Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Tre Bicchieri 2027 vini Piemonte.

Sono complessivamente 82 i vini piemontesi che hanno ottenuto i “Tre Bicchieri” di Gambero Rosso. Le etichette regionali, premiate con il massimo riconoscimento della guida Vini d’Italia 2027, sono state scelte perché in grado di valorizzare territori e vitigni locali, ma con interpretazioni e stili differenti.

La selezione di Gambero Rosso in questa edizione conferma l’eccellenza dei grandi rossi, ma mette in evidenza anche una maggiore attenzione alla freschezza, alla precisione aromatica e alla bevibilità.

Come sono stati scelti i migliori vini piemontesi del 2027

I migliori vini, come ogni anno, sono stati scelti attraverso degustazioni e valutazioni della redazione e dei suoi collaboratori, con l’obiettivo di individuare le etichette che si sono distinte per:

qualità;

personalità;

capacità espressiva.

I Tre Bicchieri 2027 sono stati in questo modo assegnati a vini di denominazioni storiche e produzioni che negli ultimi anni hanno consolidato la propria reputazione.

L’elenco completo dei vini piemontesi premiati con i Tre Bicchieri 2027

Di seguito l’elenco integrale delle etichette piemontesi premiate dal Gambero Rosso, con annata e produttore, organizzato per tipologia e denominazione per facilitare la consultazione.

Alta Langa:

Alta Langa Brut Bianc ’d Bianc Giulio Cocchi 2019 – Bava/Cocchi;

Alta Langa Extra Brut Bera Blanc 2022 – Bera;

Alta Langa Extra Brut Caterina Rivella Riserva 2019 – Marcalberto;

Alta Langa Pas Dosé Seicento 2022 – Vite Colte.

Barbaresco:

Barbaresco Bric Micca 2023 – Poderi Luigi Einaudi;

Barbaresco Costa Russi 2023 – Gaja;

Barbaresco Fausoni 2023 – Sottimano;

Barbaresco Gallina 2023 – Ceretto;

Barbaresco Iago 2023 – Mura Mura;

Barbaresco Pajè Riserva 2021 – Produttori del Barbaresco;

Barbaresco Pajoré 2023 – Bel Colle;

Barbaresco Pora 2022 – Ca’ del Baio;

Barbaresco Rabajà Riserva 2019 – Giuseppe Cortese;

Barbaresco Riserva 2020 – Roberto Sarotto;

Barbaresco Tre Stelle 2023 – Cascina delle Rose;

Barbaresco Vanotu 2023 – Pelissero.

Barbera d’Asti e Barbera del Monferrato Superiore:

Barbera d’Asti L’Avvocata 2025 – Coppo;

Barbera d’Asti Lavignone 2025 – Pico Maccario;

Barbera d’Asti Superiore Genio 2024 – Gianni Doglia;

Barbera d’Asti Superiore La Bogliona 2021 – Scarpa;

Barbera d’Asti Superiore Sergio 2021 – Gozzelino;

Barbera d’Asti Superiore Vigne Vecchie 2022 – Vinchio Vaglio;

Barbera del Monferrato Superiore Albarola 2020 – Tacchino;

Barbera del Monferrato Superiore Bruno Bonzano 2021 – Castello di Uviglie;

Barbera del Monferrato Superiore Cantico della Crosia 2022 – Vicara.

Barolo:

Barolo 2022 – Pio Cesare;

Barolo 2022 – Gianluca Colombo/Segni di Langa;

Barolo Arborina 2022 – Elio Altare;

Barolo Arborina 2022 – Mauro Veglio;

Barolo Castellero 2022 – Giacomo Fenocchio;

Barolo Cerretta 2022 – Giacomo Conterno;

Barolo del Comune di Castiglione Falletto 2021 – Cascina Fontana;

Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2020 – Bruno Giacosa;

Barolo Fontanin 2022 – Livia Fontana;

Barolo Ginestra Ciabot Mentin 2022 – Domenico Clerico;

