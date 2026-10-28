Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Migliori vini toscani del 2027 premiati da Gambero Rosso.

La nuova selezione dei migliori vini toscani selezionati da Gambero Rosso per il 2027 racconta un territorio in evoluzione, dove acquistano sempre più importanza le differenze tra le singole zone di produzione, le caratteristiche dei vigneti e le peculiarità delle denominazioni.

Sono 104 le etichette premiate con i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d’Italia. L’elenco comprende marchi celebri a livello internazionale, ma anche nomi meno conosciuti e interpretazioni sempre più originali dei vitigni locali.

Come sono stati scelti i migliori vini toscani del 2027

La selezione toscana di Gambero Rosso è il risultato di un percorso di degustazione e selezione affidata agli esperti. I criteri e la metodologia utilizzata si articolano su più fasi e prevedono:

assaggi alla cieca, durante i quali degustatori esperti analizzano centinaia di campioni provenienti da tutta la regione che vengono coperti e identificati solo da un numero o da informazioni essenziali sulla denominazione e sull’annata;

più livelli di qualità, poiché vini che raggiungono le fasi finali e dimostrano un’elevatissima qualità organolettica (equilibrio, persistenza, pulizia e tipicità) ottengono i Due Bicchieri Rossi. Tra questi finalisti, però, solo le etichette che raggiungono l’eccellenza assoluta (superando le soglie di punteggio più elevate) vengono premiate con il massimo riconoscimento (i Tre Bicchieri, appunto).

Nella selezione per l’edizione 2027, i curatori della guida hanno premiato in modo particolare tre aspetti, ovvero:

l’espressione del micro-terroir, privilegiando i vini in grado di raccontare la specifica sottozona d’origine;

freschezza e bevibilità;

longevità e identità dei vitigni tradizionali.

L’elenco completo dei vini toscani premiati da Gambero Rosso nel 2027

Di seguito la lista completa dei premiati, con denominazione o tipologia, annata e azienda produttrice, secondo le informazioni della selezione.

Bolgheri e altri rossi:

Aria di Caiarossa 2023 – Caiarossa;

Bolgheri Bianco Ornellaia 2023 – Ornellaia;

Bolgheri Rosso Superiore Argentiera 2023 – Argentiera;

Bolgheri Rosso Superiore Atis 2023 – Guado al Melo;

Bolgheri Rosso Superiore Dario Di Vaira 2023 – Dario Di Vaira;

Bolgheri Rosso Superiore Dedicato a Walter 2022 – Poggio al Tesoro;

Bolgheri Rosso Superiore Grattamacco 2023 – Grattamacco;

Bolgheri Rosso Tenuta Meraviglia 2023 – Tenuta Meraviglia/Tenuta Le Colonne;

Bolgheri Rosso Volpolo 2024 – Podere Sapaio;

Bolgheri Sassicaia 2023 – Tenuta San Guido;

Bolgheri Superiore Castello di Bolgheri 2023 – Castello di Bolgheri;

Oreno 2024 – Tenuta Sette Ponti;

Paleo Rosso 2023 – Le Macchiole;

Pianirossi 2022 – Tenuta Pianirossi;

Poggio de’ Colli 2023 – Piaggia;

Rosso di Montalcino 2024 – Salvioni;

Rosso di Montepulciano Prugnanello 2025 – Lunadoro;

Terre di Pisa Sangiovese Opera in Rosso 2023 – Podere La Chiesa;

Valdarno di Sopra Petruna 2021 – Il Borro;

Valdarno di Sopra Sangiovese V. Bòggina A 2024 – Fattoria Petrolo.

Brunello di Montalcino:

Brunello di Montalcino 2021 – Gianni Brunelli/Le Chiuse di Sotto;

Brunello di Montalcino 2021 – Collelceto/Elia Palazzesi;

Brunello di Montalcino 2021 – Poggio di Sotto;

Brunello di Montalcino 2021 – Ridolfi;

Brunello di Montalcino Centenario Riserva 2020 – Fuligni;

Brunello di Montalcino Clos degli Amodeo Tenute Donna Olga 2021 – Centolani;

Brunello di Montalcino Filo di Seta 2021 – Castello Romitorio;

Brunello di Montalcino Fior di Meliloto 2021 – Corte Pavone;

Brunello di Montalcino Giodo 2021 – Giodo;

Brunello di Montalcino Poggio al Granchio 2021 – Val di Suga;

Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva 2019 – Tenuta Col d’Orcia;

Brunello di Montalcino Riserva 2019 – Biondi-Santi Tenuta Greppo;

Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2021 – Casanova di Neri;

Brunello di Montalcino V. I Poggi 2021 – Poggio Antico;

Brunello di Montalcino V. Pianrosso Santa Caterina D’Oro Riserva 2020 – Ciacci Piccolomini d’Aragona.

