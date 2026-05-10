A partire da quest'anno i versamenti volontari per i contributi Inps saranno possibili soltanto online, dal portale dell'Istituto, così come le comunicazioni, che saranno esclusivamente digitali

ANSA I versamenti volontari Inps saranno solo online

In una recente comunicazione l’Inps ha annunciato che, a partire da quest’anno, i contributi volontari non potranno più essere inviati attraverso il modulo postale, ma esclusivamente in formato digitale. Allo stesso modo, anche le comunicazioni relative saranno inviato solamente in online. Il portale dell’Inps sarà quindi l’unico mezzo per il pagamento dei contributi volontari.

Per favorire questa transizione, l’Inps ha avviato un’attività di supporto telefonico per gli utenti che vogliono essere guidati nelle nuove procedure. Le operazioni possono essere inoltre sempre eseguite con l’ausilio del Contact Center dell’istituto o di intermediari qualificati.

I versamenti volontari Inps saranno solo online

In un avviso pubblicato lo scorso 6 maggio l’Inps ha confermato che, a partire dai versamenti validi per il 2026, tutte le procedure per i contributi volontari saranno trasferite online. Tra queste sono inclusi:

i pagamenti, che avverranno attraverso il Portale dei Pagamenti;

le comunicazioni con il contributo annuale da versare.

Smetteranno quindi gli invii delle comunicazioni e dei moduli PagoPa per posta, che erano ancora in vigore fino a pochi mesi fa. Come spiega il messaggio:

Sarà possibile, pertanto, visualizzare e stampare l’Avviso di pagamento pagoPA esclusivamente tramite il sito INPS, nella sezione del Portale dei Pagamenti, selezionando la voce di menu “Versamenti Volontari” e cliccando sul link “Entra nel servizio”; l’accesso deve essere effettuato utilizzando il codice fiscale e il codice prosecutore, o usando le credenziali di accesso (Spid/Cie/Cns/eIdas).

I pagamenti potranno essere eseguiti presso il Portale Pagamenti del sito dell’Inps, attraverso:

carta di credito;

carta di debito;

conto corrente;

altri metodi di pagamento.

Sarà sempre possibile, 24 ore al giorno tutti i giorni inclusi quelli festivi, eseguire queste operazioni, oltre che visualizzare e stampare le ricevute relative.

Gli aiuti forniti dall’Inps per la transizione al digitale

Per facilitare questa transizione, l’Inps metterà a disposizione un ampio sostegno telefonico agli utenti che dovessero aver bisogno di aiuto per adattarsi alla nuova modalità di pagamento dei contributi. Inizialmente, ci sarà anche un’apposita attività di supporto da parte di operatori dedicati che contatteranno l’utenza, fornendo assistenza specifica e guide per l’utilizzo del portale.

Durante questo primo contatto sarà spiegato come visualizzare la documentazione ed eseguire i pagamenti. In seguito, riporta l’Inps, è sempre possibile effettuare queste operazioni con l’aiuto del Contact Center o di intermediari qualificati.

Cosa sono i versamenti volontari Inps

I versamenti volontari dei contributi Inps sono pagamenti che un lavoratore può effettuare per aggiungere contributi lavorativi che non ha versato in determinati periodi, ad esempio quando non aveva un lavoro. In questo modo permettono di coprire un “buco contributivo“, un periodo in cui il lavoratore non ha versato contributi, rendendo la carriera più omogenea.

Si possono versare soltanto dopo l’autorizzazione dell’Inps, che arriva solo in caso di interruzione di un rapporto lavorativo. L’importo è calcolato sulle ultime 52 settimane di contributi obbligatori, che ammontano a circa il 33% della retribuzione del dipendente.