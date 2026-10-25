Sono complessivamente 82 i vini piemontesi che hanno ottenuto i “Tre Bicchieri” di Gambero Rosso. Le etichette regionali, premiate con il massimo riconoscimento della guida Vini d’Italia 2027, sono state scelte perché in grado di valorizzare territori e vitigni locali, ma con interpretazioni e stili differenti.
La selezione di Gambero Rosso in questa edizione conferma l’eccellenza dei grandi rossi, ma mette in evidenza anche una maggiore attenzione alla freschezza, alla precisione aromatica e alla bevibilità.
Indice
Come sono stati scelti i migliori vini piemontesi del 2027
I migliori vini, come ogni anno, sono stati scelti attraverso degustazioni e valutazioni della redazione e dei suoi collaboratori, con l’obiettivo di individuare le etichette che si sono distinte per:
- qualità;
- personalità;
- capacità espressiva.
I Tre Bicchieri 2027 sono stati in questo modo assegnati a vini di denominazioni storiche e produzioni che negli ultimi anni hanno consolidato la propria reputazione.
L’elenco completo dei vini piemontesi premiati con i Tre Bicchieri 2027
Di seguito l’elenco integrale delle etichette piemontesi premiate dal Gambero Rosso, con annata e produttore, organizzato per tipologia e denominazione per facilitare la consultazione.
Alta Langa:
- Alta Langa Brut Bianc ’d Bianc Giulio Cocchi 2019 – Bava/Cocchi;
- Alta Langa Extra Brut Bera Blanc 2022 – Bera;
- Alta Langa Extra Brut Caterina Rivella Riserva 2019 – Marcalberto;
- Alta Langa Pas Dosé Seicento 2022 – Vite Colte.
Barbaresco:
- Barbaresco Bric Micca 2023 – Poderi Luigi Einaudi;
- Barbaresco Costa Russi 2023 – Gaja;
- Barbaresco Fausoni 2023 – Sottimano;
- Barbaresco Gallina 2023 – Ceretto;
- Barbaresco Iago 2023 – Mura Mura;
- Barbaresco Pajè Riserva 2021 – Produttori del Barbaresco;
- Barbaresco Pajoré 2023 – Bel Colle;
- Barbaresco Pora 2022 – Ca’ del Baio;
- Barbaresco Rabajà Riserva 2019 – Giuseppe Cortese;
- Barbaresco Riserva 2020 – Roberto Sarotto;
- Barbaresco Tre Stelle 2023 – Cascina delle Rose;
- Barbaresco Vanotu 2023 – Pelissero.
Barbera d’Asti e Barbera del Monferrato Superiore:
- Barbera d’Asti L’Avvocata 2025 – Coppo;
- Barbera d’Asti Lavignone 2025 – Pico Maccario;
- Barbera d’Asti Superiore Genio 2024 – Gianni Doglia;
- Barbera d’Asti Superiore La Bogliona 2021 – Scarpa;
- Barbera d’Asti Superiore Sergio 2021 – Gozzelino;
- Barbera d’Asti Superiore Vigne Vecchie 2022 – Vinchio Vaglio;
- Barbera del Monferrato Superiore Albarola 2020 – Tacchino;
- Barbera del Monferrato Superiore Bruno Bonzano 2021 – Castello di Uviglie;
- Barbera del Monferrato Superiore Cantico della Crosia 2022 – Vicara.