Chianti Classico e Chianti:

Campo di Camagi 2024 – Tenuta di Trinoro;

Chianti Cl. Vign. La Selvanella Ris. 2022 – Vigneti La Selvanella;

Chianti Classico 2021 – Castell’in Villa;

Chianti Classico 2023 – Pomona;

Chianti Classico 2023 – Poggio Bonelli;

Chianti Classico 2024 – Castello di Volpaia;

Chianti Classico 2024 – L’Erta di Radda;

Chianti Classico 2024 – Isole e Olena;

Chianti Classico 2024 – Fattoria Cigliano di Sopra;

Chianti Classico Ama 2024 – Castello di Ama;

Chianti Classico Borgo 2024 – San Felice;

Chianti Classico Casanuova V. Doghessa 2024 – Nittardi;

Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2023 – Barone Ricasoli;

Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Fattoria San Sano 2022 – Marchesi Antinori;

Chianti Classico Gran Selezione La Corte 2023 – Castello di Querceto;

Chianti Classico Gran Selezione Le Bolle 2023 – Castello Vicchiomaggio;

Chianti Classico Gran Selezione Panzano Tenuta di Nozzole 2021 – Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari;

Chianti Classico Gran Selezione Poggiarso 2022 – Castello di Meleto;

Chianti Classico Gran Selezione Radda V. Istine 2023 – Istine;

Chianti Classico Gran Selezione Sa-La 2021 – Querciabella;

Chianti Classico Gran Selezione V. Barbischio 2023 – Maurizio Alongi;

Chianti Classico Gran Selezione V. del Sorbo 2023 – Fontodi;

Chianti Classico Gran Selezione Vallanzone 2022 – Tenuta di Lilliano;

Chianti Classico Gran Selezione Vign. Cerbaiola 2022 – Castello di Gabbiano;

Chianti Classico Gran Selezione Vign. Lapina 2022 – Vallepicciola;

Chianti Classico La Porta di Vertine 2023 – Bertinga;

Chianti Classico Lamole 2024 – I Fabbri/Susanna Grassi;

Chianti Classico Maggiolo 2024 – Lamole di Lamole;

Chianti Classico Porcacciamiseria 2024 – Jurij Fiore e Figlia;

Chianti Classico Sacello 2023 – Arillo in Terrabianca;

Chianti Classico Tenuta Le Macìe Sergioveto Riserva 2023 – Rocca delle Macìe/Famiglia Zingarelli;

Chianti Classico Valiano 2023 – Fattoria di Valiano;

Chianti Colli Fiorentini Molino degli Innocenti Riserva 2021 – Torre a Cona;

Chianti Rufina Pian dei Sorbi Riserva 2023 – Marchesi Gondi/Tenuta Bossi;

Chianti Rufina Terraelectae V. Montesodi Riserva 2023 – Marchesi Frescobaldi.

Morellino di Scansano:

Morellino di Scansano 2025 – Fattoria Le Pupille;

Morellino di Scansano Irio 2025 – Provveditore;

Morellino di Scansano V. Liuzza Riserva 2024 – Roccapesta;

Morellino di Scansano Vignabenefizio 2024 – Vignaioli del Morellino di Scansano.

Vino Nobile di Montepulciano:

Nobile di Montepulciano 2023 – Avignonesi;

Nobile di Montepulciano Cantina del Redi Pieve Sant’Ilario 2022 – Vecchia Cantina di Montepulciano/Cantina del Redi;

Nobile di Montepulciano I Quadri 2023 – Bindella/Tenuta Vallocaia;

Nobile di Montepulciano Il Nocio 2022 – Boscarelli;

Nobile di Montepulciano Pieve Caggiole 2022 – Poliziano.

Vernaccia di San Gimignano:

Vernaccia di San Gimignano Antalis Riserva 2023 – Mormoraia;

Vernaccia di San Gimignano Carato 2023 – Montenidoli;

Vernaccia di San Gimignano L’Albereta Riserva 2023 – Il Colombaio di Santa Chiara;

Vernaccia di San Gimignano Riserva 2022 – Panizzi.

Altre denominazioni: