I migliori vini piemontesi premiati con i Tre bicchieri 2027 di Gambero Rosso

Tre Bicchieri 2027, ecco gli 82 premiati da Gambero Rosso: tra grandi rossi, bianchi e bollicine di qualità del Piemonte.

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Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

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I migliori vini piemontesi premiati con i Tre bicchieri 2027 di Gambero Rosso
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Tre Bicchieri 2027 vini Piemonte.
Quali sono gli 82 vini premiati? Come vengono assegnati i Tre Bicchieri? Quali vitigni sono valorizzati in Piemonte?

Sono complessivamente 82 i vini piemontesi che hanno ottenuto i “Tre Bicchieri” di Gambero Rosso. Le etichette regionali, premiate con il massimo riconoscimento della guida Vini d’Italia 2027, sono state scelte perché in grado di valorizzare territori e vitigni locali, ma con interpretazioni e stili differenti.

La selezione di Gambero Rosso in questa edizione conferma l’eccellenza dei grandi rossi, ma mette in evidenza anche una maggiore attenzione alla freschezza, alla precisione aromatica e alla bevibilità.

Come sono stati scelti i migliori vini piemontesi del 2027

I migliori vini, come ogni anno, sono stati scelti attraverso degustazioni e valutazioni della redazione e dei suoi collaboratori, con l’obiettivo di individuare le etichette che si sono distinte per:

  • qualità;
  • personalità;
  • capacità espressiva.

I Tre Bicchieri 2027 sono stati in questo modo assegnati a vini di denominazioni storiche e produzioni che negli ultimi anni hanno consolidato la propria reputazione.

L’elenco completo dei vini piemontesi premiati con i Tre Bicchieri 2027

Di seguito l’elenco integrale delle etichette piemontesi premiate dal Gambero Rosso, con annata e produttore, organizzato per tipologia e denominazione per facilitare la consultazione.

Alta Langa:

  • Alta Langa Brut Bianc ’d Bianc Giulio Cocchi 2019 – Bava/Cocchi;
  • Alta Langa Extra Brut Bera Blanc 2022 – Bera;
  • Alta Langa Extra Brut Caterina Rivella Riserva 2019 – Marcalberto;
  • Alta Langa Pas Dosé Seicento 2022 – Vite Colte.

Barbaresco:

  • Barbaresco Bric Micca 2023 – Poderi Luigi Einaudi;
  • Barbaresco Costa Russi 2023 – Gaja;
  • Barbaresco Fausoni 2023 – Sottimano;
  • Barbaresco Gallina 2023 – Ceretto;
  • Barbaresco Iago 2023 – Mura Mura;
  • Barbaresco Pajè Riserva 2021 – Produttori del Barbaresco;
  • Barbaresco Pajoré 2023 – Bel Colle;
  • Barbaresco Pora 2022 – Ca’ del Baio;
  • Barbaresco Rabajà Riserva 2019 – Giuseppe Cortese;
  • Barbaresco Riserva 2020 – Roberto Sarotto;
  • Barbaresco Tre Stelle 2023 – Cascina delle Rose;
  • Barbaresco Vanotu 2023 – Pelissero.

Barbera d’Asti e Barbera del Monferrato Superiore:

  • Barbera d’Asti L’Avvocata 2025 – Coppo;
  • Barbera d’Asti Lavignone 2025 – Pico Maccario;
  • Barbera d’Asti Superiore Genio 2024 – Gianni Doglia;
  • Barbera d’Asti Superiore La Bogliona 2021 – Scarpa;
  • Barbera d’Asti Superiore Sergio 2021 – Gozzelino;
  • Barbera d’Asti Superiore Vigne Vecchie 2022 – Vinchio Vaglio;
  • Barbera del Monferrato Superiore Albarola 2020 – Tacchino;
  • Barbera del Monferrato Superiore Bruno Bonzano 2021 – Castello di Uviglie;
  • Barbera del Monferrato Superiore Cantico della Crosia 2022 – Vicara.