Barolo Lazzarito 2022 – Vietti;

Barolo Ornato 2022 – Palladino;

Barolo Paiagallo 2022 – Casa E. di Mirafiore;

Barolo Ravera 2022 – G. D. Vajra;

Barolo Ravera Bricco Pernice 2021 – Cogno;

Barolo Serradenari 2022 – Dosio Vigneti;

Barolo Sottocastello di Novello 2022 – Ca’ Viola;

Barolo Tre Tine 2022 – Giuseppe Rinaldi;

Barolo Vigna Rionda Etichetta Nera Riserva 2020 – Massolino/Vigna Rionda;

Barolo Vignarionda 2020 – Figli Luigi Oddero/Tenuta Parà;

Barolo Villero 2022 – Cavallotto/Tenuta Bricco Boschis;

Barolo Zinzasco 2022 – Diego Morra.

Altre denominazioni e vitigni piemontesi:

Boca 2022 – Davide Carlone;

Canelli Sant’Ilario 2025 – Cadgal;

Carema Etichetta Bianca Riserva 2021 – Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema;

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Lacrime del Bricco 2023 – Giacomo Boveri;

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Pitasso 2024 – Claudio Mariotto;

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Santa Croce 2024 – La Colombera;

Diano d’Alba Comitatus Dianensis 2024 – Abrigo Fratelli;

Dogliani Papà Celso 2025 – Marziano Abbona;

Dogliani Superiore Vigne Dolci 2024 – San Fereolo;

Erbaluce di Caluso Le Chiusure 2024 – Benito Favaro;

Erbaluce di Caluso Rustìa 2025 – Orsolani;

Gattinara Osso San Grato Riserva 2020 – Antoniolo;

Gattinara Riserva 2020 – Torraccia del Piantavigna;

Gavi del Comune di Gavi Bruno Broglia 2022 – Broglia/Tenuta La Meirana;

Gavi del Comune di Gavi Rolona 2025 – Castellari Bergaglio;

Gavi del Comune di Gavi Rovereto Minaia 2025 – Nicola Bergaglio;

Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2025 – La Toledana;

Ghemme Cantalupo Anno Primo 2019 – Antichi Vigneti di Cantalupo;

Grignolino d’Asti Monferace 2021 – Tenuta Santa Caterina;

Langhe Nebbiolo Ester Canale Rosso 2023 – Giovanni Rosso;

Langhe Riesling Hérzu 2024 – Ettore Germano;

Nebbiolo d’Alba Superiore San Sebastiano 2024 – Cascina Penna/Currado;

Nizza Cremosina 2023 – Bersano;

Nizza Montemareto 2023 – Michele Chiarlo;

Nizza San Luigi 2022 – Aresca;

Piemonte Pinot Nero Bricco del Falco 2022 – Isolabella della Croce;

Roero Arneis 2025 – Cascina Lanzarotti;

Roero Arneis Alteno della Fontana Riserva 2021 – Tenuta Carretta;

Roero Arneis Renesio Incisa Riserva 2021 – Monchiero Carbone;

Roero Arneis San Quirico 2025 – Giacomo Costa;

Roero Arneis Sette Anni Riserva 2019 – Angelo Negro;

Roero Valmaggiore Audinaggio 2024 – Cascina Ca’ Rossa;

Roero Vigna di Lino 2023 – Cascina Val del Prete;

Ruchè di Castagnole Monferrato Vigna del Parroco 2024 – Ferraris Agricola;

Valli Ossolane Nebbiolo Prünent Vigna La Fornace 2024 – Cantine Garrone.

Il risultato è un Piemonte più sfaccettato, nel quale i grandi rossi da invecchiamento convivono con bianchi sapidi, bollicine metodo classico e vini più immediati, senza che una tipologia debba necessariamente imitare l’altra. È proprio questa pluralità a rendere la selezione dei Tre Bicchieri 2027 particolarmente significativa per comprendere la direzione dell’enologia regionale.