Come abbinare il sartoriale con scarpe e accessori street senza correre rischi

Lo stile sartoriale e quello streetwear rappresentano due mondi della moda che sembrano opposti ma che, abbinati con cura, possono creare un look davvero interessante e originale. Ma è necessario capire prima come mettere insieme accessori e scarpe per un risultato elegante, di tendenza, ricercato e rilassato allo stesso tempo. Ma prima di tutto meglio coprire le basi e capire cosa si intende con questi termini.