Barolo:

  • Barolo 2022 – Pio Cesare;
  • Barolo 2022 – Gianluca Colombo/Segni di Langa;
  • Barolo Arborina 2022 – Elio Altare;
  • Barolo Arborina 2022 – Mauro Veglio;
  • Barolo Castellero 2022 – Giacomo Fenocchio;
  • Barolo Cerretta 2022 – Giacomo Conterno;
  • Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2021 – Cascina Fontana;
  • Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2020 – Bruno Giacosa;
  • Barolo Fontanin 2022 – Livia Fontana;
  • Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2022 – Domenico Clerico;
  • Barolo Lazzarito 2022 – Vietti;
  • Barolo Ornato 2022 – Palladino;
  • Barolo Paiagallo 2022 – Casa E. di Mirafiore;
  • Barolo Ravera 2022 – G. D. Vajra;
  • Barolo Ravera Bricco Pernice 2021 – Cogno;
  • Barolo Serradenari 2022 – Dosio Vigneti;
  • Barolo Sottocastello di Novello 2022 – Ca’ Viola;
  • Barolo Tre Tine 2022 – Giuseppe Rinaldi;
  • Barolo Vigna Rionda Etichetta Nera Riserva 2020 – Massolino/Vigna Rionda;
  • Barolo Vignarionda 2020 – Figli Luigi Oddero/Tenuta Parà;
  • Barolo Villero 2022 – Cavallotto/Tenuta Bricco Boschis;
  • Barolo Zinzasco 2022 – Diego Morra.

Altre denominazioni e vitigni piemontesi:

  • Boca 2022 – Davide Carlone;
  • Canelli Sant’Ilario 2025 – Cadgal;
  • Carema Etichetta Bianca Riserva 2021 – Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema;
  • Colli Tortonesi Timorasso Derthona Lacrime del Bricco 2023 – Giacomo Boveri;
  • Colli Tortonesi Timorasso Derthona Pitasso 2024 – Claudio Mariotto;
  • Colli Tortonesi Timorasso Derthona Santa Croce 2024 – La Colombera;
  • Diano d’Alba Comitatus Dianensis 2024 – Abrigo Fratelli;
  • Dogliani Papà Celso 2025 – Marziano Abbona;
  • Dogliani Superiore Vigne Dolci 2024 – San Fereolo;
  • Erbaluce di Caluso Le Chiusure 2024 – Benito Favaro;
  • Erbaluce di Caluso Rustìa 2025 – Orsolani;
  • Gattinara Osso San Grato Riserva 2020 – Antoniolo;
  • Gattinara Riserva 2020 – Torraccia del Piantavigna;
  • Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2022 – Broglia/Tenuta La Meirana;
  • Gavi del Comune di Gavi Rolona 2025 – Castellari Bergaglio;
  • Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2025 – Nicola Bergaglio;
  • Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2025 – La Toledana;
  • Ghemme Cantalupo Anno Primo 2019 – Antichi Vigneti di Cantalupo;
  • Grignolino d’Asti Monferace 2021 – Tenuta Santa Caterina;
  • Langhe Nebbiolo Ester Canale Rosso 2023 – Giovanni Rosso;
  • Langhe Riesling Hérzu 2024 – Ettore Germano;
  • Nebbiolo d’Alba Superiore San Sebastiano 2024 – Cascina Penna/Currado;
  • Nizza Cremosina 2023 – Bersano;
  • Nizza Montemareto 2023 – Michele Chiarlo;
  • Nizza San Luigi 2022 – Aresca;
  • Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2022 – Isolabella della Croce;
  • Roero Arneis 2025 – Cascina Lanzarotti;
  • Roero Arneis Alteno della Fontana Riserva 2021 – Tenuta Carretta;
  • Roero Arneis Renesio Incisa Riserva 2021 – Monchiero Carbone;
  • Roero Arneis San Quirico 2025 – Giacomo Costa;
  • Roero Arneis Sette Anni Riserva 2019 – Angelo Negro;
  • Roero Valmaggiore Audinaggio 2024 – Cascina Ca’ Rossa;
  • Roero Vigna di Lino 2023 – Cascina Val del Prete;
  • Ruchè di Castagnole Monferrato Vigna del Parroco 2024 – Ferraris Agricola;
  • Valli Ossolane Nebbiolo Prünent Vigna La Fornace 2024 – Cantine Garrone.

Il risultato è un Piemonte più sfaccettato, nel quale i grandi rossi da invecchiamento convivono con bianchi sapidi, bollicine metodo classico e vini più immediati, senza che una tipologia debba necessariamente imitare l’altra. È proprio questa pluralità a rendere la selezione dei Tre Bicchieri 2027 particolarmente significativa per comprendere la direzione dell’enologia regionale.

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