025 del Lucca Comics & Games, come già accennato, si terrà da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre. La fiera sarà aperta dalle 9:00 alle 19:00, ma il programma include anche eventi serali e iniziative collaterali.

Il biglietto giornaliero costa dai 25 ai 32 euro, a seconda della giornata, anche se è possibile risparmiare acquistando i pacchetti per più giorni consecutivi. Alcune aree del festival saranno accessibili anche senza ticket o braccialetto:

il Family Palace;

la Self Area e l’Area Pro;

la passeggiata sulle mura urbane (esclusi i padiglioni nei baluardi);

la IMT Library – Game Science;

il Giardino degli Osservanti, con il Community Village, le aree cosplay e i set tematici di 501° Italica Garrison, Rebel Legion, Umbrella Italian Division e Gotham Shadows;

il palco di Piazzale Verdi;

alcune delle mostre ufficiali.

Già dal 18 ottobre, inoltre, sono disponibili mostre e campfire collegati all’evento, e si protrarranno fino al 2 novembre.