Barolo:
- Barolo 2022 – Pio Cesare;
- Barolo 2022 – Gianluca Colombo/Segni di Langa;
- Barolo Arborina 2022 – Elio Altare;
- Barolo Arborina 2022 – Mauro Veglio;
- Barolo Castellero 2022 – Giacomo Fenocchio;
- Barolo Cerretta 2022 – Giacomo Conterno;
- Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2021 – Cascina Fontana;
- Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2020 – Bruno Giacosa;
- Barolo Fontanin 2022 – Livia Fontana;
- Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2022 – Domenico Clerico;
- Barolo Lazzarito 2022 – Vietti;
- Barolo Ornato 2022 – Palladino;
- Barolo Paiagallo 2022 – Casa E. di Mirafiore;
- Barolo Ravera 2022 – G. D. Vajra;
- Barolo Ravera Bricco Pernice 2021 – Cogno;
- Barolo Serradenari 2022 – Dosio Vigneti;
- Barolo Sottocastello di Novello 2022 – Ca’ Viola;
- Barolo Tre Tine 2022 – Giuseppe Rinaldi;
- Barolo Vigna Rionda Etichetta Nera Riserva 2020 – Massolino/Vigna Rionda;
- Barolo Vignarionda 2020 – Figli Luigi Oddero/Tenuta Parà;
- Barolo Villero 2022 – Cavallotto/Tenuta Bricco Boschis;
- Barolo Zinzasco 2022 – Diego Morra.
Altre denominazioni e vitigni piemontesi:
- Boca 2022 – Davide Carlone;
- Canelli Sant’Ilario 2025 – Cadgal;
- Carema Etichetta Bianca Riserva 2021 – Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema;
- Colli Tortonesi Timorasso Derthona Lacrime del Bricco 2023 – Giacomo Boveri;
- Colli Tortonesi Timorasso Derthona Pitasso 2024 – Claudio Mariotto;
- Colli Tortonesi Timorasso Derthona Santa Croce 2024 – La Colombera;
- Diano d’Alba Comitatus Dianensis 2024 – Abrigo Fratelli;
- Dogliani Papà Celso 2025 – Marziano Abbona;
- Dogliani Superiore Vigne Dolci 2024 – San Fereolo;
- Erbaluce di Caluso Le Chiusure 2024 – Benito Favaro;
- Erbaluce di Caluso Rustìa 2025 – Orsolani;
- Gattinara Osso San Grato Riserva 2020 – Antoniolo;
- Gattinara Riserva 2020 – Torraccia del Piantavigna;
- Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2022 – Broglia/Tenuta La Meirana;
- Gavi del Comune di Gavi Rolona 2025 – Castellari Bergaglio;
- Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2025 – Nicola Bergaglio;
- Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2025 – La Toledana;
- Ghemme Cantalupo Anno Primo 2019 – Antichi Vigneti di Cantalupo;
- Grignolino d’Asti Monferace 2021 – Tenuta Santa Caterina;
- Langhe Nebbiolo Ester Canale Rosso 2023 – Giovanni Rosso;
- Langhe Riesling Hérzu 2024 – Ettore Germano;
- Nebbiolo d’Alba Superiore San Sebastiano 2024 – Cascina Penna/Currado;
- Nizza Cremosina 2023 – Bersano;
- Nizza Montemareto 2023 – Michele Chiarlo;
- Nizza San Luigi 2022 – Aresca;
- Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2022 – Isolabella della Croce;
- Roero Arneis 2025 – Cascina Lanzarotti;
- Roero Arneis Alteno della Fontana Riserva 2021 – Tenuta Carretta;
- Roero Arneis Renesio Incisa Riserva 2021 – Monchiero Carbone;
- Roero Arneis San Quirico 2025 – Giacomo Costa;
- Roero Arneis Sette Anni Riserva 2019 – Angelo Negro;
- Roero Valmaggiore Audinaggio 2024 – Cascina Ca’ Rossa;
- Roero Vigna di Lino 2023 – Cascina Val del Prete;
- Ruchè di Castagnole Monferrato Vigna del Parroco 2024 – Ferraris Agricola;
- Valli Ossolane Nebbiolo Prünent Vigna La Fornace 2024 – Cantine Garrone.
Il risultato è un Piemonte più sfaccettato, nel quale i grandi rossi da invecchiamento convivono con bianchi sapidi, bollicine metodo classico e vini più immediati, senza che una tipologia debba necessariamente imitare l’altra. È proprio questa pluralità a rendere la selezione dei Tre Bicchieri 2027 particolarmente significativa per comprendere la direzione dell’enologia regionale.