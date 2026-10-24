Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Migliori vini del Trentino Alto Adige nel 2027.

La selezione della guida Vini d’Italia 2027 comprende numerose espressioni della produzione enologica del Trentino Alto Adige.

Dai Pinot Bianco e Chardonnay ai Pinot Nero, Lagrein e Gewürztraminer, fino ai vini delle valli alpine, i migliori vini della regione premiati con i Tre Bicchieri da Gambero Rosso raccontano una viticoltura capace di valorizzare territori, altitudini e vitigni differenti, con etichette che si distinguono per qualità e identità.

I migliori vini del Trentino Alto Adige premiati da Gambero Rosso

Gambero Rosso nella sua guida ha dedicato due sezioni alle produzioni vitivinicole di questa regione, pubblicando due elenchi distinti per il Trentino e l’Alto Adige.

La scelta rispecchia la diversa identità dei due territori vitivinicoli, caratterizzati da tradizioni produttive, denominazioni, vitigni e condizioni pedoclimatiche specifiche:

il Trentino esprime una tradizione che comprende, tra gli altri, il Trentodoc, i vini di montagna e le varietà autoctone;

l’Alto Adige, o Südtirol, si distingue per la specializzazione territoriale, la varietà dei vitigni internazionali e locali e il ruolo delle cooperative nella valorizzazione delle singole zone.

Tre Bicchieri 2027 del Trentino: l’elenco completo dei vini premiati

Il Trentino si presenta alla selezione 2027 con 14 etichette. Il riconoscimento valorizza soprattutto il Trentodoc, espressione del metodo classico di montagna, ma non si limita alle bollicine. In questo elenco dei migliori trovano spazio anche vini fermi bianchi e rossi.

Ecco la lista completa dei vini trentini che hanno ottenuto i Tre Bicchieri nella guida Vini d’Italia 2027 di Gambero Rosso:

Pinot Grigio Giatl 2024 – Cantina Sociale Roverè della Luna/Aichholz;

San Leonardo 2021 – San Leonardo;

Teroldego Rotaliano Superiore Sangue di Drago Riserva 2023 – Marco Donati;

Trentino Riesling 2025 – Pojer & Sandri;

Trentino Vino Santo Arèle 2015 – Pravis;

Trento Brut Rosé +4 Riserva 2016 – Letrari;

Trento Brut Rosé Piancastello Riserva 2020 – Endrizzi;

Trento Dosaggio Zero Oro Rosso Riserva 2020 – Cantina La-Vis/Cembra Cantina di Montagna;

Trento Extra Brut 1673 Riserva 2018 – Cesarini Sforza Spumanti;

Trento Extra Brut AlpeRegis 2020 – Rotari;

Trento Extra Brut Blauen Blanc de Noirs 2019 – Moser;

Trento Extra Brut Perlé Nero Riserva 2019 – Ferrari;

Trento Extra Brut Re di Revì Gli Eroi Riserva 2016 – Revì;

Trento Pas Dosé Salìsa Zero 2020 – Villa Corniole.

Tre Bicchieri 2027 dell’Alto Adige: l’elenco completo dei vini premiati

L’Alto Adige conta invece 26 etichette premiate con i Tre Bicchieri 2027. La lista comprende vini bianchi, rossi, spumanti e interpretazioni di vitigni aromatici, mettendo in evidenza la capacità del territorio di valorizzare le caratteristiche di singole zone e vigneti.

Questi sono i vini altoatesini premiati nella guida, con le rispettive annate e cantine produttrici: